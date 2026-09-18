Игра для ПК Duke Nukem Forever [2K_1576] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Duke Nukem Forever [2K_1576] (электронный ключ)
Описание
Будьте готовы к возвращению самого безумного, крутого и вооруженного до зубов героя компьютерных игр! Легендарный Дюк Нюкем возвращается! Обилие стрельбы, взрывов и черного юмора гарантируется! С момента событий предыдущей части игры прошло порядка десяти лет. Именно столько ждали все фанаты серии, чтобы вновь отправиться отстреливать пришельцев вместе с легендарным Дюком! Наконец-то их мечты стали реальностью! Чужие снова вторглись на Землю, преследуя цель поработить местное население. Однако, коварные инопланетяне не учли того, Дюк Нюкем, уже преподавший им однажды хороший урок, еще не отошел от дел! Он готов снова броситься в схватку с агрессорами и задать им жару! Для того, чтобы сделать это, у Дюка есть весьма неплохой арсенал различного огнестрельного оружия. Инопланетным тварям сильно непоздоровиться!Особенности игры:
- Легендарный герой, полный решимости снова наказать назойливых пришельцев вернулся! Он полон сил и готов уничтожать все, что будет угрожать Земле!
- Геймплей, полный стрельбы, нестандартных пейзажей, головоломок и характерных для Дюка грубых шуток! Прохождение будет не по-детски захватывающим и веселым!
- Большие изменения претерпели классические режимы сетевой игры. Теперь появилась возможность уменьшить противника, а затем раздавить его. Врагов можно также заморозить, застрелить в упор из ракетницы, взорвать и т.д.
- Играйте в любимые игры Дюка: пинбол, бильярд, аэрохоккей. Оттачивайте мастерство владения оружием, стреляя по кольцам, упражняйтесь с "железом"... В игре есть все для того, чтобы жить в стиле Дюка Нюкема!
- Обилие разных противников заставит раз и навсегда забыть об однообразии! Самые жуткие враги будут стремиться поразить вас! Так убейте же их, пока они не сделали этого!
© 2011 -- All rights reserved. Gearbox Software, LLC. Duke Nukem, the Duke Nukem nuclear symbol, Duke Nukem Forever, Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries and used here under license. All rights reserved. This Game is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, the 2K Games logo and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks are property of their respective owners.Non-transferable access to special features such as exclusive, unlockable, downloadable or online content, services, or functions may require single-use serial code, additional fee and/or online account registration (13+). Access to special features may require internet connection, may not be available to all users, and may, upon 30 days notice, be terminated, modified or offered under different terms. Online play and download requires broadband internet service. User responsible for associated fees.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Будьте готовы к возвращению самого безумного, крутого и вооруженного до зубов героя компьютерных игр! Легендарный Дюк Нюкем возвращается! Обилие стрельбы, взрывов и черного юмора гарантируется! С момента событий предыдущей части игры прошло порядка десяти лет. Именно столько ждали все фанаты серии, чтобы вновь отправиться отстреливать пришельцев вместе с легендарным Дюком! Наконец-то их мечты стали реальностью! Чужие снова вторглись на Землю, преследуя цель поработить местное население. Однако, коварные инопланетяне не учли того, Дюк Нюкем, уже преподавший им однажды хороший урок, еще не отошел от дел! Он готов снова броситься в схватку с агрессорами и задать им жару! Для того, чтобы сделать это, у Дюка есть весьма неплохой арсенал различного огнестрельного оружия. Инопланетным тварям сильно непоздоровиться!Особенности игры:
- Легендарный герой, полный решимости снова наказать назойливых пришельцев вернулся! Он полон сил и готов уничтожать все, что будет угрожать Земле!
- Геймплей, полный стрельбы, нестандартных пейзажей, головоломок и характерных для Дюка грубых шуток! Прохождение будет не по-детски захватывающим и веселым!
- Большие изменения претерпели классические режимы сетевой игры. Теперь появилась возможность уменьшить противника, а затем раздавить его. Врагов можно также заморозить, застрелить в упор из ракетницы, взорвать и т.д.
- Играйте в любимые игры Дюка: пинбол, бильярд, аэрохоккей. Оттачивайте мастерство владения оружием, стреляя по кольцам, упражняйтесь с "железом"... В игре есть все для того, чтобы жить в стиле Дюка Нюкема!
- Обилие разных противников заставит раз и навсегда забыть об однообразии! Самые жуткие враги будут стремиться поразить вас! Так убейте же их, пока они не сделали этого!
© 2011 -- All rights reserved. Gearbox Software, LLC. Duke Nukem, the Duke Nukem nuclear symbol, Duke Nukem Forever, Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries and used here under license. All rights reserved. This Game is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, the 2K Games logo and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks are property of their respective owners.Non-transferable access to special features such as exclusive, unlockable, downloadable or online content, services, or functions may require single-use serial code, additional fee and/or online account registration (13+). Access to special features may require internet connection, may not be available to all users, and may, upon 30 days notice, be terminated, modified or offered under different terms. Online play and download requires broadband internet service. User responsible for associated fees.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система 7 / Vista / XP Процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц / AMD Athlon 64 X2 с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память 1 Гб Видеокарта nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon HD 2600 256 Мб DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 10 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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