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Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)

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Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300413
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)

Описание

Добро пожаловать в Антерию, волшебное королевство, где было бы весьма неплохо жить, не будь оно оккупировано полчищами кровожадных врагов всех мастей и расцветок. И в запасе у них столько магических трюков, что представить страшно. В этой эпической стратегии в реальном времени вы используете всю силу и мощь пяти Чемпионов, чтобы одержать победу над врагами, вернуть королевство его жителям и успеть домой к ужину.

Особенности игры:

  • БОИ, ОТ КОТОРЫХ КИПИТ КРОВЬ Да, ваши враги не отличаются богатым словарным запасом и умеют только злобно бормотать, но это не значит, что они глупы. Чтобы одолеть их, вам понадобится использовать все свои познания в стратегии и тактике и выбрать из пяти Чемпионов тех трех, что принесут вам победу. Угадаете с выбором, и сила стихий размажет ваших врагов, как масло по бутерброду. Не угадаете – станете закуской для чудовищ. Вы в любой момент можете поставить игру на паузу, изменить тактику и вновь вернуться в бой.
  • НОВЫЙ СИЯЮЩИЙ МИР Безжизненные пустыни и таинственные леса, замерзшие снежные равнины и тропические джунгли – прекрасный, но смертоносный мир Антерии приглашает вас проложить свой путь к славе. Выбирайте, кого, когда и где вы будете атаковать или защищать. Но не забудьте о том, что ваши решения влияют на мир вокруг вас, и ни одно ваше действие не останется без последствий.
  • ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ БИТВЫ С БОССАМИ Огромные, злобные и пышущие желанием порвать ваших Чемпионов на множество маленьких чемпиончиков. Это боссы Антерии. И для того, чтобы победить их, вам понадобится надежная стратегия и молниеносная реакция. Меняйте тактику прямо во время боя, избегайте смертельных ловушек и нанесите решающий удар.
  • ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ После выполнения задания возвращайтесь в свою штаб-квартиру, чтобы развивать свой город и создавать зелья, броню, оружие и прочие смертоносные устройства, которые сделают ваших Чемпионов сильней, а жизнь ваших врагов – невыносимее.
  • СПАСЕНИЕ ИЗМУЧЕННОГО ВОЙНОЙ МИРА Начав игру, вы поймете, что Антерия, эта восхитительная страна, измотана долгими годами войн. Но принеся мир в эти волшебные земли, ваши герои вынуждены будут столкнуться с новой угрозой – коварным магом и его армией нежити. А, как известно, нежить и коварные магии не отличаются миролюбием.
    •  

© 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Champions of Anteria, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Ubisoft GmbH in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Будут объявлены позже Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Champions of Anteria [UB_1889] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Добро пожаловать в Антерию, волшебное королевство, где было бы весьма неплохо жить, не будь оно оккупировано полчищами кровожадных врагов всех мастей и расцветок. И в запасе у них столько магических трюков, что представить страшно. В этой эпической стратегии в реальном времени вы используете всю силу и мощь пяти Чемпионов, чтобы одержать победу над врагами, вернуть королевство его жителям и успеть домой к ужину.

    Особенности игры:

    • БОИ, ОТ КОТОРЫХ КИПИТ КРОВЬ Да, ваши враги не отличаются богатым словарным запасом и умеют только злобно бормотать, но это не значит, что они глупы. Чтобы одолеть их, вам понадобится использовать все свои познания в стратегии и тактике и выбрать из пяти Чемпионов тех трех, что принесут вам победу. Угадаете с выбором, и сила стихий размажет ваших врагов, как масло по бутерброду. Не угадаете – станете закуской для чудовищ. Вы в любой момент можете поставить игру на паузу, изменить тактику и вновь вернуться в бой.
    • НОВЫЙ СИЯЮЩИЙ МИР Безжизненные пустыни и таинственные леса, замерзшие снежные равнины и тропические джунгли – прекрасный, но смертоносный мир Антерии приглашает вас проложить свой путь к славе. Выбирайте, кого, когда и где вы будете атаковать или защищать. Но не забудьте о том, что ваши решения влияют на мир вокруг вас, и ни одно ваше действие не останется без последствий.
    • ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ БИТВЫ С БОССАМИ Огромные, злобные и пышущие желанием порвать ваших Чемпионов на множество маленьких чемпиончиков. Это боссы Антерии. И для того, чтобы победить их, вам понадобится надежная стратегия и молниеносная реакция. Меняйте тактику прямо во время боя, избегайте смертельных ловушек и нанесите решающий удар.
    • ВОСПИТАНИЕ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ После выполнения задания возвращайтесь в свою штаб-квартиру, чтобы развивать свой город и создавать зелья, броню, оружие и прочие смертоносные устройства, которые сделают ваших Чемпионов сильней, а жизнь ваших врагов – невыносимее.
    • СПАСЕНИЕ ИЗМУЧЕННОГО ВОЙНОЙ МИРА Начав игру, вы поймете, что Антерия, эта восхитительная страна, измотана долгими годами войн. Но принеся мир в эти волшебные земли, ваши герои вынуждены будут столкнуться с новой угрозой – коварным магом и его армией нежити. А, как известно, нежить и коварные магии не отличаются миролюбием.
      •  

    © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Champions of Anteria, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Ubisoft GmbH in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 10 (64 bit) / 7 SP1 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Будут объявлены позже Оперативная память 4 Гб Видеокарта nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5770 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 8 Гб

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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