Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Carnival Games VR.
Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC Vive.
Carnival Games VR: Alley Adventure добавляет две новые аллеи приключенческих аттракционов и шесть новых игр на ловкость, а также улучшает существующие игры, чтобы вам хотелось играть в них снова и снова.
Ключевые Особенности:
Посетите 2 новые аллеи аттракционов:
- Cosmic Corner на тему космоса и инопланетян
- Jurassic Junction с динозаврами в доисторических джунглях
Сыграйте в 6 новых игр! Зарабатывайте очки на покупку билетов, которые потом можно обменять на призы.
- Dino Stacker: стоя на платформе в виде головы динозавра, бросайте вниз случайно возникающие блоки, чтобы построить максимально высокую башню.
- Gravity Match: используя гравипушки, быстро хватайте предметы и запускайте их в совпадающие объекты, чтобы заработать очки.
- Putting Green: выполните серию заданий, закатив мяч в лунку на поле для мини-гольфа.
- Horseshoes: бросайте подковы на штырь и наберите как можно больше очков.
- Trick Shot: покажите ваше мастерство игры в бильярд, выполнив серию трюковых ударов.
- Lucky Cups: закиньте как можно больше шариков для пинг-понга в разноцветные стаканы за отведенное время.
А также 12 доработанных игр из Carnival Games VR, в которые вам захочется играть снова и снова.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для запуска требуется наличие игры Carnival Games VR.
Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC Vive.
Carnival Games VR: Alley Adventure добавляет две новые аллеи приключенческих аттракционов и шесть новых игр на ловкость, а также улучшает существующие игры, чтобы вам хотелось играть в них снова и снова.
Ключевые Особенности:
Посетите 2 новые аллеи аттракционов:
- Cosmic Corner на тему космоса и инопланетян
- Jurassic Junction с динозаврами в доисторических джунглях
Сыграйте в 6 новых игр! Зарабатывайте очки на покупку билетов, которые потом можно обменять на призы.
- Dino Stacker: стоя на платформе в виде головы динозавра, бросайте вниз случайно возникающие блоки, чтобы построить максимально высокую башню.
- Gravity Match: используя гравипушки, быстро хватайте предметы и запускайте их в совпадающие объекты, чтобы заработать очки.
- Putting Green: выполните серию заданий, закатив мяч в лунку на поле для мини-гольфа.
- Horseshoes: бросайте подковы на штырь и наберите как можно больше очков.
- Trick Shot: покажите ваше мастерство игры в бильярд, выполнив серию трюковых ударов.
- Lucky Cups: закиньте как можно больше шариков для пинг-понга в разноцветные стаканы за отведенное время.
А также 12 доработанных игр из Carnival Games VR, в которые вам захочется играть снова и снова.
Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/
©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Требования к системеОперационная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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