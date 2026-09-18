Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)
Описание
Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe, в котором вы найдете:
- Набор «Наследие Хёрка».
- Набор «Рыцарь».
- Набор оружия "Ретро".
Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.
Вместе с немногими выжившими вам предстоит вести борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.
БОРИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ В МИРЕ ПОСТАПОКАЛИПСИСА
- Станьте одиноким воином или объедините свои силы с другом в совместной игре и бросьте вызов новому опасному миру.
СРАЗИТЕСЬ С ДВУМЯ НОВЫМИ ЗЛОДЕЯМИ
- Опытные наемники и спутники-животные помогут вам противостоять рейдерами их лидерам - Близнецам
СТРОЙТЕ БАЗУ И ПОМОГАЙТЕ ВЫЖИВШИМ
- Нанимайте специалистов и улучшайте свою базу. Специалисты подарят вам новые возможности, в том числе изготовление оружия, снаряжения и не только.
ДОБЫВАЙТЕ РЕСУРСЫ В ОКРУГЕ ХОУП И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
- Бросьте вызов рейдерам в войне за территорию и организуйте вылазки в самые известные места США.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Курьерская доставка в Москве
Описание
Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe, в котором вы найдете:
- Набор «Наследие Хёрка».
- Набор «Рыцарь».
- Набор оружия "Ретро".
Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.
Вместе с немногими выжившими вам предстоит вести борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.
БОРИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ В МИРЕ ПОСТАПОКАЛИПСИСА
- Станьте одиноким воином или объедините свои силы с другом в совместной игре и бросьте вызов новому опасному миру.
СРАЗИТЕСЬ С ДВУМЯ НОВЫМИ ЗЛОДЕЯМИ
- Опытные наемники и спутники-животные помогут вам противостоять рейдерами их лидерам - Близнецам
СТРОЙТЕ БАЗУ И ПОМОГАЙТЕ ВЫЖИВШИМ
- Нанимайте специалистов и улучшайте свою базу. Специалисты подарят вам новые возможности, в том числе изготовление оружия, снаряжения и не только.
ДОБЫВАЙТЕ РЕСУРСЫ В ОКРУГЕ ХОУП И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
- Бросьте вызов рейдерам в войне за территорию и организуйте вылазки в самые известные места США.
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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