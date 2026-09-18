Игра для ПК Freedom Force [2K_2206] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Freedom Force [2K_2206] (электронный ключ)
Описание
Злобные пришельцы пускаются в путь из самого отдаленного уголка галактики, надеясь воплотить свой коварный план – покорить Землю. Они бросают в бой мощный катализатор «Энергия X», наделяющий подонков человечества сверхспособностями, которые позволят им поставить планету на колени. Единственная надежда Земли – новое поколение героев... Армия Свободы!
- Ведите отряд героев из комиксов на защиту Патриот-Сити. Выбирайте из десятка с лишним героев или создайте собственных бойцов.
- Сражайтесь за свободу в 20+ бешеных заданиях.
- Восстанавливайте порядок в полностью интерактивном 3D-мире.
- Вместе со своими героями сражайтесь в режиме сетевой игры.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista / Windows XP Процессор 600 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor Оперативная память 128 MБ Видеокарта Supported Direct3D capable video card with DirectX 8.1 compatible driver 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 570 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Злобные пришельцы пускаются в путь из самого отдаленного уголка галактики, надеясь воплотить свой коварный план – покорить Землю. Они бросают в бой мощный катализатор «Энергия X», наделяющий подонков человечества сверхспособностями, которые позволят им поставить планету на колени. Единственная надежда Земли – новое поколение героев... Армия Свободы!
- Ведите отряд героев из комиксов на защиту Патриот-Сити. Выбирайте из десятка с лишним героев или создайте собственных бойцов.
- Сражайтесь за свободу в 20+ бешеных заданиях.
- Восстанавливайте порядок в полностью интерактивном 3D-мире.
- Вместе со своими героями сражайтесь в режиме сетевой игры.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista / Windows XP Процессор 600 MHz or faster Intel Pentium III or AMD Athlon processor Оперативная память 128 MБ Видеокарта Supported Direct3D capable video card with DirectX 8.1 compatible driver 32 MB DirectX 8.1 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 570 МБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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