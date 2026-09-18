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Игра для ПК Borderlands 2 : Creature Slaughter Dome [2K_1552] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Borderlands 2 : Creature Slaughter Dome [2K_1552] (электронный ключ)

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Игра для ПК Borderlands 2 : Creature Slaughter Dome [2K_1552] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300384
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Borderlands 2 : Creature Slaughter Dome [2K_1552] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2.

 

Выйдите на арену «Купол кровопролития», чтобы сразиться с самыми сильными монстрами со всей Пандоры. Ваши усилия не будут напрасными — полученный опыт и снаряжение можно переносить в основную игру. Выдержите битву, и вам достанутся ценные награды, такие как Ракетомет мисс Мокси.

 

© 2009 - 2012 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K Games. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K Games and the 2K Games logo are trademarks of 2K Games in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2012 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2012 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Borderlands 2 : Creature Slaughter Dome [2K_1552] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands 2.

     

    Выйдите на арену «Купол кровопролития», чтобы сразиться с самыми сильными монстрами со всей Пандоры. Ваши усилия не будут напрасными — полученный опыт и снаряжение можно переносить в основную игру. Выдержите битву, и вам достанутся ценные награды, такие как Ракетомет мисс Мокси.

     

    © 2009 - 2012 Gearbox Software, LLC. Published and distributed by 2K Games. Gearbox Software, Borderlands, and the Gearbox and Borderlands logos are trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K Games and the 2K Games logo are trademarks of 2K Games in the US and/or other countries. Unreal, the circle-U logo and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere. NVIDIA and the NVIDIA logo and The Way It’s Meant To Be Played are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation. This software product includes Autodesk® Scaleform® software. © 2012 Autodesk, Inc. Autodesk and Scaleform are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Powered by Wwise (ce) 2006 – 2012 Audiokinetic Inc. All rights reserved. Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем: http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система XP SP3 Процессор двухъядерный с тактовой частотой 2,4 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта NVidia GeForce 8500 256 MB / ATI Radeon HD 2600 256 MB DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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