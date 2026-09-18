Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands 2: Game of the Year Edition [2K_1562] (электронный ключ)
Описание
В состав Game of The Year Edition входит:
4 сюжетных дополнения:
- Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
- Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
- Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
2 дополнительных класса персонажей:
- Mechromancer Character Pack
- Psycho Character Pack
Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack
Новые боевые арены, локации, костюмы, головы, золотые ключи и многое другое.
Наступает новая эра безумных перестрелок и азартного мародёрства! Сыграйте за одного из четырех новых охотников за сокровищами, сражающихся с разными тварями, психами и одним злым гением, Красавчиком Джеком. Вооружите своих друзей баззилионом различных пушек и воюйте вместе в кооперативном режиме на четырёх человек. Пройдите нелёгкий путь мести через непредсказуемый и живой мир планеты Пандора.
Особенности игры:
- Для игры доступны четыре новых класса персонажей: Сирена, Коммандо, Ганзеркер и Ассасин. Попробуйте себя в роли Ганзеркера, чьи смертоносные способности позволяют ему одновременно использовать две любых пушки, найденных в игре. И это только начало: развивая это умение, вы сможете творить с оружием фантастические вещи. Пара пулемётов? Круто. Пара ракетниц? Конечно! Две снайперских винтовки? Легко, если вам так больше нравится. У других классов, разумеется, есть свои козыри в рукаве.
- Поделитесь своими приключениями с друзьями в лихом кооперативном режиме как через Интернет, так и в локальной сети. «Бесшовная» система мультиплеера, позволит вам подключаться к разным сессиям без перезапуска самой игры. И главное — вы можете использовать свою экипировку в любых кампаниях.
- В этот раз ваше приключение начинается в морозной тундре Пандоры, куда вас бросил умирать Красавчик Джек, глава корпорации «Гиперион». Пройдите ваш путь к возмездию, раскройте зловещие планы корпорации «Гиперион» и разберитесь с их главой, преступником вселенского масштаба, Красавчиком Джеком. (Да, и кстати, именно он присвоил себе лавры первооткрывателя Хранилища!)
- Новая система создания игрового контента отвечает не только за оружие, но и за щиты, гранаты, реликвии, классовые модификаторы и многое другое. А вы ещё думали в первой части было много всего?
- Охотьтесь в совершенно новых регионах Пандоры. От арктической тундры до полных опасностей степей и таинственных пещер, планета поразит вас разнообразным и непредсказуемым живым миром.
- Вместе с новыми территориями в Borderlands пришли и их обитатели: горилоподобные буллимонги, хищные сталкеры и механическая армия Гипериона, ведомая Красавчиком Джеком. И это лишь небольшой пример чудовищ, ожидающих встречи с вами.
© 2012 Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Borderlands, Gearbox, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Borderlands logo is a trademark, all of Gearbox Software, LLC and are used here under license. Borderlands 2 is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
В состав Game of The Year Edition входит:
4 сюжетных дополнения:
- Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
- Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
- Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
2 дополнительных класса персонажей:
- Mechromancer Character Pack
- Psycho Character Pack
Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack
Новые боевые арены, локации, костюмы, головы, золотые ключи и многое другое.
Наступает новая эра безумных перестрелок и азартного мародёрства! Сыграйте за одного из четырех новых охотников за сокровищами, сражающихся с разными тварями, психами и одним злым гением, Красавчиком Джеком. Вооружите своих друзей баззилионом различных пушек и воюйте вместе в кооперативном режиме на четырёх человек. Пройдите нелёгкий путь мести через непредсказуемый и живой мир планеты Пандора.
Особенности игры:
- Для игры доступны четыре новых класса персонажей: Сирена, Коммандо, Ганзеркер и Ассасин. Попробуйте себя в роли Ганзеркера, чьи смертоносные способности позволяют ему одновременно использовать две любых пушки, найденных в игре. И это только начало: развивая это умение, вы сможете творить с оружием фантастические вещи. Пара пулемётов? Круто. Пара ракетниц? Конечно! Две снайперских винтовки? Легко, если вам так больше нравится. У других классов, разумеется, есть свои козыри в рукаве.
- Поделитесь своими приключениями с друзьями в лихом кооперативном режиме как через Интернет, так и в локальной сети. «Бесшовная» система мультиплеера, позволит вам подключаться к разным сессиям без перезапуска самой игры. И главное — вы можете использовать свою экипировку в любых кампаниях.
- В этот раз ваше приключение начинается в морозной тундре Пандоры, куда вас бросил умирать Красавчик Джек, глава корпорации «Гиперион». Пройдите ваш путь к возмездию, раскройте зловещие планы корпорации «Гиперион» и разберитесь с их главой, преступником вселенского масштаба, Красавчиком Джеком. (Да, и кстати, именно он присвоил себе лавры первооткрывателя Хранилища!)
- Новая система создания игрового контента отвечает не только за оружие, но и за щиты, гранаты, реликвии, классовые модификаторы и многое другое. А вы ещё думали в первой части было много всего?
- Охотьтесь в совершенно новых регионах Пандоры. От арктической тундры до полных опасностей степей и таинственных пещер, планета поразит вас разнообразным и непредсказуемым живым миром.
- Вместе с новыми территориями в Borderlands пришли и их обитатели: горилоподобные буллимонги, хищные сталкеры и механическая армия Гипериона, ведомая Красавчиком Джеком. И это лишь небольшой пример чудовищ, ожидающих встречи с вами.
© 2012 Gearbox Software, LLC. All rights reserved. Borderlands, Gearbox, and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and the Borderlands logo is a trademark, all of Gearbox Software, LLC and are used here under license. Borderlands 2 is published and distributed by 2K Games, a subsidiary of Take-Two Interactive Software, Inc. 2K Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор 2.4 ГГц Intel Core 2 Duo или аналогичный Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD3650 256 MB / Nvidia GeForce 8600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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