Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto IV : The Complete Edition [2K_1903] (электронный ключ)

Описание

ВНИМАНИЕ: компания Microsoft отключила возможность создания учетных записей Games for Windows-LIVE в Grand Theft Auto IV. Вы можете создать учетную запись на сайте account.xbox.com и войти в нее из игры.

В состав полного издания включена игра Grand Theft Auto IV, а также дополнения The Lost and Damned («Пропащие и обреченные») и The Ballad of Gay Tony («Баллада о Голубом Тони»).

Этот самостоятельный продукт содержит три совершенно разные истории, которые сплетаются в одно из самых уникальных и захватывающих повествований среди игр данного поколения.

Созданное в лучших традициях Grand Theft Auto, это издание обеспечит вам сотни часов одиночной игры, разнообразные сетевые режимы в полностью открытом мире, а также десятки эклектичных радиостанций с долгими часами музыки и оригинальных диалогов.

Нико Беллик, Джонни Клебитц и Луис Лопес живут в худшем городе Америки. Либерти-Сити – это рай лишь для тех, кто богат и уважаем.

Нико пытается убежать от своего прошлого. Джонни из банды байкеров «Пропащие» участвует в войне группировок. Луис, ассистент и бандит Тони Принса, известного как Голубой Тони, разрывается между семьей и друзьями. Их пути пересекаются, и это не сулит ничего хорошего.

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"Вы должны принять условия лицензионного соглашения, опубликованного на странице rockstargames.com/eula.

Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Vista SP1 / XP SP3 Процессор Intel Dual Core 1.8GHz/AMD Athlon X2 64 2.4GHz Оперативная память 1.5GB Видеокарта с 256 МБ видеопамяти, Nvidia 7900 / ATI X1900 DirectX 9.0c Звуковая карта 5.1 Channel Audio Card Жесткий диск 32 GB

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.