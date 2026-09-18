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Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)

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Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300476
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.

 

Year of the Harbinger приближается! Получите больше впечатлений от For Honor благодаря Year 3 Pass.

 

Вас ждет ранний доступ к 4 новым героям и эксклюзивный дополнительный контент.

 

В For Honor Year 3 Pass входит:

 
  • Неделя раннего доступа к 4 героям (по одному из каждой фракции), которые появятся в 2019 году.
  • Элитные доспехи для всех 4 героев.
  • Эксклюзивный эффект.
  • 30 дней статуса "Легенда".
  • 5 ящиков с материалами.
    •  
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры For Honor.

     

    Year of the Harbinger приближается! Получите больше впечатлений от For Honor благодаря Year 3 Pass.

     

    Вас ждет ранний доступ к 4 новым героям и эксклюзивный дополнительный контент.

     

    В For Honor Year 3 Pass входит:

     
    • Неделя раннего доступа к 4 героям (по одному из каждой фракции), которые появятся в 2019 году.
    • Элитные доспехи для всех 4 героев.
    • Эксклюзивный эффект.
    • 30 дней статуса "Легенда".
    • 5 ящиков с материалами.
      •  
    © 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
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    Отзывы


    Игра для ПК For Honor Year 3 Pass [UB_5187] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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