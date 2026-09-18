Игра для ПК FAR CRY 5 Season Pass [UB_4142] (электронный ключ)

Описание

Описание

Получите доступ к дополнительным материалам для Far Cry 5!

Получите больше впечатлений от Far Cry 5 благодаря крышесносным приключениям в других мирах.

Вас ждут три новых приключения: сразитесь с ужасными зомби, беспощадными солдатами Вьетконга и марсианскими монстрами.

В комплект входит Far Cry®3

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.