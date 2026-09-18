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Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)

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Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300481
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)

Описание

Почувствуйте себя богом! В ваших руках судьба первобытного племени, противостоящего могучим силам природы – проливным дождям, вулканам, извергающим потоки раскаленной лавы, цунами, сметающим все на своем пути и другим проявлениям капризной стихии. Приведите свой народ к победе, исследуя бушующий мир, очертания которого будут меняться буквально на ваших глазах.

Игра настолько красива, что завораживает с первых минут. Потрясающее буйство стихий постоянно меняющегося мира заставляет забыть о самом процессе игры, и вы начинаете просто наблюдать за бурными горными потоками, разрушительными цунами, страшными наводнениями, огнедышащими вулканами, цветущими джунглями и невиданной живностью. Реки понемногу размывают берега, холмы оплывают, расползаясь в стороны, по воде бегут волны, захлестывающие землю, лава поджигает попавшиеся на дороге деревья и при соприкосновении с водой остывает, превращаясь в камень.

     Особенности игры:

  • Противостояние мощи стихии. Отражайте цунами, предотвращайте землетрясения и наводнения. Сражайтесь с силами природы за жизнь своего народа!
  • Уникальные видео-технологии. Наблюдайте за шикарной визуализацией всего, что происходит в процессе игры. Ощутите реалистичность происходящего.
  • Ощутите себя творцом. Почувствуйте, как мир меняется в результате ваших действий – реки меняют русла, вулканы извергаются, озера иссыхают и т.д.

 

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ с тактовой частотой 2,3 ГГц Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК From Dust [UB_156] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Почувствуйте себя богом! В ваших руках судьба первобытного племени, противостоящего могучим силам природы – проливным дождям, вулканам, извергающим потоки раскаленной лавы, цунами, сметающим все на своем пути и другим проявлениям капризной стихии. Приведите свой народ к победе, исследуя бушующий мир, очертания которого будут меняться буквально на ваших глазах.

    Игра настолько красива, что завораживает с первых минут. Потрясающее буйство стихий постоянно меняющегося мира заставляет забыть о самом процессе игры, и вы начинаете просто наблюдать за бурными горными потоками, разрушительными цунами, страшными наводнениями, огнедышащими вулканами, цветущими джунглями и невиданной живностью. Реки понемногу размывают берега, холмы оплывают, расползаясь в стороны, по воде бегут волны, захлестывающие землю, лава поджигает попавшиеся на дороге деревья и при соприкосновении с водой остывает, превращаясь в камень.

         Особенности игры:

    • Противостояние мощи стихии. Отражайте цунами, предотвращайте землетрясения и наводнения. Сражайтесь с силами природы за жизнь своего народа!
    • Уникальные видео-технологии. Наблюдайте за шикарной визуализацией всего, что происходит в процессе игры. Ощутите реалистичность происходящего.
    • Ощутите себя творцом. Почувствуйте, как мир меняется в результате ваших действий – реки меняют русла, вулканы извергаются, озера иссыхают и т.д.

     

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Duo 1,8 ГГц или AMD Athlon 64 X2 4400+ с тактовой частотой 2,3 ГГц Оперативная память 1.5 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 3.0 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 4 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


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