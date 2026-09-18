Игра для ПК Freedom Force vs. The Third Reich [2K_2207] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Freedom Force vs. The Third Reich [2K_2207] (электронный ключ)
Описание
Когда Ядерная Зима вернется с целью уничтожить Силы Свободы и государства с некоммунистическим строем, величайшие герои должны будут объединиться с новыми персонажами! Пока зловещий план Советов воплощается в жизнь, лучших граждан Патриот-сити бросают сквозь время прямо в эпоху Второй мировой войны!Тактическая ролевая игра с интересными персонажами, разрушаемым окружением, захватывающим сценарием и великолепным стилем комиксов про супергероев. Нанимайте новых участников (у каждого свой сюжет и уникальные способности), тренируйте старых, собирайте команду и испытывайте свои тактические навыки в этой потрясающей игре.
- Мелодраматичная история со стилистикой комикса
- Яркое «мультяшное» визуальное оформление
- Десятки героев и злодеев, а также редактор, который позволит вам создать собственного персонажа
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista / Windows XP Процессор 600 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor Оперативная память 128 MБ Видеокарта Supported Direct3D capable video card with DirectX 8.1 compatible driver 32 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 570 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Когда Ядерная Зима вернется с целью уничтожить Силы Свободы и государства с некоммунистическим строем, величайшие герои должны будут объединиться с новыми персонажами! Пока зловещий план Советов воплощается в жизнь, лучших граждан Патриот-сити бросают сквозь время прямо в эпоху Второй мировой войны!Тактическая ролевая игра с интересными персонажами, разрушаемым окружением, захватывающим сценарием и великолепным стилем комиксов про супергероев. Нанимайте новых участников (у каждого свой сюжет и уникальные способности), тренируйте старых, собирайте команду и испытывайте свои тактические навыки в этой потрясающей игре.
- Мелодраматичная история со стилистикой комикса
- Яркое «мультяшное» визуальное оформление
- Десятки героев и злодеев, а также редактор, который позволит вам создать собственного персонажа
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista / Windows XP Процессор 600 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor Оперативная память 128 MБ Видеокарта Supported Direct3D capable video card with DirectX 8.1 compatible driver 32 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 570 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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