Описание товара Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Season Pass [2K_1549] (электронный ключ)

Описание

Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel.

Продлите безумие с помощью Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass, включающего новых персонажей, новые испытания, задания и многое другое:

Набор ""Двойник Красавчика Джека"" Играйте за всеобщего любимца - начинающего тирана-маньяка... ну или, по крайней мере, за его двойника. Набор """"Двойник Красавчика Джека"""" позволит вам использовать привлекательную внешность в качестве оружия, смущая и подчиняя врагов. Вы также можете сбить с них спесь своими колкими шутками. Или пристрелить - это тоже сработает.

Дополнение «Величайший искатель Хранилища»: Бойня в Холо-куполе В этом дополнении искатели Хранилища Экстон и Гейдж оказываются в той же точке повествования, что и другие герои, и попадают на ""Бойню в Холо-куполе"" - новую арену, где игрокам предстоит отбивать внушительные волны врагов и боссов. В то время как опытные искатели Хранилища присоединяются к остальной команде в штабе Алых налетчиков и узнают о недавних событиях, игроки меряются силами с одними из наиболее запоминающихся злодеев, чтобы заработать новое классное оружие, снаряжение, головы и костюмы.

В качестве бонуса идет набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища"", в котором с повышением максимального уровня персонажи игрока получают 10 новых уровней и возможность заработать еще 10 очков навыков.

Набор «Баронесса леди Хаммерлок» Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык ""Ледяной мороз"" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков ""Договорная аристократия"". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.

Дополнение «Величайший искатель Хранилища 2»: Фантастическое путешествие, или В гостях у Железяки В этом дополнении Джек оцифровывает искателей Хранилища и отправляет их в разум Железяки. Их задача - отыскать таинственный код, выбраться из головы робота и при этом умудриться не свихнуться! Нашим антигероям предстоит сразиться с вирусами Железяки и цифровым воплощением терзающего его одиночества! Максимальный уровень в этом наборе повышен еще на 10.

Требования к системе

Информация по установке

Операционная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .

Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.

Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».

Введите ключ активации.

После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.