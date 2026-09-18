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Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ)

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Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300463
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК FAR CRY 5 Gold Edition [UB_2764] (электронный ключ)

Описание

Gold Edition включает:

  • ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
    • Игра FAR CRY® 5
    • SEASON PASS: Получите максимум впечатлений от FARCRY® 5 в месте с Season Pass, который предоставляет доступ к дополнительным историям, заданиям и снаряжению.
    •  
  • Набор Digital Deluxe, предоставляющий ранний доступ к некоторым видам оборудования, транспорта и расходуемых предметов, которые окажутся весьма полезными в деле сопротивления –борьбе против Проекта «Врата Эдема».
    • В набор «ОХОТНИК» входит: композитный лук охотника, квадроцикл охотника и костюм охотника.
    • В набор «ЛЕТЧИК-АС» входит: пистолет аса 1911, вертолет аса и костюм летчика-аса.
    • В набор «ДИВЕРСАНТ» входят дополнительные расходуемые предметы: динамит (х4), С4 (х4), гранаты (х4) и неконтактные мины (х4).
      •  
    •  

Действие новой игры из знаменитой серии Far Cry разворачивается в США.

 

Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана. Этот живописный уголок стал домом для людей, по-настоящему ценящих свободу... а еще для секты религиозных фанатиков под названием Проект «Врата Эдема». Секту возглавляет Иосиф Сид, считающий себя пророком, вместе с братьями и сестрой – так называемыми Вестниками. Секта пытается регулировать все стороны жизни жителей округа, где когда-то царили мир и спокойствие. Прибыв в Монтану, ваш герой видит, что представители "Врат Эдема" готовятся установить над регионом полный контроль. Вам предстоит сплотить жителей округа и пробудить в них волю к борьбе за свободу. 

Вы сможете исследовать просторы округа Хоуп, в том числе реки и воздушное пространство, используя множество видов модифицируемого оружия и транспорта - такого разнообразного набора снаряжения в Far Cry еще не было! Вы окажетесь в центре захватывающей истории в непредсказуемом мире, реагирующем на все ваши действия. Каждое новое место, которое вы посетите, и люди, с которыми вы встретитесь, окажут существенное влияние на развитие событий. Вас ждет немало сюрпризов!

 

Ключевые особенности:

ПРОБУДИТЕ ВОЛЮ К БОРЬБЕ С СЕКТОЙ ФАНАТИКОВ

Вашему герою предстоит сплотить жителей округа Хоуп в штате Монтана и возглавить сопротивление, чтобы освободить регион от сектантов.

  • Множество запоминающихся персонажей: хозяйка салуна Мэри Мэй, летчик и примерный семьянин Ник Рай, пастор ДжеромДжеффрис, которому пришлось оставить служение, и другие.
  • Нанимайте персонажей, которые помогут в вашей борьбе, и совершенствуйте их особые навыки (до трех одновременно), чтобы расстроить планы "эдемщиков".
  • Также вам помогут специально обученные животные, которым вы сможете отдавать команды в зависимости от выбранного стиля игры.
  • А еще в деле Сопротивления вам пригодится помощь друзей: сюжетная кампания доступна для прохождения в совместном режиме для двух игроков.
    •  

ПРОЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ

В игре предоставлена полная свобода действий: вы сами решаете, где, что и как лучше делать.

  • Прибыв в округ Хоуп, вы сами определите для себя порядок действий.
  • Впервые в FarCry вы сможете играть за собственного неповторимого героя – выберите аватар и воспользуйтесь возможностями персонализации.
  • С помощью игровогоредактора карт вы сможетесоздаватьуникальныеприключения, полные настоящего безумия в стиле FarCry, чтобы играть вместе с друзьями или соревноваться против них!
    •  

ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР

Принимайте собственные решения в борьбе против Иосифа Сида и его секты фанатиков в открытом мире, который реагирует на каждое ваше действие.

  • Окружающий мир будет существенно изменяться в зависимости от успехов сопротивления, именно ваши действия будут влиять на дальнейшее развитие событий.
  • Сорвите планы сектантов по подготовке к концу света и бросьте вызов Вестникам. Вас ждут масштабные баталии на просторах открытого мира.
  • Развитие событий напрямую зависит от ваших решений, новые возможности для игрового процесса будут появляться в самые неожиданные моменты.
    •  

НОВАЯ ТЕХНИКА

  • Мчитесь по просторам округа на хорошо знакомых американских транспортных средствах - вы сможете управлять собственным "железным конем": маслкаром, трейлером, квадроциклом или трактором.
  • Управляйте самолетом и участвуйте в масштабных воздушных сражениях против сектантов или нанесите точный удар с воздуха.
  • Исследуйте каждый уголок Монтаны и насладитесь рыбалкой и охотой в этом живописном краю.
    •  

© 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. FarCry, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками UbisoftEntertainment в США и / или других странах. По мотивам оригинальной игры компании CrytekFarCry, разработанной под руководством Джевата Йерли. Основано на технологии CryEngine компании Crytek.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Gold Edition включает:

    • ЦИФРОВОЙ КОНТЕНТ
      • Игра FAR CRY® 5
      • SEASON PASS: Получите максимум впечатлений от FARCRY® 5 в месте с Season Pass, который предоставляет доступ к дополнительным историям, заданиям и снаряжению.
      •  
    • Набор Digital Deluxe, предоставляющий ранний доступ к некоторым видам оборудования, транспорта и расходуемых предметов, которые окажутся весьма полезными в деле сопротивления –борьбе против Проекта «Врата Эдема».
      • В набор «ОХОТНИК» входит: композитный лук охотника, квадроцикл охотника и костюм охотника.
      • В набор «ЛЕТЧИК-АС» входит: пистолет аса 1911, вертолет аса и костюм летчика-аса.
      • В набор «ДИВЕРСАНТ» входят дополнительные расходуемые предметы: динамит (х4), С4 (х4), гранаты (х4) и неконтактные мины (х4).
        •  
      •  

    Действие новой игры из знаменитой серии Far Cry разворачивается в США.

     

    Добро пожаловать в округ Хоуп штата Монтана. Этот живописный уголок стал домом для людей, по-настоящему ценящих свободу... а еще для секты религиозных фанатиков под названием Проект «Врата Эдема». Секту возглавляет Иосиф Сид, считающий себя пророком, вместе с братьями и сестрой – так называемыми Вестниками. Секта пытается регулировать все стороны жизни жителей округа, где когда-то царили мир и спокойствие. Прибыв в Монтану, ваш герой видит, что представители "Врат Эдема" готовятся установить над регионом полный контроль. Вам предстоит сплотить жителей округа и пробудить в них волю к борьбе за свободу. 

    Вы сможете исследовать просторы округа Хоуп, в том числе реки и воздушное пространство, используя множество видов модифицируемого оружия и транспорта - такого разнообразного набора снаряжения в Far Cry еще не было! Вы окажетесь в центре захватывающей истории в непредсказуемом мире, реагирующем на все ваши действия. Каждое новое место, которое вы посетите, и люди, с которыми вы встретитесь, окажут существенное влияние на развитие событий. Вас ждет немало сюрпризов!

     

    Ключевые особенности:

    ПРОБУДИТЕ ВОЛЮ К БОРЬБЕ С СЕКТОЙ ФАНАТИКОВ

    Вашему герою предстоит сплотить жителей округа Хоуп в штате Монтана и возглавить сопротивление, чтобы освободить регион от сектантов.

    • Множество запоминающихся персонажей: хозяйка салуна Мэри Мэй, летчик и примерный семьянин Ник Рай, пастор ДжеромДжеффрис, которому пришлось оставить служение, и другие.
    • Нанимайте персонажей, которые помогут в вашей борьбе, и совершенствуйте их особые навыки (до трех одновременно), чтобы расстроить планы "эдемщиков".
    • Также вам помогут специально обученные животные, которым вы сможете отдавать команды в зависимости от выбранного стиля игры.
    • А еще в деле Сопротивления вам пригодится помощь друзей: сюжетная кампания доступна для прохождения в совместном режиме для двух игроков.
      •  

    ПРОЙДИТЕ СВОЙ ПУТЬ

    В игре предоставлена полная свобода действий: вы сами решаете, где, что и как лучше делать.

    • Прибыв в округ Хоуп, вы сами определите для себя порядок действий.
    • Впервые в FarCry вы сможете играть за собственного неповторимого героя – выберите аватар и воспользуйтесь возможностями персонализации.
    • С помощью игровогоредактора карт вы сможетесоздаватьуникальныеприключения, полные настоящего безумия в стиле FarCry, чтобы играть вместе с друзьями или соревноваться против них!
      •  

    ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР

    Принимайте собственные решения в борьбе против Иосифа Сида и его секты фанатиков в открытом мире, который реагирует на каждое ваше действие.

    • Окружающий мир будет существенно изменяться в зависимости от успехов сопротивления, именно ваши действия будут влиять на дальнейшее развитие событий.
    • Сорвите планы сектантов по подготовке к концу света и бросьте вызов Вестникам. Вас ждут масштабные баталии на просторах открытого мира.
    • Развитие событий напрямую зависит от ваших решений, новые возможности для игрового процесса будут появляться в самые неожиданные моменты.
      •  

    НОВАЯ ТЕХНИКА

    • Мчитесь по просторам округа на хорошо знакомых американских транспортных средствах - вы сможете управлять собственным "железным конем": маслкаром, трейлером, квадроциклом или трактором.
    • Управляйте самолетом и участвуйте в масштабных воздушных сражениях против сектантов или нанесите точный удар с воздуха.
    • Исследуйте каждый уголок Монтаны и насладитесь рыбалкой и охотой в этом живописном краю.
      •  

    © 2017 Ubisoft Entertainment. Все права защищены. FarCry, Ubisoft, и логотип Ubisoft являются товарными знаками UbisoftEntertainment в США и / или других странах. По мотивам оригинальной игры компании CrytekFarCry, разработанной под руководством Джевата Йерли. Основано на технологии CryEngine компании Crytek.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent Оперативная память 8 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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