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Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300467
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)

Описание

Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe, в котором вы найдете:

  • Набор «Наследие Хёрка».
  • Набор «Рыцарь».
  • Набор оружия "Ретро".
    •  

Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.

Вместе с немногими выжившими вам предстоит вести борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.

БОРИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ В МИРЕ ПОСТАПОКАЛИПСИСА

  • Станьте одиноким воином или объедините свои силы с другом в совместной игре и бросьте вызов новому опасному миру.

 

СРАЗИТЕСЬ С ДВУМЯ НОВЫМИ ЗЛОДЕЯМИ

  • Опытные наемники и спутники-животные помогут вам противостоять рейдерами их лидерам - Близнецам
    •  

СТРОЙТЕ БАЗУ И ПОМОГАЙТЕ ВЫЖИВШИМ

  • Нанимайте специалистов и улучшайте свою базу. Специалисты подарят вам новые возможности, в том числе изготовление оружия, снаряжения и не только.

 

ДОБЫВАЙТЕ РЕСУРСЫ В ОКРУГЕ ХОУП И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

  • Бросьте вызов рейдерам в войне за территорию и организуйте вылазки в самые известные места США.

 

© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Far Cry New Dawn Deluxe Edition [UB_5165] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Приобретите издание Deluxe Edition и получите набор Digital Deluxe, в котором вы найдете:

    • Набор «Наследие Хёрка».
    • Набор «Рыцарь».
    • Набор оружия "Ретро".
      •  

    Совершите путешествие в постапокалиптический округ Хоуп штата Монтана через 17 лет после глобальной ядерной катастрофы.

    Вместе с немногими выжившими вам предстоит вести борьбу с новой опасной угрозой - рейдерами и их безжалостными лидерами - Близнецами, которые стремятся захватить последние оставшиеся в этом мире ресурсы.

    БОРИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ В МИРЕ ПОСТАПОКАЛИПСИСА

    • Станьте одиноким воином или объедините свои силы с другом в совместной игре и бросьте вызов новому опасному миру.

     

    СРАЗИТЕСЬ С ДВУМЯ НОВЫМИ ЗЛОДЕЯМИ

    • Опытные наемники и спутники-животные помогут вам противостоять рейдерами их лидерам - Близнецам
      •  

    СТРОЙТЕ БАЗУ И ПОМОГАЙТЕ ВЫЖИВШИМ

    • Нанимайте специалистов и улучшайте свою базу. Специалисты подарят вам новые возможности, в том числе изготовление оружия, снаряжения и не только.

     

    ДОБЫВАЙТЕ РЕСУРСЫ В ОКРУГЕ ХОУП И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

    • Бросьте вызов рейдерам в войне за территорию и организуйте вылазки в самые известные места США.

     

    © 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or better DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 30 ГБ

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


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