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Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ)

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Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300456
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Far Cry 2 [UB_150] (электронный ключ)

Описание

Вы — наемник, заброшенный в раздираемую войной и малярией африканскую страну. Ваше задание: найти и уничтожить оружейного барона, для которого эта война неплохой источник дохода. Против вас действует целая армия вооруженных до зубов профессионалов. Внезапность, изобретательность и точный расчет — ваше основное оружие на этой войне.

Долгожданное продолжение нашумевшего Far Cry перевернет ваши представления об экшенах от первого лица: полная свобода действий, более 50 квадратных километров карты, уникальные погодные и атмосферные эффекты, реалистичная модель искусственного интеллекта — на базе одной из самых совершенных графических технологий на сегодняшний день.

© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Based on Crytek's original Far Cry directed by Cevat Yerli.

Требования к системе

Операционная система Vista / XP Процессор Pentium 4 с частотой 3.2 ГГц, Pentium D с частотой 2.66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+ или выше (рекомендуются процессоры семейства Pe Оперативная память 1 Гб Видеокарта видеокарта семейства NVidia 6800 или ATI X1650 или выше с поддержкой шейдерной модели 3.0 и 256 МБ памяти (рекомендуются видеокарты NVidia 8600 GTS или выше, ATI X1900 или выше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание

Описание

Вы — наемник, заброшенный в раздираемую войной и малярией африканскую страну. Ваше задание: найти и уничтожить оружейного барона, для которого эта война неплохой источник дохода. Против вас действует целая армия вооруженных до зубов профессионалов. Внезапность, изобретательность и точный расчет — ваше основное оружие на этой войне.

Долгожданное продолжение нашумевшего Far Cry перевернет ваши представления об экшенах от первого лица: полная свобода действий, более 50 квадратных километров карты, уникальные погодные и атмосферные эффекты, реалистичная модель искусственного интеллекта — на базе одной из самых совершенных графических технологий на сегодняшний день.

© 2008 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Based on Crytek's original Far Cry directed by Cevat Yerli.

Требования к системе

Операционная система Vista / XP Процессор Pentium 4 с частотой 3.2 ГГц, Pentium D с частотой 2.66 ГГц, AMD Athlon 64 3500+ или выше (рекомендуются процессоры семейства Pe Оперативная память 1 Гб Видеокарта видеокарта семейства NVidia 6800 или ATI X1650 или выше с поддержкой шейдерной модели 3.0 и 256 МБ памяти (рекомендуются видеокарты NVidia 8600 GTS или выше, ATI X1900 или выше) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Отзывы


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