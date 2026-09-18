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Игра для ПК Bully : Scholarship Edition [2K_1907] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Bully : Scholarship Edition [2K_1907] (электронный ключ)

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Игра для ПК Bully : Scholarship Edition [2K_1907] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300409
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Bully : Scholarship Edition [2K_1907] (электронный ключ)

Описание

Действие игры Bully: Scholarship Edition происходит в Академии Буллворт – вымышленной частной школе в Новой Англии. Ее главный герой – 15-летний хулиган Джимми Хопкинс, переживающий тяготы переходного возраста. Устраивайте драки, прикалывайтесь над одноклассниками, заступайтесь за ботанов, целуйте девочек и повышайте свой статус в иерархии худшей школы района! В комплекте полное музыкальное сопровождение из 26 оригинальных композиций.

  Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

  Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

 

Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

  © 2002-2005 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Bully, Bully: Scholarship Edition, Take-Two Interactive и соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены. Настоящее ПО содержит фрагменты, используемые по лицензии © 2007 Emergent Game Technologies, Inc.

 

Требования к системе

Операционная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 (с тактовая частота 3 ГГц или лучше) / AMD Athlon 3000+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c и поддержкой шейдеров 3.0; Nvidia 6800 или 7300 или лучше, ATI Radeon X1300 oили лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4,7 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Действие игры Bully: Scholarship Edition происходит в Академии Буллворт – вымышленной частной школе в Новой Англии. Ее главный герой – 15-летний хулиган Джимми Хопкинс, переживающий тяготы переходного возраста. Устраивайте драки, прикалывайтесь над одноклассниками, заступайтесь за ботанов, целуйте девочек и повышайте свой статус в иерархии худшей школы района! В комплекте полное музыкальное сопровождение из 26 оригинальных композиций.

      Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления.

      Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены.

     

    Rockstar Games 622 Broadway, New York, NY 10012 | T2 Take-Two Interactive

      © 2002-2005 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, логотип Rockstar Games R*, Bully, Bully: Scholarship Edition, Take-Two Interactive и соответствующие знаки и логотипы являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Пиктограммы рейтингов и все остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Все права сохранены. Настоящее ПО содержит фрагменты, используемые по лицензии © 2007 Emergent Game Technologies, Inc.

     

    Требования к системе

    Операционная система Vista / XP Процессор Intel Pentium 4 (с тактовая частота 3 ГГц или лучше) / AMD Athlon 3000+ Оперативная память 1 Гб Видеокарта совместимая с DirectX 9.0c и поддержкой шейдеров 3.0; Nvidia 6800 или 7300 или лучше, ATI Radeon X1300 oили лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 4,7 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Доставка
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    Игра для ПК Bully : Scholarship Edition [2K_1907] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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