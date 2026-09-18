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Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)

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Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300412
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для запуска требуется наличие игры Carnival Games VR.

Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC Vive.

Carnival Games VR: Alley Adventure добавляет две новые аллеи приключенческих аттракционов и шесть новых игр на ловкость, а также улучшает существующие игры, чтобы вам хотелось играть в них снова и снова.

Ключевые Особенности:

Посетите 2 новые аллеи аттракционов:

  • Cosmic Corner на тему космоса и инопланетян
  • Jurassic Junction с динозаврами в доисторических джунглях
    •  

Сыграйте в 6 новых игр! Зарабатывайте очки на покупку билетов, которые потом можно обменять на призы.

  • Dino Stacker: стоя на платформе в виде головы динозавра, бросайте вниз случайно возникающие блоки, чтобы построить максимально высокую башню.
  • Gravity Match: используя гравипушки, быстро хватайте предметы и запускайте их в совпадающие объекты, чтобы заработать очки.
  • Putting Green: выполните серию заданий, закатив мяч в лунку на поле для мини-гольфа.
  • Horseshoes: бросайте подковы на штырь и наберите как можно больше очков.
  • Trick Shot: покажите ваше мастерство игры в бильярд, выполнив серию трюковых ударов.
  • Lucky Cups: закиньте как можно больше шариков для пинг-понга в разноцветные стаканы за отведенное время.

 

А также 12 доработанных игр из Carnival Games VR, в которые вам захочется играть снова и снова.

 

Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Требования к системе

Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для запуска требуется наличие игры Carnival Games VR.

    Примечание: эта игра предназначена только для шлема виртуальной реальности HTC Vive.

    Carnival Games VR: Alley Adventure добавляет две новые аллеи приключенческих аттракционов и шесть новых игр на ловкость, а также улучшает существующие игры, чтобы вам хотелось играть в них снова и снова.

    Ключевые Особенности:

    Посетите 2 новые аллеи аттракционов:

    • Cosmic Corner на тему космоса и инопланетян
    • Jurassic Junction с динозаврами в доисторических джунглях
      •  

    Сыграйте в 6 новых игр! Зарабатывайте очки на покупку билетов, которые потом можно обменять на призы.

    • Dino Stacker: стоя на платформе в виде головы динозавра, бросайте вниз случайно возникающие блоки, чтобы построить максимально высокую башню.
    • Gravity Match: используя гравипушки, быстро хватайте предметы и запускайте их в совпадающие объекты, чтобы заработать очки.
    • Putting Green: выполните серию заданий, закатив мяч в лунку на поле для мини-гольфа.
    • Horseshoes: бросайте подковы на штырь и наберите как можно больше очков.
    • Trick Shot: покажите ваше мастерство игры в бильярд, выполнив серию трюковых ударов.
    • Lucky Cups: закиньте как можно больше шариков для пинг-понга в разноцветные стаканы за отведенное время.

     

    А также 12 доработанных игр из Carnival Games VR, в которые вам захочется играть снова и снова.

     

    Используя этот продукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K, Cat Daddy Games, Carnival Games, Carnival Games VR, а также их соответствующие логотипы являются товарными знаками компании Take-Two Interactive Software, Inc. Все права сохранены. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

    Требования к системе

    Операционная система Windows 10 64 bits / Windows 7 SP1 64 bits / Windows 8.1 64 bits Процессор Intel i5-4590 или AMD FX 8350 или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA GTX 970 / AMD 290 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 2 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Carnival Games VR: Alley Adventure [2K_3769] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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