Описание товара Игра для ПК Grand Theft Auto : San Andreas [2K_1897] (электронный ключ)

Описание

Пять лет назад Карл Джонсон сбежал от трудностей жизни в Лос-Сантосе, Сан-Андреас… в городе, разорванным на части гангстерскими войнами, наркотиками и коррупцией. Место, где кинозвезды и миллионеры всячески стараются оградиться от наркодилеров и бандитов.

Сейчас ранние 90-е. Карл вернулся домой. Его мать была убита, его семья распалась, а все друзья его детства находятся на полпути к гибели.

По его возвращении в родные кварталы, несколько продажных копов подставили его в убийстве. Карл был вынужден пуститься в путь, который проведет его через весь штат Сан-Андреас, поможет спасти свою семью и получить контроль над улицами.

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Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 2000 / Windows XP Процессор Pentium III или AMD Athlon, с тактовой частотой 1 ГГц Оперативная память 256 Мб Видеокарта Nvidia GeForce3 64 MB DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 3,6 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.