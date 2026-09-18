Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК CivCity: Rome [2K_2204] (электронный ключ)
Описание
CivCity: Rome – новейшая игра про строительство города, созданная по мотивам «Цивилизации» Сида Мейера при сотрудничестве Firefly Studios и Firaxis Games, – приглашает игроков отвлечься от строительства огромной населенной империи и заняться обустройством отдельных знаменитых городов Римской Империи, включая, конечно же, и Вечный город.
Выполняйте десятки заданий и принимайте нетривиальные решения во время поэтапного строительства и управления одним из величайших римских городов, который из скромного поселения разрастется в могучую процветающую столицу. В CivCity: Rome игроки могут с головой погрузиться в особенности игры, которые нравились им в «Цивилизации»: исследования, производство, культуру, рост довольства жителей.
Особенности игры:
- Загляните внутрь построек — Впервые в градостроительной игре вы можете заглянуть внутрь вилл, форумов и даже римских бань! В подробностях рассматривайте, как римляне проживают свои дни.
- Развивайте свой город — За всё время могут быть разработаны более 70 технологий, дающих вашему городу стратегические преимущества. Используйте богатое дерево исследований для улучшения многих аспектов города и его связей с огромной империей.
- Наблюдайте за жизнью римской семьи — Удастся им или нет, двигаясь из поколения в поколение, преуспеть и перебраться из скромной лачуги в величественный дворец? Это вызов для вас!
- Легко играть — Хорошо управляемое расположение постройки и сильная визуальная отдача, позволяют вам создать свое собственное живое сообщество просто выбирая и размещая большое разнообразие построек.
- Настоящие римляне — Интригующий набор персонажей, взаимодействующих с вами.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Civ Ciry Rome, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows 7 is not supported / Windows XP Процессор 1.6 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2.5 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
CivCity: Rome – новейшая игра про строительство города, созданная по мотивам «Цивилизации» Сида Мейера при сотрудничестве Firefly Studios и Firaxis Games, – приглашает игроков отвлечься от строительства огромной населенной империи и заняться обустройством отдельных знаменитых городов Римской Империи, включая, конечно же, и Вечный город.
Выполняйте десятки заданий и принимайте нетривиальные решения во время поэтапного строительства и управления одним из величайших римских городов, который из скромного поселения разрастется в могучую процветающую столицу. В CivCity: Rome игроки могут с головой погрузиться в особенности игры, которые нравились им в «Цивилизации»: исследования, производство, культуру, рост довольства жителей.
Особенности игры:
- Загляните внутрь построек — Впервые в градостроительной игре вы можете заглянуть внутрь вилл, форумов и даже римских бань! В подробностях рассматривайте, как римляне проживают свои дни.
- Развивайте свой город — За всё время могут быть разработаны более 70 технологий, дающих вашему городу стратегические преимущества. Используйте богатое дерево исследований для улучшения многих аспектов города и его связей с огромной империей.
- Наблюдайте за жизнью римской семьи — Удастся им или нет, двигаясь из поколения в поколение, преуспеть и перебраться из скромной лачуги в величественный дворец? Это вызов для вас!
- Легко играть — Хорошо управляемое расположение постройки и сильная визуальная отдача, позволяют вам создать свое собственное живое сообщество просто выбирая и размещая большое разнообразие построек.
- Настоящие римляне — Интригующий набор персонажей, взаимодействующих с вами.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
© 1991-2014 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. Developed by Firaxis Games. Civ Ciry Rome, Civilization, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two interactive Software, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система Windows 2000 / Windows 7 is not supported / Windows XP Процессор 1.6 GHz Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 MB DirectX 9.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 2.5 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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