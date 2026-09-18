Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 5: Son of Crawmerax [2K_1567] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands 2: Headhunter 5: Son of Crawmerax [2K_1567] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2
Собираетесь отдохнуть на Wam Bam Island? Mayhem обрушивается на Искателей Хранилища, когда ужасный Son of Crawmerax похищает Sir Hammerlock в пятой и последней части набора Headhunter - на помощь вам придет Crazy Earl, а по пути можно добыть головы и шкуры на память. Но осторожнее: Sparky Flynt горячий малый, и он гораздо опаснее, чем солнечные ожоги.
© 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks and used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2
Собираетесь отдохнуть на Wam Bam Island? Mayhem обрушивается на Искателей Хранилища, когда ужасный Son of Crawmerax похищает Sir Hammerlock в пятой и последней части набора Headhunter - на помощь вам придет Crazy Earl, а по пути можно добыть головы и шкуры на память. Но осторожнее: Sparky Flynt горячий малый, и он гораздо опаснее, чем солнечные ожоги.
© 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks and used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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