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Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)

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Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300495
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)

Описание

В Grow Home вы играете за ботанического робота BUD. Его миссией является сохранение родной планеты с помощью сбора семян гигантских иноземных растений. Выполняя задание, робот откроет удивительный мир парящих в небе островов, которые являются домом для достаточно странных растений и животных.

Выращивайте гигантское растение и используйте уникальные возможности лазанья по горам, чтобы достигнуть больших высот. Однако будьте осторожны! Одно неверное движение и путь вниз будет долгим!

Особенности игры

  • Лазанье: процедурная анимация позволяет вам двигать руками робота независимо, что создает уникальные и безграничные возможности лазить по горам.
  • Выращивание: направляйте и управляйте гигантским растением по мере того, как будете создавать собственный путь в небо. Вы сможете забраться на всё, что вырастите. Используйте растение как мост, безопасную сеть или просто как средство творческого самовыражения.
  • Исследование: исследуйте каждый укромный уголок чужого мира, охотясь и собирая кристаллы, улучшающие способности робота. Это физическая игровая площадка и множество инопланетных растений имеют необычные свойства, которые могут помочь вам.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core2Duo E7300 @ 2.5 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Grow Home [UB_560] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В Grow Home вы играете за ботанического робота BUD. Его миссией является сохранение родной планеты с помощью сбора семян гигантских иноземных растений. Выполняя задание, робот откроет удивительный мир парящих в небе островов, которые являются домом для достаточно странных растений и животных.

    Выращивайте гигантское растение и используйте уникальные возможности лазанья по горам, чтобы достигнуть больших высот. Однако будьте осторожны! Одно неверное движение и путь вниз будет долгим!

    Особенности игры

    • Лазанье: процедурная анимация позволяет вам двигать руками робота независимо, что создает уникальные и безграничные возможности лазить по горам.
    • Выращивание: направляйте и управляйте гигантским растением по мере того, как будете создавать собственный путь в небо. Вы сможете забраться на всё, что вырастите. Используйте растение как мост, безопасную сеть или просто как средство творческого самовыражения.
    • Исследование: исследуйте каждый укромный уголок чужого мира, охотясь и собирая кристаллы, улучшающие способности робота. Это физическая игровая площадка и множество инопланетных растений имеют необычные свойства, которые могут помочь вам.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / 8.1 Процессор Intel Core2Duo E7300 @ 2.5 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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