Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)
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Описание товара Игра для ПК Brothers in Arms: Hells Highway [UB_3540] (электронный ключ)
Описание
В игре Brothers in Arms. Hell's Highway игрок принимает участие в военных подвигах бойцов 101 воздушно-десантной дивизии Союзников.
Серия Brothers in Arms занимает почетное место среди проектов, посвященных Второй мировой войне. Каждый ее эпизод насыщен динамичными сражениями и драматичными событиями, в которых великолепно раскрываются характеры персонажей.
Знакомые герои продолжают победное шествие по фронтам Второй мировой. На этот раз Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и другие солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии принимают участие в легендарной операции «Огород» (Market Garden). Действие происходит в сентябре 1944 года на территории Голландии, где бойцы должны защитить три стратегически важных моста. Марш-бросок по нидерландским шоссе становится настоящей дорогой в ад…
Особенности игры:
- Боевые действия следующего поколения. Знаменитые тактически-продуманные сражения, ставшие визитной карточкой серии, перешли на новый уровень. Мощь современных графических технологий разительно преобразила окружающий мир.
- Новые приключения старых героев. Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и вся 101-я воздушно-десантная дивизия отправляются в Голландию, чтобы внести свою лепту в великую победу.
- Солдатская жизнь какова она есть. Получайте задания из штаба и заступайте в патруль. Обнаружив врага, немедленно готовьте засаду. Впервые в истории серии вы должны не просто одолеть противника, но первым заметить его приближение.
- Колоритные герои. Каждый персонаж проработан до мельчайших деталей и представляет собой полноценную личность с уникальной биографией и взглядами на жизнь. Солдаты общаются друг с другом, вытаскивают из-под огня раненых и помогают гражданским. Вы станете частью дружной команды!
- Командуйте отрядами! В вашем распоряжении есть пулеметный взвод, готовый подавить вражеское сопротивление шквальным огнем, а также группа бойцов, вооруженных базуками. Они умело и быстро расправятся с тяжелой техникой. Кроме того, не стоит забывать о подразделении с мортирами, которое как следует «проутюжит» местность с большой дистанции.
- Выбирайте тактику! Вы сами решаете, броситься в атаку «напролом» или хитроумно обойти врага со спины.
- Безопасных мест не существует. Благодаря использованию реальных законов физики, окружающий мир реагирует на взрывы и удары пуль должным образом. Хлипкие препятствия разваливаются на куски, а капитальные конструкции получают существенные повреждения. Выбирайте укрытие с умом!
- Ураган страстей в коллективном режиме. В одной баталии участвует несколько десятков бойцов, при этом сумасшедшая динамика действий сочетается с продуманными тактическими маневрами.
© 2008 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Gearbox Software, LLC. Brothers In Arms Hell's Highway is a trademark of Gearbox Software and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC.
Требования к системеОперационная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету
Информация по установкеОперационная система Windows Vista SP1 / Windows XP SP3 Процессор 2.6 GHz dual-core (3 GHz for Intel Pentium D 925) Оперативная память 1 Гб Видеокарта Cовместимая с DirectX 9.0c видеокарта с объемом видеопамяти 128 МБ и поддержкой Shader 3.0 или лучше DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX Жесткий диск 8 ГБ Интернет Широкополосный доступ к Интернету
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Описание
В игре Brothers in Arms. Hell's Highway игрок принимает участие в военных подвигах бойцов 101 воздушно-десантной дивизии Союзников.
Серия Brothers in Arms занимает почетное место среди проектов, посвященных Второй мировой войне. Каждый ее эпизод насыщен динамичными сражениями и драматичными событиями, в которых великолепно раскрываются характеры персонажей.
Знакомые герои продолжают победное шествие по фронтам Второй мировой. На этот раз Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и другие солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии принимают участие в легендарной операции «Огород» (Market Garden). Действие происходит в сентябре 1944 года на территории Голландии, где бойцы должны защитить три стратегически важных моста. Марш-бросок по нидерландским шоссе становится настоящей дорогой в ад…
Особенности игры:
- Боевые действия следующего поколения. Знаменитые тактически-продуманные сражения, ставшие визитной карточкой серии, перешли на новый уровень. Мощь современных графических технологий разительно преобразила окружающий мир.
- Новые приключения старых героев. Мэтт Бэйкер, Джо Хартсток и вся 101-я воздушно-десантная дивизия отправляются в Голландию, чтобы внести свою лепту в великую победу.
- Солдатская жизнь какова она есть. Получайте задания из штаба и заступайте в патруль. Обнаружив врага, немедленно готовьте засаду. Впервые в истории серии вы должны не просто одолеть противника, но первым заметить его приближение.
- Колоритные герои. Каждый персонаж проработан до мельчайших деталей и представляет собой полноценную личность с уникальной биографией и взглядами на жизнь. Солдаты общаются друг с другом, вытаскивают из-под огня раненых и помогают гражданским. Вы станете частью дружной команды!
- Командуйте отрядами! В вашем распоряжении есть пулеметный взвод, готовый подавить вражеское сопротивление шквальным огнем, а также группа бойцов, вооруженных базуками. Они умело и быстро расправятся с тяжелой техникой. Кроме того, не стоит забывать о подразделении с мортирами, которое как следует «проутюжит» местность с большой дистанции.
- Выбирайте тактику! Вы сами решаете, броситься в атаку «напролом» или хитроумно обойти врага со спины.
- Безопасных мест не существует. Благодаря использованию реальных законов физики, окружающий мир реагирует на взрывы и удары пуль должным образом. Хлипкие препятствия разваливаются на куски, а капитальные конструкции получают существенные повреждения. Выбирайте укрытие с умом!
- Ураган страстей в коллективном режиме. В одной баталии участвует несколько десятков бойцов, при этом сумасшедшая динамика действий сочетается с продуманными тактическими маневрами.
© 2008 Gearbox Software, LLC. All Rights Reserved. Published and distributed by Ubisoft Entertainment under license from Gearbox Software, LLC. Brothers In Arms Hell's Highway is a trademark of Gearbox Software and is used under license. Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Gearbox Software and the Gearbox logo are registered trademarks of Gearbox Software, LLC.
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