Игра для ПК Grand Theft Auto IV [2K_1904] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto IV [2K_1904] (электронный ключ)
Описание
ВНИМАНИЕ: компания Microsoft отключила возможность создания учетных записей Games for Windows-LIVE в Grand Theft Auto IV. Вы можете создать учетную запись на сайте account.xbox.com и войти в нее из игры.
Американская мечта – что это сейчас значит? Нико Беллик, приехавший из Восточной Европы, надеялся сбежать от своего прошлого. Его кузен Роман верил, что Либерти-Сити – это город равных возможностей, и мечтал разбогатеть. Но реальность не похожа на мечты. Вокруг кузенов вились, словно мухи, мошенники, воры и психопаты… Роман и Нико хорошо узнали криминальный мир Либерти-Сити и поняли, что город Свободы – настоящий рай на земле лишь для тех, кто богат и уважаем. Для остальных же это оживший кошмар.
Особенности игры:
- Новейшие технологии приводят Либерти-Сити к жизни с потрясающей графикой
- Расширенная многопользовательская игра потребует хорошие умения и стратегии, чтобы выйти на первое место
- Пользовательский матч позволяет выбрать ваши любимые параметры многопользовательской игры и мгновенно найти желаемую игру, которая им соответствует
- Оптимизирован для управления с помощью клавиатуры и мыши, а также для геймпада от Xbox 360
Вы должны принять условия лицензионного соглашения, опубликованного на странице rockstargames.com/eula.
Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.
Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.
Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive
© 2006-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto IV, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Dolby, Pro Logic и символ с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Используется технология Bink Video. © 1997-2008 RAD Game Tools, Inc. Euphoria является зарегистрированным товарным знаком NaturalMotion Ltd. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены. Для активации и использования настоящего программного обеспечения требуется соединение с Интернетом, установка дополнительного ПО и регистрация в определенных службах.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта Nvidia 7900 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта 5.1 Channel Audio CardWindows XP SP3 Жесткий диск 16 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Курьерская доставка в Москве
Описание
ВНИМАНИЕ: компания Microsoft отключила возможность создания учетных записей Games for Windows-LIVE в Grand Theft Auto IV. Вы можете создать учетную запись на сайте account.xbox.com и войти в нее из игры.
Американская мечта – что это сейчас значит? Нико Беллик, приехавший из Восточной Европы, надеялся сбежать от своего прошлого. Его кузен Роман верил, что Либерти-Сити – это город равных возможностей, и мечтал разбогатеть. Но реальность не похожа на мечты. Вокруг кузенов вились, словно мухи, мошенники, воры и психопаты… Роман и Нико хорошо узнали криминальный мир Либерти-Сити и поняли, что город Свободы – настоящий рай на земле лишь для тех, кто богат и уважаем. Для остальных же это оживший кошмар.
Особенности игры:
- Новейшие технологии приводят Либерти-Сити к жизни с потрясающей графикой
- Расширенная многопользовательская игра потребует хорошие умения и стратегии, чтобы выйти на первое место
- Пользовательский матч позволяет выбрать ваши любимые параметры многопользовательской игры и мгновенно найти желаемую игру, которая им соответствует
- Оптимизирован для управления с помощью клавиатуры и мыши, а также для геймпада от Xbox 360
Вы должны принять условия лицензионного соглашения, опубликованного на странице rockstargames.com/eula.
Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.
Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.
Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive
© 2006-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto IV, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Dolby, Pro Logic и символ с двойной буквой D являются товарными знаками Dolby Laboratories. Используется технология Bink Video. © 1997-2008 RAD Game Tools, Inc. Euphoria является зарегистрированным товарным знаком NaturalMotion Ltd. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены. Для активации и использования настоящего программного обеспечения требуется соединение с Интернетом, установка дополнительного ПО и регистрация в определенных службах.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта Nvidia 7900 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта 5.1 Channel Audio CardWindows XP SP3 Жесткий диск 16 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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