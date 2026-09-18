Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)
Описание
МАМа развалилась на части — обломки разбросаны по всей планете. Только БАД способен вернуть их на луну.
Особенности игры:
- Присоединяйтесь к этому милому роботу.
- Соберите детали вместе с новым другом ПОД.
- Исследуйте планету, полную восторга и чудес. И пращавеля.
- Хождение переоценено — перейдите в режим шара, чтобы ускоряться, отскакивать и катиться.
- Взмойте ввысь на силовом планере.
- Преодолейте препятствия, занося все найденные растения во Флорекс 3000.
- Взмывайте в небо на гигантских звездных ростках
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon HD 5770 / GeForce GTX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
МАМа развалилась на части — обломки разбросаны по всей планете. Только БАД способен вернуть их на луну.
Особенности игры:
- Присоединяйтесь к этому милому роботу.
- Соберите детали вместе с новым другом ПОД.
- Исследуйте планету, полную восторга и чудес. И пращавеля.
- Хождение переоценено — перейдите в режим шара, чтобы ускоряться, отскакивать и катиться.
- Взмойте ввысь на силовом планере.
- Преодолейте препятствия, занося все найденные растения во Флорекс 3000.
- Взмывайте в небо на гигантских звездных ростках
© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
Требования к системеОперационная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта ATI Radeon HD 5770 / GeForce GTX 460 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Grow Up [UB_1867] (электронный ключ)