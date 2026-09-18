Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto : The Trilogy [2K_1896] (электронный ключ)

Описание

В издание Grand Theft Auto: Trilogy входят игры Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.

Grand Theft Auto III Цель оправдывает средства! Исключительно успешная и очень противоречивая серия игр Grand Theft Auto получает третье измерение в мрачном и потрёпанном преступном мире Либерти-сити. Предлагая полную свободу действий, Grand Theft Auto 3 толкает вас в тёмный, интригующий и безжалостный мир преступности, если, конечно, вам не слабо войти в него. Игра рассказывает историю единственного выжившего участника ограбления банка, оказавшегося один на один с преступным миром большого города.

Особенности игры:

Вас ожидает огромный, детально проработанный мир, полный приключений и опасностей.

Десятки транспортных средств, которыми можно управлять: автомобили, катера и даже самолет.

Разнообразное оружие, в том числе бейсбольная бита, автоматы, снайперская винтовка и даже ракетница.

Множество разноплановых заданий и поручений.

На ваш выбор девять радиостанций, каждая со своим уникальным репертуаром, а также возможность загружать в игру собственные треки в формате MP3.

Grand Theft Auto: Vice City Добро пожаловать обратно в 80-е! Вас ждет Вайс-Сити — город роскоши и пороков, жемчужина Юга, где соседствуют трущобы и дворцы, нищета и богатство! На фоне легендарной эпохи, когда экстравагантные костюмы и высокие прически были в моде, разворачивается история восхождения отдельного человека на вершину иерархии криминального мира. Вайс-Сити — огромный город, протянувшийся от солнечных пляжей до затхлых болот. Он вместил в себя как шикарные небоскребы, так и опасные гетто. Вайс-Сити стал одним из наиболее «живых», разнообразных и неповторимых городов за всю историю игровой индустрии. В GTA Vice City отлично сочетаются захватывающий сюжет и открытый мир! Вы оказываетесь в огромном мегаполисе, который просто изнемогает от деградации и наслаждения... Дальнейшее развитие событий зависит лишь от вас.

Особенности игры:

Гигантский, тщательно проработанный игровой мир — огромный город Вайс-Сити. Он постоянно меняется, в нем что-то всегда происходит вне зависимости от действий играющего.

Самые разные транспортные средства, которыми игрок сможет управлять: автомобили, катера, лодки, мотоциклы. Кроме того, вы сможете полетать на вертолете.

Свыше 30 видов различного оружия: пистолеты, кастеты, гранаты, автоматы, пулеметы, базука, дубинки и другое.

Множество самых разных заданий: от развоза пиццы до убийств полицейских.

Отличная музыка. В ходе путешествия по Вайс-Сити вас ждет несколько часов музыки, доступной на десяти радиостанциях. Оцените хиты 80х годов!

Grand Theft Auto: San Andreas Пять лет назад Карл Джонсон бежал из Лос-Сантоса, штат Сан-Андреас, города, разрываемом войной уличных банд, наркотиками и коррупцией, в котором бедность соседствует с роскошью и миллионеры и кинозвезды любыми способами избегают бандитов и наркоторговцев. Получив известие об убийстве матери, Карл возвращается в родной город, где его сразу же берут в оборот два продажных копа. Чтобы спасти себя и своих близких, Карл должен пройти опасное путешествие по всему Сан-Андреасу и подчинить себе весь криминальный мир штата.

Особенности игры:

Огромный, детально проработанный игровой мир. На территории штата находятся три крупных города, Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, у каждого из которыйх своя особенная архитектура и достопримичательности.

Элементы ролевых игр. Вы можете изменять внешний вид главного героя, делать татуировки, менять одежду и прическу, а так же следить за его телосложением и развивать практические навыки, например, вождения и стрельбы.

Более четырёх десятков различных видов оружия, среди которых бильярдный кий, дубинки, бензопила, катана, и многочисленные пистолеты, автоматы и пулеметы.

Почти две сотни разнообразных транспортных средств, включая велосипеды, мотоциклы, автомобили, катера и лодки, самолёт и вертолет, а так же комбайн.

Большое количество всевозможных мини-игр: бильярд, покер, уличный баскетбол и многие другие.

Десяток разнообразных профессий. Карл может попробовать себя в роли таксиста, пожарного, дальнобойщика и многих других.

Традиционное для серии великолепное музыкальное сопровождение. Одиннадцать радиостанций, с различным репертуаром на любой вкус. Среди музыкантов Faith No More, KISS, Soundgarden, Rage Against the Machine, Guns ‘N' Roses, Ozzy Osbourne.

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система 2000 / XP Процессор AMD Athlon 1 ГГц или Pentium III 1 ГГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта 64 MB DirectX 8.1 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 3,6 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.