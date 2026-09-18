Описание товара Игра для ПК I Am Alive [UB_3545] (электронный ключ)

Описание

Один из самых крупных мегаполисов в Соединенных Штатах находится в руинах. Повсюду царит хаос и разруха, но вашему герою предстоит взять себя в руки, ведь на кону судьба всей его семьи. В игре I Am Alive, вы с первых же секунд игры погружаетесь в постапокалиптическую атмосферу, демонстрирующую руины Чикаго.

На этот город обрушилась ужасная катастрофа, и никто не знает основных причин того, что произошло. В живых осталась лишь малая часть жителей города, и тех интересует не то, почему всё произошло, а как действовать в сложившейся ситуации. В этой игре в роли Адама Коллинса, одного из выживших, вам предстоит адаптироваться к местности и отправиться на поиски своей жены и дочери, которые пропали без вести после катаклизма.

Отправляйтесь в опасное приключение, где помимо шатких руин и недружелюбной природы, вам предстоит бороться за собственную жизнь против других агрессивных выживших. Проявите выносливость и смекалку, так как путь вам предстоит «не сладкий»!

Особенности игры:

Открывайте новые ходы.

По мере прохождения игры, вам предстоит в полной мере проверить собственные навыки выживания. Для этого вы систематически будете изучать местность, постоянно открывая новые различные нюансы. Более того, в игре был предусмотрен так называемый режим повтора, благодаря которому вы получите шанс вернуться в уже пройденные локации, чтобы снова исследовать их и найти ранее скрытые предметы или же альтернативные маршруты перемещения.

Незабываемые графические эффекты.

Построенный на современном графическом ядре, данный проект привнесет в вашу жизнь совершенно новые впечатления. Всё, начиная от детальной прорисовки местности и заканчивая эффектами от каждого вашего действия, было должным образом реализовано. При этом вы всегда можете настроить любые особенности графики под себя.

Играйте так, как вам удобно.

Если вы предпочитаете использовать не мышь и клавиатуру, а геймпад, то этот проект вам придётся более чем по нраву. Выбирайте комфортный способ исследования огромного мира и погружайтесь в длинное и опасное приключение.

Обман ваш союзник.

Будьте готовы столкнутся с большим количеством недоброжелателей, которых просто так не угомонить. При этом количество смертоносного оружия и боеприпасов катастрофически мало, а значит вам придётся использовать особую тактику при прохождении. Вам решать, помогать незнакомцам или убивать их, чтобы уцелеть во враждебном мире.

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. I Am Alive, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Created and developed by Darkworks and Ubisoft.

Требования к системе

Операционная система Windows 7 / Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор AMD Athlon™ 64 X2 3800+ / Intel® Pentium 4 630 Оперативная память 1 ГБ для XP/ 2 ГБ для Windows® Vista и 7 Видеокарта Nvidia GeForce 8800 GT / ATI Radeon HD 2600XT DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.