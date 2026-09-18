Описание товара Игра для ПК L.A. Noire - The Complete Edition [2K_1909] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

L.A. Noire

L.A. Noire: DLC Bundle

L.A. Noire – мрачный и жестокий триллер. В игре используется революционная технология MotionScan, с помощью которой удалось перенести на экран все нюансы актерской мимики. Не имеющий аналогов проект сочетает в себе динамичные боевые сцены с размеренной, полной напряженных раздумий работой детектива. Вы будете искать улики, проводить задержания и допрашивать свидетелей – все для того, чтобы распутать клубок интриг в городе, где каждому есть что скрывать.

Послевоенный Голливуд переживает свой «золотой век». Молодому сотруднику полицейского управления Лос-Анджелеса Коулу Фелпсу предстоит с головой окунуться в водоворот событий в упивающемся собственным успехом городе. Здесь процветает коррупция, улицы наводняют наркотики, уровень преступности высок как никогда. Фелпс должен выяснить, кто стоит за поджогами, махинациями, кровавыми убийствами. Он вступит в схватку с самыми отъявленными негодяями-гангстерами и даже со своими нечистыми на руку коллегами. Это расследование грозит потрясти погрязший в пороке город до самого основания.

L.A. Noire – первая видеоигра, удостоенная официального выбора на кинофестивале «Трайбека».

Внимание!

Первоначальная активация игры требует подключения к Интернету и Rockstar Social Club (13); требуется установка следующего программного обеспечения: Sony DADC SecuROM; DirectX, Microsoft’s Windows .NET Framework, Microsoft Visual C 2008 SP1 Redistributable Package (x86).

Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические карты, могут быть несовместимы.

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Сюжет этой видеоигры – полностью вымышленная история, действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Персонажи, места и события также являются вымышленными или измененными таким образом, что не соответствуют исторической действительности. Образы политиков, актеров, общественных деятелей и других реальных личностей утрированы для создания большего драматического эффекта. Все бренды, использованные в игре, – это товарные знаки, являющиеся собственностью их правообладателей, которые не имеют никакого отношения к этой игре.

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012 | T2 Take-Two Interactive

© 2006-2011 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, L.A. Noire, а также эмблемы и логотипы R* являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Фрагменты © Master Licensing, Inc., 2010, все права сохранены. Naked City, а также связанные с Naked City знаки и элементы фирменного стиля являются товарными знаками Master Licensing, Inc. Знак и логотип Team Bondi являются собственностью компании Team Bondi Pty. Ltd. Все остальные символы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Dolby и символы с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Знак и логотип Havok являются собственностью компании Havok.com, Inc. Используется технология Bink Video. © 1997-2011 RAD Game Tools, Inc. Все права сохранены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 7 Процессор Intel CPUs - Dual Core 2.2 GHz to Quad Core 3.2GHz; AMD CPUS - Dual Core 2.4Ghz to Quad Core 3.2Ghz; Оперативная память 2GB to 8GB; Видеокарта NVIDIA GeForce 8600 GT 512MB to NVIDIA GeForce GTX 580 1536MB or Radeon HD3000 512MB to Radeon HD 6850 1024MB DirectX 9.0c Звуковая карта 100% DirectX 9 Compatible Жесткий диск 16 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.