Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto IV [2K_1904] (электронный ключ)

Описание

ВНИМАНИЕ: компания Microsoft отключила возможность создания учетных записей Games for Windows-LIVE в Grand Theft Auto IV. Вы можете создать учетную запись на сайте account.xbox.com и войти в нее из игры.

Американская мечта – что это сейчас значит? Нико Беллик, приехавший из Восточной Европы, надеялся сбежать от своего прошлого. Его кузен Роман верил, что Либерти-Сити – это город равных возможностей, и мечтал разбогатеть. Но реальность не похожа на мечты. Вокруг кузенов вились, словно мухи, мошенники, воры и психопаты… Роман и Нико хорошо узнали криминальный мир Либерти-Сити и поняли, что город Свободы – настоящий рай на земле лишь для тех, кто богат и уважаем. Для остальных же это оживший кошмар.

Особенности игры:

Новейшие технологии приводят Либерти-Сити к жизни с потрясающей графикой

Расширенная многопользовательская игра потребует хорошие умения и стратегии, чтобы выйти на первое место

Пользовательский матч позволяет выбрать ваши любимые параметры многопользовательской игры и мгновенно найти желаемую игру, которая им соответствует

Оптимизирован для управления с помощью клавиатуры и мыши, а также для геймпада от Xbox 360

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, опубликованного на странице rockstargames.com/eula.

Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система XP SP3 Процессор AMD Athlon X2 2.4GHz / Intel Core 2 Duo 1.8GHz Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта Nvidia 7900 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта 5.1 Channel Audio CardWindows XP SP3 Жесткий диск 16 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.