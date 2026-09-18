Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)
Описание
Кто сказал, что ракетостроение не для всех? Космический симулятор Kerbal Space Program дает вам возможность руководить космической программой забавных и умных инопланетян – кербалов. Эти малыши рассчитывают на то, что вы построите для них звездолеты и ракеты, которые позволят им совершать захватывающие космические путешествия, причем так, что никто не пострадает... Играйте в одном из трех режимов: «Песочница», «Наука» и «Карьера». Исследуйте космос, открывайте новые планеты и покорите всю солнечную систему!
Игра предлагает три режима: В «Песочнице» вы ничем не ограничены; «Наука» потребует от вас проводить научные эксперименты для развития аэрокосмических технологий; в режиме «Карьера» придётся контролировать все аспекты космической программы, в том числе административные стратегии, управление персоналом, репутацию, выполнение контрактов с соответствующим вознаграждением, и, конечно же, улучшение зданий космического центра.
В добавок к этому вы сможете ловить астероиды (всё необходимое разработано совместно с NASA), добывать ресурсы во всех уголках солнечной системы, конструировать космические станции на орбите и планетарные базы – на поверхности неизведанных миров. Хочется больше разнообразия? В вашем распоряжении тысячи модов от постоянно активного огромного моддерского сообщества. Всё это в одной игре, которая уже успела завоевать множество наград, а также сердца миллионов любителей космоса и космических симуляторов.
Особенности игры
- Цех вертикальной сборки и Аэрокосмический ангар позволяют собирать космические аппараты из большого набора деталей.
- Полноценное физическое моделирование гарантирует реалистичный полёт (и катастрофы).
- Бравые кербонавты могут покидать свои корабли для выполнения различных действий снаружи.
- Отправляй корабли на луны и планеты!
- Процедурная генерация ландшафта обеспечивает детализацию любого уголка мира.
- Поддерживается огромное количество модификаций, добавляющих в игру новые возможности.
- Системы кораблей показывают остаток топлива, температуру деталей и многое другое – постарайтесь не взорваться!
- Поддерживаются многоступенчатые корабли – не забывайте отделять отработанные детали.
- Свободная сборка позволяет конструировать сложные многофункциональные космические корабли.
- Благодаря стыковке кораблей можно собирать космические станции, огромные межпланетные корабли и даже планетарные базы на поверхности иных миров.
- Управляй персоналом! Приглашай на работу, отправляй их в космос и превращай их в настоящих героев.
- Исследуй технологии, чтобы ваша космическая программа имела доступ во все уголки солнечной системы.
- Заключай контракты, чтобы привлечь внимание к космической программе.
- Исследуйте другие миры и углубляйте научные познания кербалечества об окружающем их мире.
- Добывайте ресурсы во всех уголках солнечной системы.
- Строй свою сеть коммуникаций Телекома
- Теперь можно делать спутниковую разведку местности при помощи Кербонета
- И многое другое!
THE SOFTWARE IS PRESENTED "AS IS" AND MAY CONTAIN BUGS. SQUAD AND SQUAD STAFF TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF DATA THAT MAY OCCUR AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF USING THIS SOFTWARE, AND CANNOT GUARANTEE ANY DEGREE OF PERFORMANCE OR STABILITY, OR EVEN THAT THE SOFTWARE WILL BE USABLE AT ALL. ©Squad 2011-2015. ALL RIGHTS RESERVED.
Требования к системеОперационная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Кто сказал, что ракетостроение не для всех? Космический симулятор Kerbal Space Program дает вам возможность руководить космической программой забавных и умных инопланетян – кербалов. Эти малыши рассчитывают на то, что вы построите для них звездолеты и ракеты, которые позволят им совершать захватывающие космические путешествия, причем так, что никто не пострадает... Играйте в одном из трех режимов: «Песочница», «Наука» и «Карьера». Исследуйте космос, открывайте новые планеты и покорите всю солнечную систему!
Игра предлагает три режима: В «Песочнице» вы ничем не ограничены; «Наука» потребует от вас проводить научные эксперименты для развития аэрокосмических технологий; в режиме «Карьера» придётся контролировать все аспекты космической программы, в том числе административные стратегии, управление персоналом, репутацию, выполнение контрактов с соответствующим вознаграждением, и, конечно же, улучшение зданий космического центра.
В добавок к этому вы сможете ловить астероиды (всё необходимое разработано совместно с NASA), добывать ресурсы во всех уголках солнечной системы, конструировать космические станции на орбите и планетарные базы – на поверхности неизведанных миров. Хочется больше разнообразия? В вашем распоряжении тысячи модов от постоянно активного огромного моддерского сообщества. Всё это в одной игре, которая уже успела завоевать множество наград, а также сердца миллионов любителей космоса и космических симуляторов.
Особенности игры
- Цех вертикальной сборки и Аэрокосмический ангар позволяют собирать космические аппараты из большого набора деталей.
- Полноценное физическое моделирование гарантирует реалистичный полёт (и катастрофы).
- Бравые кербонавты могут покидать свои корабли для выполнения различных действий снаружи.
- Отправляй корабли на луны и планеты!
- Процедурная генерация ландшафта обеспечивает детализацию любого уголка мира.
- Поддерживается огромное количество модификаций, добавляющих в игру новые возможности.
- Системы кораблей показывают остаток топлива, температуру деталей и многое другое – постарайтесь не взорваться!
- Поддерживаются многоступенчатые корабли – не забывайте отделять отработанные детали.
- Свободная сборка позволяет конструировать сложные многофункциональные космические корабли.
- Благодаря стыковке кораблей можно собирать космические станции, огромные межпланетные корабли и даже планетарные базы на поверхности иных миров.
- Управляй персоналом! Приглашай на работу, отправляй их в космос и превращай их в настоящих героев.
- Исследуй технологии, чтобы ваша космическая программа имела доступ во все уголки солнечной системы.
- Заключай контракты, чтобы привлечь внимание к космической программе.
- Исследуйте другие миры и углубляйте научные познания кербалечества об окружающем их мире.
- Добывайте ресурсы во всех уголках солнечной системы.
- Строй свою сеть коммуникаций Телекома
- Теперь можно делать спутниковую разведку местности при помощи Кербонета
- И многое другое!
THE SOFTWARE IS PRESENTED "AS IS" AND MAY CONTAIN BUGS. SQUAD AND SQUAD STAFF TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF DATA THAT MAY OCCUR AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF USING THIS SOFTWARE, AND CANNOT GUARANTEE ANY DEGREE OF PERFORMANCE OR STABILITY, OR EVEN THAT THE SOFTWARE WILL BE USABLE AT ALL. ©Squad 2011-2015. ALL RIGHTS RESERVED.
Требования к системеОперационная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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