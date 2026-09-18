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Игра для ПК Grand Theft Auto : The Trilogy [2K_1896] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Grand Theft Auto : The Trilogy [2K_1896] (электронный ключ)

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Игра для ПК Grand Theft Auto : The Trilogy [2K_1896] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300484
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto : The Trilogy [2K_1896] (электронный ключ)

Описание

В издание Grand Theft Auto: Trilogy входят игры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto III Цель оправдывает средства! Исключительно успешная и очень противоречивая серия игр Grand Theft Auto получает третье измерение в мрачном и потрёпанном преступном мире Либерти-сити. Предлагая полную свободу действий, Grand Theft Auto 3 толкает вас в тёмный, интригующий и безжалостный мир преступности, если, конечно, вам не слабо войти в него. Игра рассказывает историю единственного выжившего участника ограбления банка, оказавшегося один на один с преступным миром большого города.

Особенности игры:

  • Вас ожидает огромный, детально проработанный мир, полный приключений и опасностей.
  • Десятки транспортных средств, которыми можно управлять: автомобили, катера и даже самолет.
  • Разнообразное оружие, в том числе бейсбольная бита, автоматы, снайперская винтовка и даже ракетница.
  • Множество разноплановых заданий и поручений.
  • На ваш выбор девять радиостанций, каждая со своим уникальным репертуаром, а также возможность загружать в игру собственные треки в формате MP3.
    •  

Grand Theft Auto: Vice City Добро пожаловать обратно в 80-е! Вас ждет Вайс-Сити — город роскоши и пороков, жемчужина Юга, где соседствуют трущобы и дворцы, нищета и богатство! На фоне легендарной эпохи, когда экстравагантные костюмы и высокие прически были в моде, разворачивается история восхождения отдельного человека на вершину иерархии криминального мира. Вайс-Сити — огромный город, протянувшийся от солнечных пляжей до затхлых болот. Он вместил в себя как шикарные небоскребы, так и опасные гетто. Вайс-Сити стал одним из наиболее «живых», разнообразных и неповторимых городов за всю историю игровой индустрии. В GTA Vice City отлично сочетаются захватывающий сюжет и открытый мир! Вы оказываетесь в огромном мегаполисе, который просто изнемогает от деградации и наслаждения... Дальнейшее развитие событий зависит лишь от вас.

 

Особенности игры:

  • Гигантский, тщательно проработанный игровой мир — огромный город Вайс-Сити. Он постоянно меняется, в нем что-то всегда происходит вне зависимости от действий играющего.
  • Самые разные транспортные средства, которыми игрок сможет управлять: автомобили, катера, лодки, мотоциклы. Кроме того, вы сможете полетать на вертолете.
  • Свыше 30 видов различного оружия: пистолеты, кастеты, гранаты, автоматы, пулеметы, базука, дубинки и другое.
  • Множество самых разных заданий: от развоза пиццы до убийств полицейских.
  • Отличная музыка. В ходе путешествия по Вайс-Сити вас ждет несколько часов музыки, доступной на десяти радиостанциях. Оцените хиты 80х годов!
    •  

Grand Theft Auto: San Andreas Пять лет назад Карл Джонсон бежал из Лос-Сантоса, штат Сан-Андреас, города, разрываемом войной уличных банд, наркотиками и коррупцией, в котором бедность соседствует с роскошью и миллионеры и кинозвезды любыми способами избегают бандитов и наркоторговцев. Получив известие об убийстве матери, Карл возвращается в родной город, где его сразу же берут в оборот два продажных копа. Чтобы спасти себя и своих близких, Карл должен пройти опасное путешествие по всему Сан-Андреасу и подчинить себе весь криминальный мир штата.

 

Особенности игры:

  • Огромный, детально проработанный игровой мир. На территории штата находятся три крупных города, Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, у каждого из которыйх своя особенная архитектура и достопримичательности.
  • Элементы ролевых игр. Вы можете изменять внешний вид главного героя, делать татуировки, менять одежду и прическу, а так же следить за его телосложением и развивать практические навыки, например, вождения и стрельбы.
  • Более четырёх десятков различных видов оружия, среди которых бильярдный кий, дубинки, бензопила, катана, и многочисленные пистолеты, автоматы и пулеметы.
  • Почти две сотни разнообразных транспортных средств, включая велосипеды, мотоциклы, автомобили, катера и лодки, самолёт и вертолет, а так же комбайн.
  • Большое количество всевозможных мини-игр: бильярд, покер, уличный баскетбол и многие другие.
  • Десяток разнообразных профессий. Карл может попробовать себя в роли таксиста, пожарного, дальнобойщика и многих других.
  • Традиционное для серии великолепное музыкальное сопровождение. Одиннадцать радиостанций, с различным репертуаром на любой вкус. Среди музыкантов Faith No More, KISS, Soundgarden, Rage Against the Machine, Guns ‘N' Roses, Ozzy Osbourne.
    •  

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

 

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

 

Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

 

Grand Theft Auto III: © 1999-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto III, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. * Grand Theft Auto: Vice City: © 2000-2016 Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto: Vice City, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. * Grand Theft Auto: San Andreas: © 2002-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto: San Andreas, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор AMD Athlon 1 ГГц или Pentium III 1 ГГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 MB DirectX 8.1 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 3,6 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    В издание Grand Theft Auto: Trilogy входят игры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

    Grand Theft Auto III Цель оправдывает средства! Исключительно успешная и очень противоречивая серия игр Grand Theft Auto получает третье измерение в мрачном и потрёпанном преступном мире Либерти-сити. Предлагая полную свободу действий, Grand Theft Auto 3 толкает вас в тёмный, интригующий и безжалостный мир преступности, если, конечно, вам не слабо войти в него. Игра рассказывает историю единственного выжившего участника ограбления банка, оказавшегося один на один с преступным миром большого города.

    Особенности игры:

    • Вас ожидает огромный, детально проработанный мир, полный приключений и опасностей.
    • Десятки транспортных средств, которыми можно управлять: автомобили, катера и даже самолет.
    • Разнообразное оружие, в том числе бейсбольная бита, автоматы, снайперская винтовка и даже ракетница.
    • Множество разноплановых заданий и поручений.
    • На ваш выбор девять радиостанций, каждая со своим уникальным репертуаром, а также возможность загружать в игру собственные треки в формате MP3.
      •  

    Grand Theft Auto: Vice City Добро пожаловать обратно в 80-е! Вас ждет Вайс-Сити — город роскоши и пороков, жемчужина Юга, где соседствуют трущобы и дворцы, нищета и богатство! На фоне легендарной эпохи, когда экстравагантные костюмы и высокие прически были в моде, разворачивается история восхождения отдельного человека на вершину иерархии криминального мира. Вайс-Сити — огромный город, протянувшийся от солнечных пляжей до затхлых болот. Он вместил в себя как шикарные небоскребы, так и опасные гетто. Вайс-Сити стал одним из наиболее «живых», разнообразных и неповторимых городов за всю историю игровой индустрии. В GTA Vice City отлично сочетаются захватывающий сюжет и открытый мир! Вы оказываетесь в огромном мегаполисе, который просто изнемогает от деградации и наслаждения... Дальнейшее развитие событий зависит лишь от вас.

     

    Особенности игры:

    • Гигантский, тщательно проработанный игровой мир — огромный город Вайс-Сити. Он постоянно меняется, в нем что-то всегда происходит вне зависимости от действий играющего.
    • Самые разные транспортные средства, которыми игрок сможет управлять: автомобили, катера, лодки, мотоциклы. Кроме того, вы сможете полетать на вертолете.
    • Свыше 30 видов различного оружия: пистолеты, кастеты, гранаты, автоматы, пулеметы, базука, дубинки и другое.
    • Множество самых разных заданий: от развоза пиццы до убийств полицейских.
    • Отличная музыка. В ходе путешествия по Вайс-Сити вас ждет несколько часов музыки, доступной на десяти радиостанциях. Оцените хиты 80х годов!
      •  

    Grand Theft Auto: San Andreas Пять лет назад Карл Джонсон бежал из Лос-Сантоса, штат Сан-Андреас, города, разрываемом войной уличных банд, наркотиками и коррупцией, в котором бедность соседствует с роскошью и миллионеры и кинозвезды любыми способами избегают бандитов и наркоторговцев. Получив известие об убийстве матери, Карл возвращается в родной город, где его сразу же берут в оборот два продажных копа. Чтобы спасти себя и своих близких, Карл должен пройти опасное путешествие по всему Сан-Андреасу и подчинить себе весь криминальный мир штата.

     

    Особенности игры:

    • Огромный, детально проработанный игровой мир. На территории штата находятся три крупных города, Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, у каждого из которыйх своя особенная архитектура и достопримичательности.
    • Элементы ролевых игр. Вы можете изменять внешний вид главного героя, делать татуировки, менять одежду и прическу, а так же следить за его телосложением и развивать практические навыки, например, вождения и стрельбы.
    • Более четырёх десятков различных видов оружия, среди которых бильярдный кий, дубинки, бензопила, катана, и многочисленные пистолеты, автоматы и пулеметы.
    • Почти две сотни разнообразных транспортных средств, включая велосипеды, мотоциклы, автомобили, катера и лодки, самолёт и вертолет, а так же комбайн.
    • Большое количество всевозможных мини-игр: бильярд, покер, уличный баскетбол и многие другие.
    • Десяток разнообразных профессий. Карл может попробовать себя в роли таксиста, пожарного, дальнобойщика и многих других.
    • Традиционное для серии великолепное музыкальное сопровождение. Одиннадцать радиостанций, с различным репертуаром на любой вкус. Среди музыкантов Faith No More, KISS, Soundgarden, Rage Against the Machine, Guns ‘N' Roses, Ozzy Osbourne.
      •  

    Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

     

    Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

     

    Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

     

    Grand Theft Auto III: © 1999-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto III, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. * Grand Theft Auto: Vice City: © 2000-2016 Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto: Vice City, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. * Grand Theft Auto: San Andreas: © 2002-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto: San Andreas, Take-Two Interactive и соответствующие логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор AMD Athlon 1 ГГц или Pentium III 1 ГГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 MB DirectX 8.1 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 3,6 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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