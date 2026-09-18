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Игра для ПК Borderlands 2 [2K_1550] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Borderlands 2 [2K_1550] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands 2 [2K_1550] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300390
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands 2 [2K_1550] (электронный ключ)

Описание

Наступает новая пора в духе «стреляй-собирай»! В команде с тремя Охотниками за Хранилищем встретьтесь лицом к лицу с целым миром тварей, психов и злым гением — Красавчиком Джеком. Заводите друзей, снаряжайте их пушками из гигантского арсенала и отправляйтесь с напарниками сражаться плечом к плечу в поисках мести и искупления грехов на неизведанных еще территориях Пандоры.

 

Особенности игры:

 
  • Новые лица: наши герои теперь — Siren, Commando, Gunzerker и Assassin. Испытайте в деле бойца нового класса под названием «Шизострел» (Gunzerker). Этот здоровяк-коротышка так силен, что легко управляется с двумя любыми пушками разом. Хотите поливать врага свинцом из пары тяжелых пулеметов? Нет проблем! А может, вам больше нравятся два гранатомета? Запросто! Две снайперки? Вообще не вопрос! Ваша тактика плюс огневая мощь Шизострела — и у врага нет шансов уцелеть!
  • Динамичная сетевая и онлайн-игра: развлекайтесь с друзьями, объединившись в команду по Интернету или же по локальной сети. Подключайтесь к кампании и выходите из нее в любой момент, это не помешает вашим товарищам продолжать приключения — перезагрузка игры не потребуется. Мало того, все приобретенное снаряжение вы сможете использовать в каждой новой игре!
  • Та еще история: на этот раз ваше пребывание в мире Borderlands начнется с того, что вы обнаружите себя брошенным на погибель посреди заледенелой тундры. Предстоит выяснить, кто и почему столь жестоко обошелся с вами, отыскать обидчика и, разумеется, всыпать ему по первое число. Вам придется обследовать владения корпорации «Гиперион» и столкнуться со злодеем вселенского масштаба — ее директором, известным под прозвищем Красавчик Джек. (И да, это он украл денежки за открытие Хранилища.)
  • Бесконечное множество… всего: уникальная система создания игровых объектов — неиссякаемый источник не только самого фантастического оружия, но также другого снаряжения, включая щиты, гранаты, инопланетные артефакты… Да мало ли чего! И не забудьте про тонны всевозможного добра из оригинальной Borderlands!
  • В далекие края: совершите экспедицию по неизведанным районам Пандоры, которая удивит вас разнообразием ландшафтов и пейзажей. Вас ждет морозная тундра, зеленые полные опасностей луга и таинственные подземные пещеры.
  • Интересные знакомства: а уж сколько невиданных ранее обитателей Пандоры с нетерпением ожидают встречи с вами! Громадные, смахивающие на горилл, мордоплюи (Bullymongs), безжалостные хищные живоглоты (Stalkers) и целая армия механоидов «Гипериона», возглавляемая Красавчиком Джеком — лишь малая толика всех невообразимых страшилищ, избежать встречи с которыми у вас нипочем не выйдет. А не очень-то и хотелось! Пушки к бою!
    •  
 

© 2009 - 2014 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2014 Audiokinetic Inc. All rights reserved.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands 2 [2K_1550] (электронный ключ)




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    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Наступает новая пора в духе «стреляй-собирай»! В команде с тремя Охотниками за Хранилищем встретьтесь лицом к лицу с целым миром тварей, психов и злым гением — Красавчиком Джеком. Заводите друзей, снаряжайте их пушками из гигантского арсенала и отправляйтесь с напарниками сражаться плечом к плечу в поисках мести и искупления грехов на неизведанных еще территориях Пандоры.

     

    Особенности игры:

     
    • Новые лица: наши герои теперь — Siren, Commando, Gunzerker и Assassin. Испытайте в деле бойца нового класса под названием «Шизострел» (Gunzerker). Этот здоровяк-коротышка так силен, что легко управляется с двумя любыми пушками разом. Хотите поливать врага свинцом из пары тяжелых пулеметов? Нет проблем! А может, вам больше нравятся два гранатомета? Запросто! Две снайперки? Вообще не вопрос! Ваша тактика плюс огневая мощь Шизострела — и у врага нет шансов уцелеть!
    • Динамичная сетевая и онлайн-игра: развлекайтесь с друзьями, объединившись в команду по Интернету или же по локальной сети. Подключайтесь к кампании и выходите из нее в любой момент, это не помешает вашим товарищам продолжать приключения — перезагрузка игры не потребуется. Мало того, все приобретенное снаряжение вы сможете использовать в каждой новой игре!
    • Та еще история: на этот раз ваше пребывание в мире Borderlands начнется с того, что вы обнаружите себя брошенным на погибель посреди заледенелой тундры. Предстоит выяснить, кто и почему столь жестоко обошелся с вами, отыскать обидчика и, разумеется, всыпать ему по первое число. Вам придется обследовать владения корпорации «Гиперион» и столкнуться со злодеем вселенского масштаба — ее директором, известным под прозвищем Красавчик Джек. (И да, это он украл денежки за открытие Хранилища.)
    • Бесконечное множество… всего: уникальная система создания игровых объектов — неиссякаемый источник не только самого фантастического оружия, но также другого снаряжения, включая щиты, гранаты, инопланетные артефакты… Да мало ли чего! И не забудьте про тонны всевозможного добра из оригинальной Borderlands!
    • В далекие края: совершите экспедицию по неизведанным районам Пандоры, которая удивит вас разнообразием ландшафтов и пейзажей. Вас ждет морозная тундра, зеленые полные опасностей луга и таинственные подземные пещеры.
    • Интересные знакомства: а уж сколько невиданных ранее обитателей Пандоры с нетерпением ожидают встречи с вами! Громадные, смахивающие на горилл, мордоплюи (Bullymongs), безжалостные хищные живоглоты (Stalkers) и целая армия механоидов «Гипериона», возглавляемая Красавчиком Джеком — лишь малая толика всех невообразимых страшилищ, избежать встречи с которыми у вас нипочем не выйдет. А не очень-то и хотелось! Пушки к бою!
      •  
     

    © 2009 - 2014 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2014 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2014 Audiokinetic Inc. All rights reserved.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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