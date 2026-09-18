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Игра для ПК Borderlands: The Handsome Collection [2K_5479] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Borderlands: The Handsome Collection [2K_5479] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands: The Handsome Collection [2K_5479] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300401
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands: The Handsome Collection [2K_5479] (электронный ключ)

Описание

Устраивайте чумовые перестрелки, гребите трофеи лопатой и исследуйте сумасшедший мир планеты Пандора в отмеченных многочисленными наградами играх, входящих в набор Borderlands: The Handsome Collection – Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel! Сыграйте в увенчанную лаврами серию, представляющую из себя блестящий сплав боевика и ролевой игры — вас ждут миллионы видов оружия, уникальный режим совместного прохождения и все выпущенные ранее официальные дополнительные материалы!

В набор Borderlands: The Handsome Collection входят:

 

  • Высоко отмеченные критиками игры BORDERLANDS 2 и BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL
  • Все дополнительные материалы для обеих игр, которые добавляют сотни часов чумового веселья по невероятно низкой цене*
  • Режим командной игры, который позволяет 4 игрокам объединиться и играть по сети

 

*Включает все материалы для Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, вышедшие до 31 декабря 2017 года

Внимание: версии Borderlands 2 для Mac и Linux поддерживают только английский, французский, итальянский, немецкий и испанский языки.

 

Это издание включает в себя все загружаемые материалы для Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel на 31 декабря 2017 года.

 

Купив RU-CIS версию Borderlands 2 (для России и стран СНГ), вы также получите обычную версию игры. Между этими версиями нельзя будет играть по сети. Более подробно об этом рассказано на сайте технической поддержки 2K.

 

Вы можете узнать больше на сайте технической поддержки 2K.

© 2009 - 2017 Gearbox Software, LLC. Издание и распространение – компания 2K. Gearbox Software, Borderlands и логотипы Gearbox и Borderlands являются товарными знаками компании Gearbox Software, LLC. 2K и логотип 2K являются товарными знаками компании 2K в США и/или других странах. Unreal, логотип в виде круглой буквы U, логотип "Powered by Unreal Technology" являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Epic Games, Inc. в США и других странах. NVIDIA, логотип NVIDIA и логотип "The Way It’s Meant To Be Played" являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NVIDIA Corporation. Это программное обеспечение включает в себя Autodesk® Scaleform®. © 2017 Autodesk, Inc. Autodesk и Scaleform являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Основано на технологии Wwise (ce) 2006 – 2017 Audiokinetic Inc. Все права сохранены.

Используя этот прдукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Windows XP SP3 Процессор 2.4 GHz Dual Core Processor Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce 8500 / ATI Radeon HD 2600 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 13 ГБ

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands: The Handsome Collection [2K_5479] (электронный ключ)




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    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Устраивайте чумовые перестрелки, гребите трофеи лопатой и исследуйте сумасшедший мир планеты Пандора в отмеченных многочисленными наградами играх, входящих в набор Borderlands: The Handsome Collection – Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel! Сыграйте в увенчанную лаврами серию, представляющую из себя блестящий сплав боевика и ролевой игры — вас ждут миллионы видов оружия, уникальный режим совместного прохождения и все выпущенные ранее официальные дополнительные материалы!

    В набор Borderlands: The Handsome Collection входят:

     

    • Высоко отмеченные критиками игры BORDERLANDS 2 и BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL
    • Все дополнительные материалы для обеих игр, которые добавляют сотни часов чумового веселья по невероятно низкой цене*
    • Режим командной игры, который позволяет 4 игрокам объединиться и играть по сети

     

    *Включает все материалы для Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel, вышедшие до 31 декабря 2017 года

    Внимание: версии Borderlands 2 для Mac и Linux поддерживают только английский, французский, итальянский, немецкий и испанский языки.

     

    Это издание включает в себя все загружаемые материалы для Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel на 31 декабря 2017 года.

     

    Купив RU-CIS версию Borderlands 2 (для России и стран СНГ), вы также получите обычную версию игры. Между этими версиями нельзя будет играть по сети. Более подробно об этом рассказано на сайте технической поддержки 2K.

     

    Вы можете узнать больше на сайте технической поддержки 2K.

    © 2009 - 2017 Gearbox Software, LLC. Издание и распространение – компания 2K. Gearbox Software, Borderlands и логотипы Gearbox и Borderlands являются товарными знаками компании Gearbox Software, LLC. 2K и логотип 2K являются товарными знаками компании 2K в США и/или других странах. Unreal, логотип в виде круглой буквы U, логотип "Powered by Unreal Technology" являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Epic Games, Inc. в США и других странах. NVIDIA, логотип NVIDIA и логотип "The Way It’s Meant To Be Played" являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании NVIDIA Corporation. Это программное обеспечение включает в себя Autodesk® Scaleform®. © 2017 Autodesk, Inc. Autodesk и Scaleform являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Основано на технологии Wwise (ce) 2006 – 2017 Audiokinetic Inc. Все права сохранены.

    Используя этот прдукт, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения, доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Windows XP SP3 Процессор 2.4 GHz Dual Core Processor Оперативная память 2 ГБ Видеокарта NVIDIA GeForce 8500 / ATI Radeon HD 2600 DirectX 9.0 Звуковая карта Совместимая с DirectX 9 Жесткий диск 13 ГБ

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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