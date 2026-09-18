Игра для ПК Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 [2K_1569] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands 2: Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 [2K_1569] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2: Digistruct Peak Challenge добавляет еще 11 уровней для развития персонажа, новое легендарное снаряжение и напряженную карту «Raid on Digistruct Peak» для игроков высокого уровня. Для желающих выжать максимум из игры в Borderlands 2 наборы Ultimate Upgrade Pack и Ultimate Upgrade Pack 2 могут быть объединены — вы сможете повысить уровень до 72, получите больше легендарного снаряжения и новые режимы для высоких уровней! Этот контент не входит в сезонный абонемент.
© 2009 - 2013 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2013 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2: Digistruct Peak Challenge добавляет еще 11 уровней для развития персонажа, новое легендарное снаряжение и напряженную карту «Raid on Digistruct Peak» для игроков высокого уровня. Для желающих выжать максимум из игры в Borderlands 2 наборы Ultimate Upgrade Pack и Ultimate Upgrade Pack 2 могут быть объединены — вы сможете повысить уровень до 72, получите больше легендарного снаряжения и новые режимы для высоких уровней! Этот контент не входит в сезонный абонемент.
© 2009 - 2013 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2013 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2013 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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