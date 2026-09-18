Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Handsome Jack Doppleganger Pack [2K_1571] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Активация доступна только на территории РФ
Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Handsome Jack Doppleganger Pack [2K_1571] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
Играйте за всеобщего любимца - начинающего тирана-маньяка... ну или, по крайней мере, за его двойника. Набор "Двойник Красавчика Джека" позволит вам использовать привлекательную внешность в качестве оружия, смущая и подчиняя врагов. Вы также можете сбить с них спесь своими колкими шутками. Или пристрелить - это тоже сработает. Играйте за героя (за кого?), которого так не хватает Пандоре и Элпису!
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel. Дополнение входит в Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass.
Играйте за всеобщего любимца - начинающего тирана-маньяка... ну или, по крайней мере, за его двойника. Набор "Двойник Красавчика Джека" позволит вам использовать привлекательную внешность в качестве оружия, смущая и подчиняя врагов. Вы также можете сбить с них спесь своими колкими шутками. Или пристрелить - это тоже сработает. Играйте за героя (за кого?), которого так не хватает Пандоре и Элпису!
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 412 Мб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands: The Pre-Sequel - Handsome Jack Doppleganger Pack [2K_1571] (электронный ключ)