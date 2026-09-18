Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel [2K_1547] (электронный ключ)
Описание
Отправляйся во вселенную Borderlands и воруй-убивай всё на своем пути в этом совершенно новом приключении, которое запустит тебя на луну Пандоры в игре Borderlands: The Pre-Sequel! Раскрой все тайны и секреты главного злодея Borderlands 2 Красавчика Джека вместе с новыми играбельными персонажами, включая робота Клэптрапа и других культовых злодеев серии. The Pre-Sequel даст игрокам совершенно новый игровой опыт, основанный на фирменной смеси экшена и элементов ролевых игр, которая так полюбилась игрокам. Прыгай в условиях низкой гравитации и расстреливай врагов в воздухе из новеньких «ледовых» и лазерных пушек. Запрыгивайте на борт новой техники и исследуйте лунные пейзажи ,чтобы принести больше разрушительного безумия. Так что хватайте друга (или двух, или трёх), пристегивайтесь к ракете и отправляйтесь в совершенно новое приключение в мире Borderlands!Перенеси мочилово на луну!
- Испытай условия низкой гравитации луны Пандоры с каждым шагом и прыжком.
- Новое лазерное или «ледовое» оружие чтобы причинять как можно больше увечий.
- Новые враги с уникальным космическим обликом.
Восхождение Красавчика Джека
- Узнай как Красавчик Джек пришел к власти.
- Раскрой все тайны происхождения культовых злодеев мира Borderlands.
- Посмотри на историю Красавчика Джека с его стороны.
- Сыграй за одного из четырех новых классов персонажей, таких как Wilhelm the Enforcer, Nisha the Lawbringer, и Athena the Gladiator.
- Впервые в серии — сыграй за боевого прототипа Клэптрепа.
- Испытайте серую мораль работая на Красавчика Джека.
© 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks in the U.S. and/or other countries, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Отправляйся во вселенную Borderlands и воруй-убивай всё на своем пути в этом совершенно новом приключении, которое запустит тебя на луну Пандоры в игре Borderlands: The Pre-Sequel! Раскрой все тайны и секреты главного злодея Borderlands 2 Красавчика Джека вместе с новыми играбельными персонажами, включая робота Клэптрапа и других культовых злодеев серии. The Pre-Sequel даст игрокам совершенно новый игровой опыт, основанный на фирменной смеси экшена и элементов ролевых игр, которая так полюбилась игрокам. Прыгай в условиях низкой гравитации и расстреливай врагов в воздухе из новеньких «ледовых» и лазерных пушек. Запрыгивайте на борт новой техники и исследуйте лунные пейзажи ,чтобы принести больше разрушительного безумия. Так что хватайте друга (или двух, или трёх), пристегивайтесь к ракете и отправляйтесь в совершенно новое приключение в мире Borderlands!Перенеси мочилово на луну!
- Испытай условия низкой гравитации луны Пандоры с каждым шагом и прыжком.
- Новое лазерное или «ледовое» оружие чтобы причинять как можно больше увечий.
- Новые враги с уникальным космическим обликом.
Восхождение Красавчика Джека
- Узнай как Красавчик Джек пришел к власти.
- Раскрой все тайны происхождения культовых злодеев мира Borderlands.
- Посмотри на историю Красавчика Джека с его стороны.
- Сыграй за одного из четырех новых классов персонажей, таких как Wilhelm the Enforcer, Nisha the Lawbringer, и Athena the Gladiator.
- Впервые в серии — сыграй за боевого прототипа Клэптрепа.
- Испытайте серую мораль работая на Красавчика Джека.
© 2014 IPerion LLC. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks in the U.S. and/or other countries, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of 2K in the US and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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