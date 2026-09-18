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Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ)

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Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300410
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Режимы мультиплеерной и кооперативной игры не поддерживаются с августа 2016.

1864 год. Дикий Запад. В поисках легендарного золота ацтеков Томас и Рэй Маккол отправляются из родной Джорджии, опустошенной Гражданской войной, в Мексику. Закон для них — ничто: без колебаний братья убьют всякого, кто станет на их пути. Но так ли сильны кровные узы, если на карту поставлено несметное богатство и женская любовь?

Особенности игры:

  • Точно в цель
    •  

Каждый меткий выстрел из любого вида оружия, будь то пистолет или крупнокалиберный пулемет, улучшает навык концентрации, что позволяет герою во время схваток с превосходящим по численности соперником задействовать смертельные спецприемы.

  • Хороший, плохой, злой

 

Выбор главного героя существенно влияет на игровой процесс: от него зависит стиль прохождения (ближний или дальний бой), доступные навыки (применение лассо или динамита) и арсенал (пистолет, длинноствольный карабин...).

  • Дикий, дикий Запад
    •  

Непокоренные просторы прерий, путешествия верхом, в фургоне и на каноэ, классические приключения и злодеи, среди которых жадный мексиканец, мстительный полковник и вождь апачей, объявленный вне закона.

 

  • Охотники за головами

 

Многопользовательский вестерн-режим с участием стрелков, индейцев и солдат, в котором игроки получают награды за пойманных соперников; ограбление банка, нападение на поезд и многие другие командные игры и состязания.

© 2009 Techland. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Techland. Call of Juarez is a trademark of Techland and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows XP SP3 Процессор 3.2 GHz Intel® Pentium® 4 or 2.66 GHz Pentium D/AMD® Athlon™64 3500+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Call of Juarez: Bound in Blood [UB_3541] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Режимы мультиплеерной и кооперативной игры не поддерживаются с августа 2016.

    1864 год. Дикий Запад. В поисках легендарного золота ацтеков Томас и Рэй Маккол отправляются из родной Джорджии, опустошенной Гражданской войной, в Мексику. Закон для них — ничто: без колебаний братья убьют всякого, кто станет на их пути. Но так ли сильны кровные узы, если на карту поставлено несметное богатство и женская любовь?

    Особенности игры:

    • Точно в цель
      •  

    Каждый меткий выстрел из любого вида оружия, будь то пистолет или крупнокалиберный пулемет, улучшает навык концентрации, что позволяет герою во время схваток с превосходящим по численности соперником задействовать смертельные спецприемы.

    • Хороший, плохой, злой

     

    Выбор главного героя существенно влияет на игровой процесс: от него зависит стиль прохождения (ближний или дальний бой), доступные навыки (применение лассо или динамита) и арсенал (пистолет, длинноствольный карабин...).

    • Дикий, дикий Запад
      •  

    Непокоренные просторы прерий, путешествия верхом, в фургоне и на каноэ, классические приключения и злодеи, среди которых жадный мексиканец, мстительный полковник и вождь апачей, объявленный вне закона.

     

    • Охотники за головами

     

    Многопользовательский вестерн-режим с участием стрелков, индейцев и солдат, в котором игроки получают награды за пойманных соперников; ограбление банка, нападение на поезд и многие другие командные игры и состязания.

    © 2009 Techland. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Techland. Call of Juarez is a trademark of Techland and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows XP SP3 Процессор 3.2 GHz Intel® Pentium® 4 or 2.66 GHz Pentium D/AMD® Athlon™64 3500+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта 256 МБ совместимая с DirectX® 10.0 видеокарта или совместимая с DirectX 9.0 с поддержкой Shader Model 3.0 или выше DirectX 9.0c Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 4 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Доставка
    Отзывы


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