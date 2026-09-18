Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Child of Light [UB_339] (электронный ключ)
Описание
Королевство Лемурия в отчаянии (история)
Черная королева украла солнце, луну и звезды. Вы играете за Аврору, юную принцессу с чистым сердцем, которая всей душой беспокоится за королевство Лемурию. Отправляйтесь в поход, цель которого - возвращение трех источников света. Победите черную королеву и восстановите королевство Лемурию.
Особенности игры:
- Приключения ждут! Игра создана талантливой командой Ubisoft Montréal при помощи UbiArt Framework. "Child of Light" - это игра в жанре RPG, в основу которой легли сюжеты различных сказок. Отправляйтесь в невероятное приключение по огромному миру Лемурии, путешествуйте по живописным локациям, раскрывайте волшебные тайны и общайтесь с ее обитателями.
- Живой мир Лемурии По мере странствия по Лемурии вас ждет множество незабываемых встреч; вы познакомитесь с дружелюбными феями и гномами, вступите в противостояние со злобными волками и темными драконами.
- Сражайтесь с монстрами и коварными сказочными существами Аврора обладает силой, которая поможет ей одолеть порождения Тьмы и вернуть Похищенный Свет. Сражайтесь вместе с Игникулусом в боях в реальном времени. Вашим союзником светлячком может управлять другой игрок, таким образом вы можете совершать путешествие вместе с друзьями.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista Процессор Intel Core2Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM with Shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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Описание
Королевство Лемурия в отчаянии (история)
Черная королева украла солнце, луну и звезды. Вы играете за Аврору, юную принцессу с чистым сердцем, которая всей душой беспокоится за королевство Лемурию. Отправляйтесь в поход, цель которого - возвращение трех источников света. Победите черную королеву и восстановите королевство Лемурию.
Особенности игры:
- Приключения ждут! Игра создана талантливой командой Ubisoft Montréal при помощи UbiArt Framework. "Child of Light" - это игра в жанре RPG, в основу которой легли сюжеты различных сказок. Отправляйтесь в невероятное приключение по огромному миру Лемурии, путешествуйте по живописным локациям, раскрывайте волшебные тайны и общайтесь с ее обитателями.
- Живой мир Лемурии По мере странствия по Лемурии вас ждет множество незабываемых встреч; вы познакомитесь с дружелюбными феями и гномами, вступите в противостояние со злобными волками и темными драконами.
- Сражайтесь с монстрами и коварными сказочными существами Аврора обладает силой, которая поможет ей одолеть порождения Тьмы и вернуть Похищенный Свет. Сражайтесь вместе с Игникулусом в боях в реальном времени. Вашим союзником светлячком может управлять другой игрок, таким образом вы можете совершать путешествие вместе с друзьями.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista Процессор Intel Core2Duo E8200 @ 2.6 GHz or AMD Athlon II X2 240 @ 2.8 GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта nVidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM with Shader Model 4.0 or higher) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 3 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.
Как активировать код и начать играть:
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