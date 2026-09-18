Описание товара Игра для ПК Far Cry [UB_149] (электронный ключ)

Описание

Вы — Джек Карвер, владелец небольшой чартерной компании, сдающей в аренду лодки в тропическом государстве Микронезия. Ваше темное прошлое осталось позади, а будущее сулит только удовольствия — вы получаете задание сопровождать молодую амбициозную журналистку Валери Константин на остров Кабату. На первый взгляд, работа — проще некуда, но вскоре вы понимаете, что рай в любой момент может обернуться адом.

Особенности игры:

Убедитесь в мощи программного ядра Far Cry

Движок CryEngine выводит жанр экшн на новую, недостижимую ранее высоту благодаря применению технологии PolyBump™, продвинутой физической модели окружающего мира, разрушаемым ландшафтам, динамическому освещению, анимации героев, созданной с помощью технологии motion capture, и объемному, сшибающему с ног звуку с поддержкой технологий 5.1 и EAX 2.0. Игра поддерживает вершинные и пиксельные шейдеры версии 3.0.

Беспрецедентное тактическое мастерство врагов

Подконтрольные искусственному интеллекту игровые персонажи стали полностью автономными и теперь способны принимать решения, основываясь на собственных наблюдениях за окружающей действительностью. Высококвалифицированные наемники обучены использовать особенности ландшафта, атаковать группами, разделяться и окружать, адекватно реагировать на действия игрока и в случае необходимости вызывать поддержку с воздуха, моря и суши.

Напряженные миссии с нелинейным прохождением

Для прохождения миссий понадобятся не только отлично развитые рефлексы, но и навыки скрытных перемещений. Вам решать, заманить врагов в ловушки или совершить налет на их логово. Огромный размер игрового ландшафта дает вам полную свободу выбора.

Захватывающая дух атмосфера

Адекватная физическая модель, эффекты динамического освещения, смена дня и ночи, различные погодные условия обеспечивают полную иллюзию погружения в жизнь небольшого тропического острова.

Абсолютная редактируемость всего и вся

С помощью мощного и простого в использовании редактора вы с легкостью сможете создавать и редактировать ландшафты, текстуры, объекты на карте, различную технику, миссии, задавать световые и погодные эффекты и т. д. Расставляйте врагов, создавайте карты, и творите миры, в которых вы хотели бы оказаться!

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