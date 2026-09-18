Описание товара Игра для ПК L.A. Noire : The VR Case Files [2K_3855] (электронный ключ)

Описание

Игра предназначена исключительно для VR (HTC Vive / Oculus).

Жестокий и мрачный криминальный триллер в антураже Лос-Анджелеса 1940-х, перенесенный в потрясающе убедительную виртуальную реальность.

В игре L.A. Noire: The VR Case Files вам предстоит примерить на себя роль детектива Коула Фелпса и взяться за расследование жестоких преступлений, интриг и заговоров, навеянных реальными событиями 1947 года, – одного из самых кровавых периодов в истории Лос-Анджелеса.

Издание L.A. Noire: The VR Case Files содержит семь дел, переработанных специально для виртуальной реальности, что добавляет в атмосферный криминальный триллер Rockstar Games дополнительный слой реализма. Вас ждут избранные дела из оригинального хита, расследовать которые вы будете в составе разных отделов: транспортного, отдела поджогов, отдела по расследованию убийств и не только.

Ключевые Особенности:

Ищите улики, непосредственно манипулируя предметами.

Путешествуйте по городу за рулем служебной машины.

Участвуйте в погонях, драках и перестрелках.

Выстраивайте цепь событий, делая в блокноте пометки от руки.

Допрашивайте фигурантов дела и используйте интуицию, чтобы отделить правду от лжи в городе, где каждому есть что скрывать.



Вследствие текущих проблем с производительностью у аппаратного обеспечения AMD только определенные комбинации компьютерных комплектующих AMD и NVIDIA/Intel позволят обеспечить комфортные условия для игры:

• Если вы используете процессор AMD Ryzen 7, для игры требуется видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 (или лучше)

• Если вы используете видеокарту AMD Vega 56, для игры требуется процессор Intel i7 6700 (или лучше)

• На данный момент нет технической возможности использовать для игры процессор AMD в связке с видеокартой AMD

L.A. Noire: The VR Case Files поддерживает конфигурацию только с одной видеокартой. Специальные возможности карт NVIDIA SLI и AMD CrossFire не поддерживаются.

Со временем в программный код игры могут быть внесены изменения, что отразится на системных требованиях. За сведениями о совместимости вы можете обращаться к производителю ваших компьютерных комплектующих, а также в наш отдел техподдержки, доступный по адресу www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как мобильные чипсеты, интегрированные видеокарты и видеокарты для шины AGP, могут быть несовместимы с игрой. Комплектующие, отсутствующие в списке совместимых устройств, могут не поддерживаться издателем.

Другие требования: для установки данного программного продукта и игры в сетевом режиме требуется авторизация в Rockstar Games Social Club (13+); для активации, игры по сети и периодической проверки статуса активации требуется интернет-соединение; требуется установка дополнительного программного обеспечения, в том числе платформы Rockstar Games Social Club, DirectX 9, DirectX June 2010 Redistributable Package, Chromium, Microsoft Visual C+ 2012 Redistributable Package и Microsoft Visual C+ 2015 Redistributable Package, а также программы верификации, используемой для сканирования системной конфигурации, управления цифровыми правами и выполнения других вспомогательных функций.

Требуется разовая интернет-регистрация путем ввода серийного кода; на одну учетную запись Rockstar Games Social Club (13+) может быть зарегистрирована только одна копия игры; не разрешается одновременный вход в Social Club с нескольких компьютеров, использующих одну и ту же учетную запись; серийный код является одноразовым и не подлежит передаче сторонним лицам; учетные записи Social Club не подлежат передаче сторонним лицам.

Лицензионное соглашение доступно в самой игре, а также по адресу www.rockstargames.com/eula?locale=ru; условия использования сетевой учетной записи доступны по адресу ru.socialclub.rockstargames.com/. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции, может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления. Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. За технической поддержкой обращайтесь по адресу support.rockstargames.com/hc/ru/.

Сюжет этой видеоигры – полностью вымышленная история, действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Персонажи, места и события также являются вымышленными или измененными таким образом, что не соответствуют исторической действительности. Все представленные в игре бренды – это товарные знаки, являющиеся собственностью их правообладателей, которые не имеют никакого отношения к этой игре. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней.

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012

©2006 – 17. Rockstar Games, L.A. Noire и R* являются знаками, логотипами или объектами интеллектуальной собственности Take-Two Interactive. Товарные знаки и фрагменты Naked City (c) Master Licensing, Inc., 2017. Все прочие знаки являются собственностью их правообладателей. Программное обеспечение Havok © 2017 Microsoft. Все права сохранены. Используется технология Bink Video. © 1997-17 RAD Game Tools, Inc. Все права сохранены. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ, А НЕ ПРОДАЕТСЯ. УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММУ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ДОСТУПНОГО В САМОЙ ИГРЕ И ПО АДРЕСУ WWW.ROCKSTARGAMES.COM/EULA?LOCALE=RU. В ПОНЯТИЕ «ПРОГРАММА» ВХОДИТ ВСЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УПОМЯНУТОЕ В ЭТОМ СОГЛАШЕНИИ, СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, УПАКОВКА И ДРУГИЕ ФАЙЛЫ, ПИСЬМЕННЫЕ, ПЕЧАТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ КОПИИ ТАКОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОТКРЫВАЯ, ЗАГРУЖАЯ, КОПИРУЯ, УСТАНАВЛИВАЯ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММУ И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛАГАЮЩИЕСЯ К ПРОГРАММЕ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПРИНИМАЕТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ С КОМПАНИЕЙ TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. (ДАЛЕЕ – ЛИЦЕНЗИАР), А ТАКЖЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ ПО АДРЕСУ WWW.ROCKSTARGAMES.COM/PRIVACY?LOCALE=RU, И УСЛОВИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫМИ ПО АДРЕСУ WWW.ROCKSTARGAMES.COM/LEGAL?LOCALE=RU. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ ВСЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ЗАПУСКАТЬ, ЗАГРУЖАТЬ, УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ. ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МОЖЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОПОЛНЯТЬСЯ; АКТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПУБЛИКУЕТСЯ ПО АДРЕСУ WWW.ROCKSTARGAMES.COM/EULA?LOCALE=RU. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАМИ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ ПРИНЯТИЕМ ВАМИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i7-4790K @ 3.60 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB DirectX 11 Звуковая карта DirectX 11 Compatible sound card Жесткий диск 18 ГБ Интернет Дополнительно HTC VIVE / Oculus Rift

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.