Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto III [2K_1901] (электронный ключ)

Описание

Грандиозная криминальная эпопея, навсегда изменившая представление об играх с открытым миром.

Добро пожаловать в Либерти-Сити. Туда, где все начиналось…

Блокбастер Grand Theft Auto III, удостоенный множества хвалебных отзывов, посвящен мрачному и жестокому преступному миру Либерти-Сити. Огромный и разнообразный город, множество оригинальных персонажей из всех слоев общества, полная свобода перемещения – у вас есть все возможности, чтобы стать королем местного криминала.

Благодаря звездному составу актеров, черному юмору сюжета, потрясающему музыкальному сопровождению и революционному открытому миру игра Grand Theft Auto III установила новые стандарты в своем жанре.

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

© 1999-2004 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto III, Take-Two Interactive и соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Знак(и) возрастного рейтинга и все прочие знаки и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 2000 / Windows 98 / Windows Millenium / Windows XP Процессор Intel Pentium III 0.450GHz Оперативная память 96 Мб Видеокарта 16 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX 8.1 Жесткий диск 500 Мб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.