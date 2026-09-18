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Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)

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Игра для ПК Hidden &amp; Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300500
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)

Описание

В 1941 году Captain David Stirling (капитан Дэвид Стирлинг) собрал элитное подразделение и основал одну из самых эффективных служб специального назначения в мире — SAS (Особую воздушную службу Великобритании). Туда могли попасть только самые сильные, ловкие и способные бойцы, а по смелости в бою они не имели себе равных.

И сейчас именно вам выпал шанс стать членом SAS! Hidden & Dangerous: Fight for Freedom добавляет новые missions (задания) и campaigns (сюжетные кампании) в игру Hidden & Dangerous. Вам предстоит взять на себя руководство отрядом из четырех заброшенных на вражескую территорию десантников во время World War II (Второй мировой войны). Теперь только от вас зависит, взлетит ли на воздух мост, по которому должен пройти неприятель, или полетит к чертям план вашего командования. Hidden & Dangerous: Fight for Freedom задает новые стандарты для игр про командование отрядом. Справитесь ли вы?

Режим многопользовательской игры не поддерживается.

Ключевые Особенности:

 
  • Управляйте настоящей техникой времен World War II (Второй мировой войны)!
  • Чтобы собрать отряд, у вас есть список из 40 commandos (диверсантов) со всего мира; выдайте им guns (оружие), explosives (взрывчатку) и surveillance gear (шпионскую аппаратуру).
  • Проведите их через леса, облюбованные вражескими снайперами, подземные тоннели и опасные улицы городов.
  • Благодаря фоновой карте вы сможете моментально координировать действия всех бойцов.
    •  
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Hidden & Dangerous: Action Pack [2K_4047] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В 1941 году Captain David Stirling (капитан Дэвид Стирлинг) собрал элитное подразделение и основал одну из самых эффективных служб специального назначения в мире — SAS (Особую воздушную службу Великобритании). Туда могли попасть только самые сильные, ловкие и способные бойцы, а по смелости в бою они не имели себе равных.

    И сейчас именно вам выпал шанс стать членом SAS! Hidden & Dangerous: Fight for Freedom добавляет новые missions (задания) и campaigns (сюжетные кампании) в игру Hidden & Dangerous. Вам предстоит взять на себя руководство отрядом из четырех заброшенных на вражескую территорию десантников во время World War II (Второй мировой войны). Теперь только от вас зависит, взлетит ли на воздух мост, по которому должен пройти неприятель, или полетит к чертям план вашего командования. Hidden & Dangerous: Fight for Freedom задает новые стандарты для игр про командование отрядом. Справитесь ли вы?

    Режим многопользовательской игры не поддерживается.

    Ключевые Особенности:

     
    • Управляйте настоящей техникой времен World War II (Второй мировой войны)!
    • Чтобы собрать отряд, у вас есть список из 40 commandos (диверсантов) со всего мира; выдайте им guns (оружие), explosives (взрывчатку) и surveillance gear (шпионскую аппаратуру).
    • Проведите их через леса, облюбованные вражескими снайперами, подземные тоннели и опасные улицы городов.
    • Благодаря фоновой карте вы сможете моментально координировать действия всех бойцов.
      •  
    ©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc., 2K и соответствующие логотипы являются товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены.

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows Vista Процессор 1.4 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 3D graphics card compatible with DirectX 9.0 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 1500 МБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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