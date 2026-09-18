Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack: The Holodome Onslaught [2K_1575] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack: The Holodome Onslaught [2K_1575] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
В этом дополнении искатели Хранилища Экстон и Гейдж оказываются в той же точке повествования, что и другие герои, и попадают на ""Бойню в Холо-куполе"" - новую арену, где игрокам предстоит отбивать внушительные волны врагов и боссов. В то время как опытные искатели Хранилища присоединяются к остальной команде в штабе Алых налетчиков и узнают о недавних событиях, игроки меряются силами с одними из наиболее запоминающихся злодеев, чтобы заработать новое классное оружие, снаряжение, головы и костюмы.В качестве бонуса идет набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища"", в котором с повышением максимального уровня персонажи игрока получают 10 новых уровней и возможность заработать еще 10 очков навыков.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
В этом дополнении искатели Хранилища Экстон и Гейдж оказываются в той же точке повествования, что и другие герои, и попадают на ""Бойню в Холо-куполе"" - новую арену, где игрокам предстоит отбивать внушительные волны врагов и боссов. В то время как опытные искатели Хранилища присоединяются к остальной команде в штабе Алых налетчиков и узнают о недавних событиях, игроки меряются силами с одними из наиболее запоминающихся злодеев, чтобы заработать новое классное оружие, снаряжение, головы и костюмы.В качестве бонуса идет набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища"", в котором с повышением максимального уровня персонажи игрока получают 10 новых уровней и возможность заработать еще 10 очков навыков.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack: The Holodome Onslaught [2K_1575] (электронный ключ)