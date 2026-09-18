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Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)

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Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300505
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)

Описание

Кто сказал, что ракетостроение не для всех? Космический симулятор Kerbal Space Program дает вам возможность руководить космической программой забавных и умных инопланетян – кербалов. Эти малыши рассчитывают на то, что вы построите для них звездолеты и ракеты, которые позволят им совершать захватывающие космические путешествия, причем так, что никто не пострадает... Играйте в одном из трех режимов: «Песочница», «Наука» и «Карьера». Исследуйте космос, открывайте новые планеты и покорите всю солнечную систему!

Игра предлагает три режима: В «Песочнице» вы ничем не ограничены; «Наука» потребует от вас проводить научные эксперименты для развития аэрокосмических технологий; в режиме «Карьера» придётся контролировать все аспекты космической программы, в том числе административные стратегии, управление персоналом, репутацию, выполнение контрактов с соответствующим вознаграждением, и, конечно же, улучшение зданий космического центра.

В добавок к этому вы сможете ловить астероиды (всё необходимое разработано совместно с NASA), добывать ресурсы во всех уголках солнечной системы, конструировать космические станции на орбите и планетарные базы – на поверхности неизведанных миров. Хочется больше разнообразия? В вашем распоряжении тысячи модов от постоянно активного огромного моддерского сообщества. Всё это в одной игре, которая уже успела завоевать множество наград, а также сердца миллионов любителей космоса и космических симуляторов.

 

Особенности игры

  • Цех вертикальной сборки и Аэрокосмический ангар позволяют собирать космические аппараты из большого набора деталей.
  • Полноценное физическое моделирование гарантирует реалистичный полёт (и катастрофы).
  • Бравые кербонавты могут покидать свои корабли для выполнения различных действий снаружи.
  • Отправляй корабли на луны и планеты!
  • Процедурная генерация ландшафта обеспечивает детализацию любого уголка мира.
  • Поддерживается огромное количество модификаций, добавляющих в игру новые возможности.
  • Системы кораблей показывают остаток топлива, температуру деталей и многое другое – постарайтесь не взорваться!
  • Поддерживаются многоступенчатые корабли – не забывайте отделять отработанные детали.
  • Свободная сборка позволяет конструировать сложные многофункциональные космические корабли.
  • Благодаря стыковке кораблей можно собирать космические станции, огромные межпланетные корабли и даже планетарные базы на поверхности иных миров.
  • Управляй персоналом! Приглашай на работу, отправляй их в космос и превращай их в настоящих героев.
  • Исследуй технологии, чтобы ваша космическая программа имела доступ во все уголки солнечной системы.
  • Заключай контракты, чтобы привлечь внимание к космической программе.
  • Исследуйте другие миры и углубляйте научные познания кербалечества об окружающем их мире.
  • Добывайте ресурсы во всех уголках солнечной системы.
  • Строй свою сеть коммуникаций Телекома
  • Теперь можно делать спутниковую разведку местности при помощи Кербонета
  • И многое другое!

 

THE SOFTWARE IS PRESENTED "AS IS" AND MAY CONTAIN BUGS. SQUAD AND SQUAD STAFF TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF DATA THAT MAY OCCUR AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF USING THIS SOFTWARE, AND CANNOT GUARANTEE ANY DEGREE OF PERFORMANCE OR STABILITY, OR EVEN THAT THE SOFTWARE WILL BE USABLE AT ALL. ©Squad 2011-2015. ALL RIGHTS RESERVED.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Кто сказал, что ракетостроение не для всех? Космический симулятор Kerbal Space Program дает вам возможность руководить космической программой забавных и умных инопланетян – кербалов. Эти малыши рассчитывают на то, что вы построите для них звездолеты и ракеты, которые позволят им совершать захватывающие космические путешествия, причем так, что никто не пострадает... Играйте в одном из трех режимов: «Песочница», «Наука» и «Карьера». Исследуйте космос, открывайте новые планеты и покорите всю солнечную систему!

    Игра предлагает три режима: В «Песочнице» вы ничем не ограничены; «Наука» потребует от вас проводить научные эксперименты для развития аэрокосмических технологий; в режиме «Карьера» придётся контролировать все аспекты космической программы, в том числе административные стратегии, управление персоналом, репутацию, выполнение контрактов с соответствующим вознаграждением, и, конечно же, улучшение зданий космического центра.

    В добавок к этому вы сможете ловить астероиды (всё необходимое разработано совместно с NASA), добывать ресурсы во всех уголках солнечной системы, конструировать космические станции на орбите и планетарные базы – на поверхности неизведанных миров. Хочется больше разнообразия? В вашем распоряжении тысячи модов от постоянно активного огромного моддерского сообщества. Всё это в одной игре, которая уже успела завоевать множество наград, а также сердца миллионов любителей космоса и космических симуляторов.

     

    Особенности игры

    • Цех вертикальной сборки и Аэрокосмический ангар позволяют собирать космические аппараты из большого набора деталей.
    • Полноценное физическое моделирование гарантирует реалистичный полёт (и катастрофы).
    • Бравые кербонавты могут покидать свои корабли для выполнения различных действий снаружи.
    • Отправляй корабли на луны и планеты!
    • Процедурная генерация ландшафта обеспечивает детализацию любого уголка мира.
    • Поддерживается огромное количество модификаций, добавляющих в игру новые возможности.
    • Системы кораблей показывают остаток топлива, температуру деталей и многое другое – постарайтесь не взорваться!
    • Поддерживаются многоступенчатые корабли – не забывайте отделять отработанные детали.
    • Свободная сборка позволяет конструировать сложные многофункциональные космические корабли.
    • Благодаря стыковке кораблей можно собирать космические станции, огромные межпланетные корабли и даже планетарные базы на поверхности иных миров.
    • Управляй персоналом! Приглашай на работу, отправляй их в космос и превращай их в настоящих героев.
    • Исследуй технологии, чтобы ваша космическая программа имела доступ во все уголки солнечной системы.
    • Заключай контракты, чтобы привлечь внимание к космической программе.
    • Исследуйте другие миры и углубляйте научные познания кербалечества об окружающем их мире.
    • Добывайте ресурсы во всех уголках солнечной системы.
    • Строй свою сеть коммуникаций Телекома
    • Теперь можно делать спутниковую разведку местности при помощи Кербонета
    • И многое другое!

     

    THE SOFTWARE IS PRESENTED "AS IS" AND MAY CONTAIN BUGS. SQUAD AND SQUAD STAFF TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF DATA THAT MAY OCCUR AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF USING THIS SOFTWARE, AND CANNOT GUARANTEE ANY DEGREE OF PERFORMANCE OR STABILITY, OR EVEN THAT THE SOFTWARE WILL BE USABLE AT ALL. ©Squad 2011-2015. ALL RIGHTS RESERVED.

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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