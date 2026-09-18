Игра для ПК For Honor - Marching Fire Edition [UB_5034] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК For Honor - Marching Fire Edition [UB_5034] (электронный ключ)
Описание
В комплект входит игра For Honor® и дополнение Marching Fire™.
Окунитесь в пучину битв, выбрав одну из фракций: рыцари, викинги, самураи или воины у линь. Опробуйте множество захватывающих режимов: PvP, PVE, совместную игру и сюжетную кампанию.
Побеждайте на полях сражений For Honor.
- УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Рыцарь, викинг и самурай: выбирайте свой стиль.
- МОЩНАЯ КАМПАНИЯ
Сражайтесь за свой народ, остерегайтесь врагов.
- В ОДИНОЧКУ / С ДРУЗЬЯМИ
Вас ждут увлекательная кампания и захватывающая сетевая игра.
- СИСТЕМА ART OF BATTLE
Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
В комплект входит игра For Honor® и дополнение Marching Fire™.
Окунитесь в пучину битв, выбрав одну из фракций: рыцари, викинги, самураи или воины у линь. Опробуйте множество захватывающих режимов: PvP, PVE, совместную игру и сюжетную кампанию.
Побеждайте на полях сражений For Honor.
- УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
Рыцарь, викинг и самурай: выбирайте свой стиль.
- МОЩНАЯ КАМПАНИЯ
Сражайтесь за свой народ, остерегайтесь врагов.
- В ОДИНОЧКУ / С ДРУЗЬЯМИ
Вас ждут увлекательная кампания и захватывающая сетевая игра.
- СИСТЕМА ART OF BATTLE
Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха.
© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The For Honor logo, Marching Fire, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 40 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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