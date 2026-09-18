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Игра для ПК Far Cry Primal DIGITAL APEX EDITION [UB_1200] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Far Cry Primal DIGITAL APEX EDITION [UB_1200] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry Primal DIGITAL APEX EDITION [UB_1200] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300470
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry Primal DIGITAL APEX EDITION [UB_1200] (электронный ключ)

Описание

Состав издания:

  • Игра Far Cry Primal
  • Легенда о мамонте: 3 дополнительных задания (около 45 минут игры). Отхлебните из чаши шамана, чтобы узнать, каково это - быть мамонтом, самым большим животным в Урусе. Почувствуйте первозданную мощь и растопчите врагов, чтобы защитить свое стадо от других животных и от людей.
  • Новое оружие - Кровь Шасти: Дубина из кости, утыканная зубами и залитая кровью врагов. Когда-то она принадлежала Уллу, злобному вождю удам. Дубину нельзя сломать или сжечь.
    •  

4 комплекта, предоставляющие ранний доступ к редким ресурсам и возможностям индивидуализации:

  • КОМПЛЕКТ «САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР»: получите ранний доступ к шкурам животных для изготовления предметов. В Урусе появятся особые саблезубые тигры - воплощение огненной ярости.
  • КОМПЛЕКТ «СОВА»: получите ранний доступ к ресурсам для изготовления предметов. Нанесите на руки особые знаки племени винджа. Перья цвета грозовой тучи придадут вашей сове неповторимый облик.
  • КОМПЛЕКТ «МАМОНТ»: получите ранний доступ к рецепту зелья, повышающего выносливость. В Урусе появятся загадочные пепельные мамонты.
  • КОМПЛЕКТ БОМБ: две дополнительные бомбы помогут вам выжить в этом суровом мире.
    •  

Серия Far Cry, подарившая вам безумные приключения в тропиках и в Гималаях, на этот раз перенесет вас туда, где борьба за выживание станет напряженной как никогда. Среди живописных просторов открытого мира, населенного удивительной фауной, с вами может произойти что угодно. Будьте готовы к неожиданностям!

Вы окажетесь в каменном веке, а значит - в смертельной опасности. Земля безраздельно принадлежит мамонтам и саблезубым тиграм, а человек находится где-то в начале пищевой цепи. Вы последний выживший из группы охотников. Вам предстоит изготовить смертоносное оружие, защититься от диких зверей, сразиться с враждебными племенами за территорию и доказать, что вы не добыча, а хищник.

Особенности игры:

ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА?

Вашего персонажа зовут Таккар. Он единственный уцелевший охотник из своей группы. В его жизни есть только одна цель - выжить в мире, где человек считается легкой добычей.

  • Оттачивайте навыки и ведите свое племя к процветанию.
  • Воспользуйтесь помощью необыкновенных персонажей, которые помогут преодолеть опасности дикой природы.
  • Сразитесь с воинственными племенами, готовыми на все, чтобы стереть вас и ваших друзей с лица земли.
  • Убивайте диких зверей и побеждайте врагов, чтобы доказать, что вы самый опасный хищник в Урусе.

ХОЗЯИН ЗВЕРЕЙ Вы первый человек на Земле, который попытается приручить самых опасных существ, чтобы стать вождем всего Уруса.

  • Приручайте животных, которые встретятся вам на пути, чтобы они помогали вам, когда это необходимо. Для начала попробуйте приручить сову: она может осматривать местность с высоты.
  • У каждого животного есть уникальные способности: волк всегда предупредит хозяина об опасности, саблезубый тигр поможет получить больше ресурсов, ягуар незаметно атакует вашего врага, а медведь сокрушит любую преграду.
  • Передвигаться на спине животного - гораздо быстрее, чем идти пешком. Вы сможете промчаться верхом даже на саблезубом тигре или медведе.
    •  

КАМЕННЫЙ ВЕК В FAR CRY

Это не просто каменный век. Это каменный век в мире Far Cry - эпоха настоящего безумия и необузданной мощи.

  • Находите вражеские аванпосты и идите в атаку, используя оружие, сделанное из костей убитых вами животных.
  • Научитесь использовать огонь, чтобы получить тактическое преимущество в сражениях с враждебными племенами или в защите от диких зверей.
  • Преследуйте свою добычу, чтобы нанести смертельный удар. Но будьте осторожны - запах крови может привлечь других хищников.
  • В каменном веке ваш арсенал смертоносного оружия станет особенно разнообразным, а вашей жизни будут угрожать самые немыслимые опасности... в лучших традициях FarCry.

МИР ГИГАНТСКИХ СУЩЕСТВ

Ледниковый период окончен, и растительный мир на Земле переживает настоящий расцвет. У людей и животных есть все необходимые для жизни ресурсы, но каждому из видов придется отстаивать право на существование в непрерывной борьбе.

  • Исследуйте первозданный мир Урус с его гигантскими деревьями, непроходимыми зарослями и коварными болотами - узнайте, как выглядела Земля до того, как человек начал ее изменять.
  • Жизнь в Урусе буквально кипит, его населяет множество существ: от волков и оленей до жителей воинствующих племен. Здесь обитают и представители мегафауны, такие как саблезубые тигры и шерстистые мамонты, - настоящие гиганты, внушающие ужас остальным живым существам.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав издания:

    • Игра Far Cry Primal
    • Легенда о мамонте: 3 дополнительных задания (около 45 минут игры). Отхлебните из чаши шамана, чтобы узнать, каково это - быть мамонтом, самым большим животным в Урусе. Почувствуйте первозданную мощь и растопчите врагов, чтобы защитить свое стадо от других животных и от людей.
    • Новое оружие - Кровь Шасти: Дубина из кости, утыканная зубами и залитая кровью врагов. Когда-то она принадлежала Уллу, злобному вождю удам. Дубину нельзя сломать или сжечь.
      •  

    4 комплекта, предоставляющие ранний доступ к редким ресурсам и возможностям индивидуализации:

    • КОМПЛЕКТ «САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР»: получите ранний доступ к шкурам животных для изготовления предметов. В Урусе появятся особые саблезубые тигры - воплощение огненной ярости.
    • КОМПЛЕКТ «СОВА»: получите ранний доступ к ресурсам для изготовления предметов. Нанесите на руки особые знаки племени винджа. Перья цвета грозовой тучи придадут вашей сове неповторимый облик.
    • КОМПЛЕКТ «МАМОНТ»: получите ранний доступ к рецепту зелья, повышающего выносливость. В Урусе появятся загадочные пепельные мамонты.
    • КОМПЛЕКТ БОМБ: две дополнительные бомбы помогут вам выжить в этом суровом мире.
      •  

    Серия Far Cry, подарившая вам безумные приключения в тропиках и в Гималаях, на этот раз перенесет вас туда, где борьба за выживание станет напряженной как никогда. Среди живописных просторов открытого мира, населенного удивительной фауной, с вами может произойти что угодно. Будьте готовы к неожиданностям!

    Вы окажетесь в каменном веке, а значит - в смертельной опасности. Земля безраздельно принадлежит мамонтам и саблезубым тиграм, а человек находится где-то в начале пищевой цепи. Вы последний выживший из группы охотников. Вам предстоит изготовить смертоносное оружие, защититься от диких зверей, сразиться с враждебными племенами за территорию и доказать, что вы не добыча, а хищник.

    Особенности игры:

    ОХОТНИК ИЛИ ДОБЫЧА?

    Вашего персонажа зовут Таккар. Он единственный уцелевший охотник из своей группы. В его жизни есть только одна цель - выжить в мире, где человек считается легкой добычей.

    • Оттачивайте навыки и ведите свое племя к процветанию.
    • Воспользуйтесь помощью необыкновенных персонажей, которые помогут преодолеть опасности дикой природы.
    • Сразитесь с воинственными племенами, готовыми на все, чтобы стереть вас и ваших друзей с лица земли.
    • Убивайте диких зверей и побеждайте врагов, чтобы доказать, что вы самый опасный хищник в Урусе.

    ХОЗЯИН ЗВЕРЕЙ Вы первый человек на Земле, который попытается приручить самых опасных существ, чтобы стать вождем всего Уруса.

    • Приручайте животных, которые встретятся вам на пути, чтобы они помогали вам, когда это необходимо. Для начала попробуйте приручить сову: она может осматривать местность с высоты.
    • У каждого животного есть уникальные способности: волк всегда предупредит хозяина об опасности, саблезубый тигр поможет получить больше ресурсов, ягуар незаметно атакует вашего врага, а медведь сокрушит любую преграду.
    • Передвигаться на спине животного - гораздо быстрее, чем идти пешком. Вы сможете промчаться верхом даже на саблезубом тигре или медведе.
      •  

    КАМЕННЫЙ ВЕК В FAR CRY

    Это не просто каменный век. Это каменный век в мире Far Cry - эпоха настоящего безумия и необузданной мощи.

    • Находите вражеские аванпосты и идите в атаку, используя оружие, сделанное из костей убитых вами животных.
    • Научитесь использовать огонь, чтобы получить тактическое преимущество в сражениях с враждебными племенами или в защите от диких зверей.
    • Преследуйте свою добычу, чтобы нанести смертельный удар. Но будьте осторожны - запах крови может привлечь других хищников.
    • В каменном веке ваш арсенал смертоносного оружия станет особенно разнообразным, а вашей жизни будут угрожать самые немыслимые опасности... в лучших традициях FarCry.

    МИР ГИГАНТСКИХ СУЩЕСТВ

    Ледниковый период окончен, и растительный мир на Земле переживает настоящий расцвет. У людей и животных есть все необходимые для жизни ресурсы, но каждому из видов придется отстаивать право на существование в непрерывной борьбе.

    • Исследуйте первозданный мир Урус с его гигантскими деревьями, непроходимыми зарослями и коварными болотами - узнайте, как выглядела Земля до того, как человек начал ее изменять.
    • Жизнь в Урусе буквально кипит, его населяет множество существ: от волков и оленей до жителей воинствующих племен. Здесь обитают и представители мегафауны, такие как саблезубые тигры и шерстистые мамонты, - настоящие гиганты, внушающие ужас остальным живым существам.

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта 1 Гб видеопамяти - Nvidia Geforce GTX 460 или AMD Radeon HD 5770 DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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