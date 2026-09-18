Описание товара Игра для ПК Far Cry 4 - Gold Edition [UB_483] (электронный ключ)

Описание

Состав Gold Edition:

Золотое издание FAR CRY 4 включает Специальное издание и Season Pass. Это издание предназначено для всех тех, кто желает получить максимальное впечатление от игры Far Cry 4.

Добро пожаловать в Кират – затерянную среди вершин Гималаев страну с богатыми традициями, мир которому угрожает деспотичный правитель. Ваш герой, Аджай Гейл, прибыл сюда, чтобы исполнить последнюю волю матери, но оказался втянут в гражданскую войну: местные жители пытаются свергнуть самозванца Паган Мина. Отправляйтесь в путешествие по открытому миру, но будьте осторожны: в незнакомой стране с вами может случиться что угодно.

Особенности игры:

УНИКАЛЬНЫЙ МИР В новой игре серии Far Cry® вы окажетесь в далекой стране, где красота и опасность издревле не отделимы друг от друга. Исследуйте огромные территории, покрытые дикими лесами; покоряйте заснеженные вершины горных цепей! Фауна Кирата разнообразна: здесь водятся леопарды, носороги, орлы-яйцееды и даже достаточно редкий вид барсуков– медоеды. Охотник, помни: отправляясь за добычей, гляди в оба, иначе сам станешь жертвой. Отмечайте вражеские позиции во время полета на усовершенствованном гироплане, а если вас заметили, попытайтесь скрыться с помощью костюма-крыла. Отправляйтесь в путь верхом на огромном слоне, от вида которого даже у бывалого солдата затрясутся поджилки! Выбирайте подходящее оружие! Неважно, насколько сложным может показаться задание: благодаря большому арсеналу оружия вы сможете выбраться из любой ситуации.

СОВМЕСТНАЯ ИГРА: ПРИГЛАСИТЕ ДРУГА В путешествие лучше отправляться вдвоем. В Far Cry 4 представлена обновленная система совместной игры: ваш друг сможет присоединиться в любой момент. Исследуйте загадочный мир Кирата в компании верного товарища.

АРЕНА: ПОБЕДИТЕЛЬ ИЛИ ПОБЕЖДЕННЫЙ? Сражайтесь за свою жизнь на арене: продемонстрируйте навыки боя, чтобы снискать славу великого воина. Толпа будет рукоплескать тому, кто ради победы готов н

СЕТЕВАЯ ИГРА

Благодаря обновленному режиму сетевой игры у вас появится возможность проникнуться духом боевого прошлого Кирата. Кем мечтаете стать? Солдатом армии «Золотого пути», в распоряжении которого имеется приличный арсенал оружия? А может, членом древнего племени воинов Калинаг, силы которому дает сама природа?

РЕДАКТОРКАРТ: ЗАМАНИТЕ ВРАГА В ЛОВУШКУ В новой игре серии Far Cry® в вашем распоряжении будет абсолютно новый редактор карт. Продвинутые инструменты, удобный интерфейс – создавайте уровни и делитесь ими с игроками сообщества.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5-750 2.6 Ггц или AMD Phenom II X4 955 3.2 Ггц Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD5850 (1 Гб видеопамяти) DirectX 11.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 30 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.

Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».

Введите код активации.

После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.