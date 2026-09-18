Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands: Game of the Year Enhanced [2K_6298] (электронный ключ)
Описание
Сыграйте в классику кооперативных шутеров с дропом оружия – но теперь с улучшениями! Вас ждет базиллион моделей оружия и 4 безбашенных наемника, у каждого из которых собственное дерево навыков! Им предстоит обойти всю планету Пандора, на которой царит беззаконие, в поисках таинственного Хранилища инопланетян. В этом издании классической игры содержится новое оружие, визуальные улучшения, все 4 дополнения и многое другое!
- Базиллион пушек: дробовики, стреляющие ракетами, поджигающие револьверы, пистолеты-пулеметы, которые стреляют молниями, и еще множество разного оружия.
- Уникальный стиль: обычные техники рендеринга совмещены с текстурами, нарисованными вручную, – это дает Borderlands ни на что не похожий вид.
- Ожесточенные бои на машинах: сразитесь с другими водителями в напряженных схватках.
- Безумие с друзьями: разнесите всех врагов на куски вместе с 3 другими игроками.
- ВИЗУАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: новые модели персонажей, локаций, оружия, а также новые текстуры. Borderlands никогда еще не выглядел так хорошо на 4K-мониторе.
- НОВОЕ ОРУЖИЕ: его и так было слишком много, поэтому мы добавили еще.
- НОВЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ: станьте таким человеком, каким видит вас мама.
- НОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ СУНДУКИ И КЛЮЧИ: больше добычи!
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! КРОМЕ ТОГО:
- THE ZOMBIE ISLAND OF DOCTOR NED: загляните в маленький город Джейкобс-Коув, принадлежащий корпорации Jacobs, и любыми способами прекратите слухи о «восставших мертвецах». Новые уровни, новые задания, новые враги!
- MAD MOXXI’S UNDERDOME RIOT: отпразднуйте открытие банка Маркуса со стилем: поучаствуйте в боях на самой знаменитой гладиаторской арене Пандоры, с которой мало кто возвращается живым.
- THE SECRET ARMORY OF GENERAL KNOXX: хотите узнать больше о мире Borderlands и набрать больше добычи, чем сможете использовать? В этом дополнении вас ждут новые задания, уровни, машины, оружие и многое другое!
- CLAPTRAP’S NEW ROBOT REVOLUTION: в этом дополнении вам предстоит сразиться с вашими бывшими друзьями, которые решили поднять восстание, – с железяками.
©2009-2018 IPerion, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K Games, Inc. under license from Gearbox Software, LLC. Gearbox, Borderlands and the Gearbox Software and Borderlands logos are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. FMOD Ex Sound System is a registered trademark of Firelight Technologies. All rights reserved. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2014 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008-2018 by RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2016 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz/AMD Phenom 9950 2.6GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта Geforce GTX 660/Radeon HD 6970 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 25 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Сыграйте в классику кооперативных шутеров с дропом оружия – но теперь с улучшениями! Вас ждет базиллион моделей оружия и 4 безбашенных наемника, у каждого из которых собственное дерево навыков! Им предстоит обойти всю планету Пандора, на которой царит беззаконие, в поисках таинственного Хранилища инопланетян. В этом издании классической игры содержится новое оружие, визуальные улучшения, все 4 дополнения и многое другое!
- Базиллион пушек: дробовики, стреляющие ракетами, поджигающие револьверы, пистолеты-пулеметы, которые стреляют молниями, и еще множество разного оружия.
- Уникальный стиль: обычные техники рендеринга совмещены с текстурами, нарисованными вручную, – это дает Borderlands ни на что не похожий вид.
- Ожесточенные бои на машинах: сразитесь с другими водителями в напряженных схватках.
- Безумие с друзьями: разнесите всех врагов на куски вместе с 3 другими игроками.
- ВИЗУАЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ: новые модели персонажей, локаций, оружия, а также новые текстуры. Borderlands никогда еще не выглядел так хорошо на 4K-мониторе.
- НОВОЕ ОРУЖИЕ: его и так было слишком много, поэтому мы добавили еще.
- НОВЫЕ ГОЛОВЫ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ: станьте таким человеком, каким видит вас мама.
- НОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ СУНДУКИ И КЛЮЧИ: больше добычи!
И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ! КРОМЕ ТОГО:
- THE ZOMBIE ISLAND OF DOCTOR NED: загляните в маленький город Джейкобс-Коув, принадлежащий корпорации Jacobs, и любыми способами прекратите слухи о «восставших мертвецах». Новые уровни, новые задания, новые враги!
- MAD MOXXI’S UNDERDOME RIOT: отпразднуйте открытие банка Маркуса со стилем: поучаствуйте в боях на самой знаменитой гладиаторской арене Пандоры, с которой мало кто возвращается живым.
- THE SECRET ARMORY OF GENERAL KNOXX: хотите узнать больше о мире Borderlands и набрать больше добычи, чем сможете использовать? В этом дополнении вас ждут новые задания, уровни, машины, оружие и многое другое!
- CLAPTRAP’S NEW ROBOT REVOLUTION: в этом дополнении вам предстоит сразиться с вашими бывшими друзьями, которые решили поднять восстание, – с железяками.
©2009-2018 IPerion, LLC. All rights reserved. Published and distributed by 2K Games, Inc. under license from Gearbox Software, LLC. Gearbox, Borderlands and the Gearbox Software and Borderlands logos are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc. FMOD Ex Sound System is a registered trademark of Firelight Technologies. All rights reserved. Uses Bink Video. Copyright © 1997-2014 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008-2018 by RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2016 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners
Use of this product requires agreement to the following third party end user license agreement: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Windows 7 64 bit or Windows 8 64 bit Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz/AMD Phenom 9950 2.6GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта Geforce GTX 660/Radeon HD 6970 DirectX 11 Звуковая карта совместимая с DirectX 9.0c Жесткий диск 25 ГБ
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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