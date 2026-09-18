Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)
Описание
Вы были королем улиц, были богаты, были легендой, пока они не предали и не упекли вас за решетку. Двадцать восемь лет в камере за чужое преступление. Но вот вас выпускают, и что же теперь? Теперь пора взяться за работу, работу под названием месть.
- Два времени: рассекайте по районам Нью-Йорка в поздние 70-е и наши дни.
- Транспорт на любой вкус: опробуйте 80 машин и мотоциклов, от старой доброй классики до современных тачек наших дней.
- Пробейтесь через криминальное дно Нью-Йорка: к вашему вниманию стрелковое оружие для ближних и дальних дистанций.
- Модернизация авто — соберите идеальную машину своей мечты: работа с корпусом, улучшение двигателя, покраска и даже такие аксессуары, как пуленепробиваемое стекло и тонированные стекла.
© 2007 Ubisoft Entertainment. Driver, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows Vista / Windows XP SP1 Процессор Intel® Pentium® 4 2.0GHz / AMD® Athlon® Оперативная память 256 MБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c-compliant supporting Shader Model 1.1 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4.8 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Вы были королем улиц, были богаты, были легендой, пока они не предали и не упекли вас за решетку. Двадцать восемь лет в камере за чужое преступление. Но вот вас выпускают, и что же теперь? Теперь пора взяться за работу, работу под названием месть.
- Два времени: рассекайте по районам Нью-Йорка в поздние 70-е и наши дни.
- Транспорт на любой вкус: опробуйте 80 машин и мотоциклов, от старой доброй классики до современных тачек наших дней.
- Пробейтесь через криминальное дно Нью-Йорка: к вашему вниманию стрелковое оружие для ближних и дальних дистанций.
- Модернизация авто — соберите идеальную машину своей мечты: работа с корпусом, улучшение двигателя, покраска и даже такие аксессуары, как пуленепробиваемое стекло и тонированные стекла.
© 2007 Ubisoft Entertainment. Driver, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
Требования к системеОперационная система Windows Vista / Windows XP SP1 Процессор Intel® Pentium® 4 2.0GHz / AMD® Athlon® Оперативная память 256 MБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0c-compliant supporting Shader Model 1.1 DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4.8 ГБ
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Driver Parrallel Lines [UB_3543] (электронный ключ)