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Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300403
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.

Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык "Ледяной мороз" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков "Договорная аристократия". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.

    Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык "Ледяной мороз" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков "Договорная аристократия". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Lady Hammerlock pack [2K_1572] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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