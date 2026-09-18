Описание товара Игра для ПК GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION [2K_3863] (электронный ключ)

Описание

Купите этот комплект, чтобы получить Grand Theft Auto V и стартовый набор «Преступная организация». Не приобретайте этот товар, если у вас уже есть комплект, включающий стартовый набор «Преступная организация». Подробности приведены ниже.

Познакомьтесь с Grand Theft Auto V, знаменитой игрой с открытым миром от Rockstar Games. В Grand Theft Auto V входит Grand Theft Auto Online – динамичный многопользовательский режим во вселенной Grand Theft Auto, где в каждой сессии могут играть до 30 человек одновременно.

Стартовый набор «Преступная организация» – самый быстрый способ для новых игроков построить собственную криминальную империю в Grand Theft Auto Online.

Вы получите доступ к самым интересным и популярным материалам GTA Online, в том числе к объектам недвижимости, предприятиям, оружию, транспортным средствам и другим товарам общей стоимостью более чем на 10 000 000 GTA $, если покупать все по отдельности.

Запускайте бизнес-проекты из своего офиса в западном здании Maze Bank, создавайте мощное оружие в подземном бункере в Палето или гоняйте по улицам на самой разной технике, в том числе суперкарах, мотоциклах, Dune FAV с оружием и т. д.

Кроме того, вы получите 1 000 000 долларов GTA и мощное оружие. Все это поможет вам стать самым главным в Лос-Сантосе и округе Блэйн.

Стартовый набор «Преступная организация» содержит множество товаров общей стоимостью более 10 000 000 GTA $, которые станут вам доступны в GTA Online: 1 000 000 GTA $ наличными

Недвижимость:

Западный офис в башне Maze Bank

Бункер в лесу Палето для торговли оружием

Печатная мастерская по производству фальшивых банкнот в пустыне Сенора

Клабхаус в Грейт-Чапаррал

Квартира по адресу Сан-Витас-стрит, д. 1561

Гараж на 10 машин по адресу Эксепшионалист-вэй, 1337

Техника

Dune FAV

Maibatsu Frogger

Enus Windsor

Obey Omnis

Coquette Classic

Turismo R

Pegassi Vortex

Huntley S

Вертолет Western Zombie

Banshee

Оружие, одежда и татуировки:

Укороченный гранатомет

Высокоточная винтовка

Укороченная винтовка

Костюмы: каскадерские и «Импорт/экспорт», байкерские татуировки

Внимание! Со временем загружаемый контент и изменения в программировании изменят системные требования для этой игры. Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические и поддерживающие интерфейс AGP карты, могут быть несовместимы. Неавторизованные спецификации могут не поддерживаться издателем.

Другие требования: Для установки данного программного продукта и игры в сетевом режиме требуется авторизация в Rockstar Games Social Club (13+); для активации, игры по сети и периодической проверки статуса активации требуется интернет-соединение; требуется установка дополнительного программного обеспечения, в том числе платформы Rockstar Games Social Club, DirectX , Chromium, Microsoft Visual C 2008 sp1 Redistributable Package, а также программы верификации, используемой для сканирования системной конфигурации, управления цифровыми правами и выполнения других вспомогательных функций.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительный материал, необходимо наличие игры Grand Theft Auto V. Данный материал доступен только в Grand Theft Auto Online и в игре снабжен меткой «БЕСПЛАТНО». Не имеет обменной стоимости (то же относится и к транспорту). После установки запустите GTA Online и следуйте инструкциям, чтобы получить свои предметы в игровых магазинах и на веб-сайтах.

Rockstar Games, Inc. ©2008-17. Rockstar Games, Grand Theft Auto, GTA Five, Grand Theft Auto Online и R* являются знаками, логотипами или объектами интеллектуальной собственности Take-Two Interactive. Все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью их правообладателей. Эмблема Dolby и двойная буква D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Используется технология Bink Video. © 1997-2012 RAD Game Tools, Inc. Технология euphoria motion synthesis предоставлена NaturalMotion. Код euphoria является объектом авторских прав (c) NaturalMotion 2008. NaturalMotion, euphoria и логотипы NaturalMotion и euphoria являются товарными знаками NaturalMotion и используются по лицензии. В данном продукте используется программное обеспечение Autodesk® Scaleform®, © 2013 Autodesk, Inc. Все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью их правообладателей. Все права сохранены.

Лицензионное соглашение доступно в самой игре, а также по адресу http://www.rockstargames.com/eula?locale=ru; условия использования сетевой учетной записи доступны по адресу https://ru.socialclub.rockstargames.com. Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. За технической поддержкой обращайтесь по адресу https://support.rockstargames.com/hc/ru.

Не подлежащее передаче право доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые/сетевые материалы, услуги и функции, такие как услуги сетевой игры или дополнительные материалы, может потребовать ввода одноразового кода, регистрации учетной записи (13+) и/или оплаты. Доступ к особым возможностям предоставляется при наличии интернет-соединения, не всем пользователям, и может быть прекращен/предоставлен на других условиях спустя 30 дней после уведомления. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Содержание данной игры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают отображенное в ней поведение.

Rockstar Games, 622 Broadway, New York, NY, 10012

T2 Take Two Interactive

По вопросам, связанным с сетевыми службами, взиманием платы, ограничениями или лицензионными условиями, касающимися данной игры, обращайтесь на сайт http://www.rockstargames.com/ru.

Требования к системе

Вы должны будете принять лицензионное соглашение, расположенное по адресу rockstargames.com/eula. Не подлежащее передаче право доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые/сетевые материалы, услуги и функции, может потребовать ввода одноразового кода, регистрации учетной записи (13+) и/или оплаты. Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям предоставляется при наличии интернет-соединения, не всем пользователям, и может быть прекращен/предоставлен на других условиях спустя 30 дней после уведомления. Содержание данной игры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают отображенное в ней поведение. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.Действуют определенные правила покупки, использования и погашения. См. текст ограниченной гарантии и лицензионного соглашения (http://www.rockstargames.com/eula?locale=ru), а также условия предоставления услуг (http://www.rockstargames.com/legal?locale=ru).Операционная система Windows 8 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core 2 Q6600 @ 2.40 Ггц (четырехъядерный) / AMD Phenom 9850 (четырехъядерный) @ 2.5 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA 9800 GT c 1 Гб видеопамяти/ AMD HD 4870 с 1 Гб видеопамяти (DX 10, 10.1, 11) DirectX 10 Звуковая карта 100% DirectX 10 compatible Жесткий диск 72 ГБ

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Rockstar Social Club. Как начать играть: