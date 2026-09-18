Игра для ПК GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION & Whale Shark Card Bundle [2K_3864] (электронный ключ)

Описание

Описание

Купите этот комплект, чтобы получить стартовый набор «Преступная организация» и карту «Акула-кит» стоимостью 3 500 000 долларов GTA, которые можно потратить в GTA Online. Не приобретайте этот комплект, если у вас уже есть стартовый набор «Преступная организация».

Стартовый набор «Преступная организация» – самый быстрый способ для новых игроков построить собственную криминальную империю в Grand Theft Auto Online. В набор вошли самые интересные и популярные материалы стоимостью более 10 000 000 долларов GTA, если покупать все по отдельности. Подробности можно узнать по адресу rockstargames.com/gtaonline/starterpack.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительный контент, необходимо наличие игры Grand Theft Auto V. Предметы из данного набора являются частью GTA Online и в игре будут доступны бесплатно. Обмен и замена предметов входящих в набор (в том числе и транспортных средств) не допускаются. После приобретения запустите GTA Online и следуйте инструкциям, чтобы получить свои предметы в игровых магазинах и на веб-сайтах.

Действуют определенные правила покупки, использования и погашения. См. текст ограниченной гарантии и лицензионного соглашения (http://www.rockstargames.com/eula?locale=ru), а также условия предоставления услуг (http://www.rockstargames.com/legal?locale=ru).

Внимание! Со временем загружаемый контент и изменения в программировании изменят системные требования для этой игры. Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические и поддерживающие интерфейс AGP карты, могут быть несовместимы. Неавторизованные спецификации могут не поддерживаться издателем.

Другие требования: Для установки данного программного продукта и игры в сетевом режиме требуется авторизация в Rockstar Games Social Club (13+); для активации, игры по сети и периодической проверки статуса активации требуется интернет-соединение; требуется установка дополнительного программного обеспечения, в том числе платформы Rockstar Games Social Club, DirectX , Chromium, Microsoft Visual C 2008 sp1 Redistributable Package, а также программы верификации, используемой для сканирования системной конфигурации, управления цифровыми правами и выполнения других вспомогательных функций.

Требования к системе

Внимание! Со временем загружаемый контент и изменения в программировании изменят системные требования для этой игры. Для получения информации о текущей совместимости обратитесь к производителю вашего оборудования и www.rockstargames.com/support. Некоторые системные компоненты, такие как встроенные графические и поддерживающие интерфейс AGP карты, могут быть несовместимы. Неавторизованные спецификации могут не поддерживаться издателем.Другие требования: Для установки данного программного продукта и игры в сетевом режиме требуется авторизация в Rockstar Games Social Club (13+); для активации, игры по сети и периодической проверки статуса активации требуется интернет-соединение; требуется установка дополнительного программного обеспечения, в том числе платформы Rockstar Games Social Club, DirectX , Chromium, Microsoft Visual C 2008 sp1 Redistributable Package, а также программы верификации, используемой для сканирования системной конфигурации, управления цифровыми правами и выполнения других вспомогательных функций.Операционная система Windows 10 x64 / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core 2 Q6600 @ 2.40 Ггц (четырехъядерный) / AMD Phenom 9850 (четырехъядерный) @ 2.5 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA 9800 GT c 1 Гб видеопамяти/ AMD HD 4870 с 1 Гб видеопамяти (DX 10, 10.1, 11) DirectX 10 Звуковая карта 100% DirectX 10 compatible Жесткий диск 72 ГБ

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Rockstar Social Club. Как начать играть: