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Игра для ПК Far Cry 3: Стандартное издание [UB_153] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Far Cry 3: Стандартное издание [UB_153] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry 3: Стандартное издание [UB_153] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300458
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry 3: Стандартное издание [UB_153] (электронный ключ)

Описание

Главный герой, Джейсон Броди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров. И тут же оказывается в заложниках у банды пиратов под предводительством безумного убийцы Васа. Начиная с этого момента, ваша задача – выжить любой ценой. Джейсон будет втянут в кровопролитную войну между пиратами и местными повстанцами, в которой кровь, свинец и наркотики льются рекой. Одни психопаты сражаются с другими, и вскоре главный герой уже не в силах отличить наркотический сон от бредовой реальности. Чокнутый остров сводит с ума всех, кто ступит на него, и нужно окончательно свихнуться, чтобы здесь остаться. А ты в своем уме?

Вас ожидает:

  • Открытый мир и захватывающий сюжет;
  • Целый архипелаг в жаркой Океании, открытый для изучения и покорения!

Посмотрите своими глазами на то, как простой турист Джейсон превращается в безжалостного охотника джунглей. Раскройте тёмное прошлое острова и его обитателей и узнайте, где Вас потерял свой рассудок и что лежит по ту сторону нормальности.

Загадочный остров

Исследуйте острова вдоль и поперек, от вершины гор до песчаных пляжей и болот. Вам предстоит охотиться на экзотических животных, путешествовать по земле, воде и даже воздуху и пережить самое невероятное приключение в вашей жизни. Разведайте таинственные поселения туземцев, найдите древние руины и загадочные артефакты. 

Играйте вместе с друзьями

Четверо незнакомцев, спасаясь от своего прошлого, оказались вместе в одной передряге и вам предстоит найти и убить того, кто стоит за их злоключениями. Выберете свою роль: бывший полицейский, русский вор в законе, военный врач или шотландский бандит.

 

© 2007–2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel® Core®2 Duo E6700 @ 2.6 ГГц или лучше / AMD™ Athlon™64 X2 6000+ @ 3.0 ГГц или лучше. Оперативная память 4 Гб Видеокарта 512 МБ, совместимая с DirectX® 9.0c и поддержкой шейдеров модели 3.0 или выше. NVidia™ 8800 или лучше / AMD™ HD 2900 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 15 ГБ свободного пространства

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Главный герой, Джейсон Броди, отправляется с друзьями в отпуск на необычайно красивый тропический остров. И тут же оказывается в заложниках у банды пиратов под предводительством безумного убийцы Васа. Начиная с этого момента, ваша задача – выжить любой ценой. Джейсон будет втянут в кровопролитную войну между пиратами и местными повстанцами, в которой кровь, свинец и наркотики льются рекой. Одни психопаты сражаются с другими, и вскоре главный герой уже не в силах отличить наркотический сон от бредовой реальности. Чокнутый остров сводит с ума всех, кто ступит на него, и нужно окончательно свихнуться, чтобы здесь остаться. А ты в своем уме?

    Вас ожидает:

    • Открытый мир и захватывающий сюжет;
    • Целый архипелаг в жаркой Океании, открытый для изучения и покорения!

    Посмотрите своими глазами на то, как простой турист Джейсон превращается в безжалостного охотника джунглей. Раскройте тёмное прошлое острова и его обитателей и узнайте, где Вас потерял свой рассудок и что лежит по ту сторону нормальности.

    Загадочный остров

    Исследуйте острова вдоль и поперек, от вершины гор до песчаных пляжей и болот. Вам предстоит охотиться на экзотических животных, путешествовать по земле, воде и даже воздуху и пережить самое невероятное приключение в вашей жизни. Разведайте таинственные поселения туземцев, найдите древние руины и загадочные артефакты. 

    Играйте вместе с друзьями

    Четверо незнакомцев, спасаясь от своего прошлого, оказались вместе в одной передряге и вам предстоит найти и убить того, кто стоит за их злоключениями. Выберете свою роль: бывший полицейский, русский вор в законе, военный врач или шотландский бандит.

     

    © 2007–2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine.”.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel® Core®2 Duo E6700 @ 2.6 ГГц или лучше / AMD™ Athlon™64 X2 6000+ @ 3.0 ГГц или лучше. Оперативная память 4 Гб Видеокарта 512 МБ, совместимая с DirectX® 9.0c и поддержкой шейдеров модели 3.0 или выше. NVidia™ 8800 или лучше / AMD™ HD 2900 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 15 ГБ свободного пространства

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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