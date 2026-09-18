Описание товара Игра для ПК Kerbal Space Program [2K_3203] (электронный ключ)

Описание

Кто сказал, что ракетостроение не для всех? Космический симулятор Kerbal Space Program дает вам возможность руководить космической программой забавных и умных инопланетян – кербалов. Эти малыши рассчитывают на то, что вы построите для них звездолеты и ракеты, которые позволят им совершать захватывающие космические путешествия, причем так, что никто не пострадает... Играйте в одном из трех режимов: «Песочница», «Наука» и «Карьера». Исследуйте космос, открывайте новые планеты и покорите всю солнечную систему!

Игра предлагает три режима: В «Песочнице» вы ничем не ограничены; «Наука» потребует от вас проводить научные эксперименты для развития аэрокосмических технологий; в режиме «Карьера» придётся контролировать все аспекты космической программы, в том числе административные стратегии, управление персоналом, репутацию, выполнение контрактов с соответствующим вознаграждением, и, конечно же, улучшение зданий космического центра.

В добавок к этому вы сможете ловить астероиды (всё необходимое разработано совместно с NASA), добывать ресурсы во всех уголках солнечной системы, конструировать космические станции на орбите и планетарные базы – на поверхности неизведанных миров. Хочется больше разнообразия? В вашем распоряжении тысячи модов от постоянно активного огромного моддерского сообщества. Всё это в одной игре, которая уже успела завоевать множество наград, а также сердца миллионов любителей космоса и космических симуляторов.

Особенности игры

Цех вертикальной сборки и Аэрокосмический ангар позволяют собирать космические аппараты из большого набора деталей.

Полноценное физическое моделирование гарантирует реалистичный полёт (и катастрофы).

Бравые кербонавты могут покидать свои корабли для выполнения различных действий снаружи.

Отправляй корабли на луны и планеты!

Процедурная генерация ландшафта обеспечивает детализацию любого уголка мира.

Поддерживается огромное количество модификаций, добавляющих в игру новые возможности.

Системы кораблей показывают остаток топлива, температуру деталей и многое другое – постарайтесь не взорваться!

Поддерживаются многоступенчатые корабли – не забывайте отделять отработанные детали.

Свободная сборка позволяет конструировать сложные многофункциональные космические корабли.

Благодаря стыковке кораблей можно собирать космические станции, огромные межпланетные корабли и даже планетарные базы на поверхности иных миров.

Управляй персоналом! Приглашай на работу, отправляй их в космос и превращай их в настоящих героев.

Исследуй технологии, чтобы ваша космическая программа имела доступ во все уголки солнечной системы.

Заключай контракты, чтобы привлечь внимание к космической программе.

Исследуйте другие миры и углубляйте научные познания кербалечества об окружающем их мире.

Добывайте ресурсы во всех уголках солнечной системы.

Строй свою сеть коммуникаций Телекома

Теперь можно делать спутниковую разведку местности при помощи Кербонета

И многое другое!

THE SOFTWARE IS PRESENTED "AS IS" AND MAY CONTAIN BUGS. SQUAD AND SQUAD STAFF TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR LOSS OF DATA THAT MAY OCCUR AS A DIRECT OR INDIRECT RESULT OF USING THIS SOFTWARE, AND CANNOT GUARANTEE ANY DEGREE OF PERFORMANCE OR STABILITY, OR EVEN THAT THE SOFTWARE WILL BE USABLE AT ALL. ©Squad 2011-2015. ALL RIGHTS RESERVED.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows Vista SP1 64-bit Процессор Core 2 Duo Оперативная память 3 ГБ Видеокарта DX10 (SM 4.0) capable, 512MB VRAM DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.