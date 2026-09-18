Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.
Year of the Harbinger приближается! Получите больше впечатлений от For Honor благодаря Year 3 Pass.
Вас ждет ранний доступ к 4 новым героям и эксклюзивный дополнительный контент.
В For Honor Year 3 Pass входит:
- Неделя раннего доступа к 4 героям (по одному из каждой фракции), которые появятся в 2019 году.
- Элитные доспехи для всех 4 героев.
- Эксклюзивный эффект.
- 30 дней статуса "Легенда".
- 5 ящиков с материалами.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.
Year of the Harbinger приближается! Получите больше впечатлений от For Honor благодаря Year 3 Pass.
Вас ждет ранний доступ к 4 новым героям и эксклюзивный дополнительный контент.
В For Honor Year 3 Pass входит:
- Неделя раннего доступа к 4 героям (по одному из каждой фракции), которые появятся в 2019 году.
- Элитные доспехи для всех 4 героев.
- Эксклюзивный эффект.
- 30 дней статуса "Легенда".
- 5 ящиков с материалами.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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