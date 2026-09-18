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Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ)

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Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300408
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Road to hill 30 [UB_136] (электронный ключ)

Описание

«Brothers In Arms» — игра, основанная на реальных событиях. Сержант Мэтт Бэйкер из 101-ой десантной дивизии и его взвод заброшены в один из сельских районов Франции.

По мере того как будут разворачиваться события, вам придется выбирать между успешным выполнением задания и жизнями солдат — ваших братьев по оружию.«Brothers In Arms» погрузит вас в исторически достоверную атмосферу Второй мировой войны. Став участником восьмидневной операции в Нормандии, вы получите незабываемый опыт в качестве командира небольшого отряда десанта.

Мощный графический движок (одного из самых известных и культовых шутеров) позволяет добиться небывалой реалистичности изображения. Разработчики гордятся непревзойденной исторической аутентичностью игры, а также качеством звука и увлекательностью геймплея.

Особенности игры:

  • Единственная в своем роде игра. «Brothers In Arms» — единственный тактический шутер от первого лица на тему Второй мировой войны.
  • Реальная тактика боевых действий. Интуитивное и удобное управление взводом устроит как фанатов шутеров, так и хардкорных поклонников тактических симуляторов.
  • Настоящие солдаты. В игре представлены более 20 персонажей, каждый с уникальным характером, внешностью и манерой поведения.
  • Революционные алгоритмы поведения врагов: как противники, так и ваши союзники используют хитроумные маневры и трюки, чтобы обойти врага с флангов, застать его врасплох и уничтожить.
  • Беспрецедентная историческая достоверность. Абсолютно точное воспроизведение полей сражений, реальных событий, оружия и обмундирования, воссозданное благодаря использованию фотографий US Army Signal Corps, архивам военной разведки, а также свидетельствам очевидцев и участников событий.
  • Инновационный многопользовательский режим. Каждый игрок командует небольшим подразделением из трех солдат, соревнуясь в хитрости и тактическом мастерстве при выполнении поставленной задачи.
  • Известнейшая компания-разработчик. Авторы проекта — компания Gearbox Software, прославившиеся как создатели дополнения Opposing Force для Half-Life, а также как разработчики игр James Bond: Nightfire, Counter-Strike и PC-версии Halo.

Требования к системе

Операционная система 2000 / XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 512 МБ Видеокарта 32 МБ своместимая с DirectX® 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

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    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    «Brothers In Arms» — игра, основанная на реальных событиях. Сержант Мэтт Бэйкер из 101-ой десантной дивизии и его взвод заброшены в один из сельских районов Франции.

    По мере того как будут разворачиваться события, вам придется выбирать между успешным выполнением задания и жизнями солдат — ваших братьев по оружию.«Brothers In Arms» погрузит вас в исторически достоверную атмосферу Второй мировой войны. Став участником восьмидневной операции в Нормандии, вы получите незабываемый опыт в качестве командира небольшого отряда десанта.

    Мощный графический движок (одного из самых известных и культовых шутеров) позволяет добиться небывалой реалистичности изображения. Разработчики гордятся непревзойденной исторической аутентичностью игры, а также качеством звука и увлекательностью геймплея.

    Особенности игры:

    • Единственная в своем роде игра. «Brothers In Arms» — единственный тактический шутер от первого лица на тему Второй мировой войны.
    • Реальная тактика боевых действий. Интуитивное и удобное управление взводом устроит как фанатов шутеров, так и хардкорных поклонников тактических симуляторов.
    • Настоящие солдаты. В игре представлены более 20 персонажей, каждый с уникальным характером, внешностью и манерой поведения.
    • Революционные алгоритмы поведения врагов: как противники, так и ваши союзники используют хитроумные маневры и трюки, чтобы обойти врага с флангов, застать его врасплох и уничтожить.
    • Беспрецедентная историческая достоверность. Абсолютно точное воспроизведение полей сражений, реальных событий, оружия и обмундирования, воссозданное благодаря использованию фотографий US Army Signal Corps, архивам военной разведки, а также свидетельствам очевидцев и участников событий.
    • Инновационный многопользовательский режим. Каждый игрок командует небольшим подразделением из трех солдат, соревнуясь в хитрости и тактическом мастерстве при выполнении поставленной задачи.
    • Известнейшая компания-разработчик. Авторы проекта — компания Gearbox Software, прославившиеся как создатели дополнения Opposing Force для Half-Life, а также как разработчики игр James Bond: Nightfire, Counter-Strike и PC-версии Halo.

    Требования к системе

    Операционная система 2000 / XP Процессор 1 ГГц Pentium® III или AMD Athlon™ Оперативная память 512 МБ Видеокарта 32 МБ своместимая с DirectX® 9.0c DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 5 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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