Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Season Pass [2K_1549] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Borderlands : The Pre-Sequel - Season Pass [2K_1549] (электронный ключ)
Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Продлите безумие с помощью Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass, включающего новых персонажей, новые испытания, задания и многое другое:
Набор ""Двойник Красавчика Джека"" Играйте за всеобщего любимца - начинающего тирана-маньяка... ну или, по крайней мере, за его двойника. Набор """"Двойник Красавчика Джека"""" позволит вам использовать привлекательную внешность в качестве оружия, смущая и подчиняя врагов. Вы также можете сбить с них спесь своими колкими шутками. Или пристрелить - это тоже сработает.
Дополнение «Величайший искатель Хранилища»: Бойня в Холо-куполе В этом дополнении искатели Хранилища Экстон и Гейдж оказываются в той же точке повествования, что и другие герои, и попадают на ""Бойню в Холо-куполе"" - новую арену, где игрокам предстоит отбивать внушительные волны врагов и боссов. В то время как опытные искатели Хранилища присоединяются к остальной команде в штабе Алых налетчиков и узнают о недавних событиях, игроки меряются силами с одними из наиболее запоминающихся злодеев, чтобы заработать новое классное оружие, снаряжение, головы и костюмы.
В качестве бонуса идет набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища"", в котором с повышением максимального уровня персонажи игрока получают 10 новых уровней и возможность заработать еще 10 очков навыков.
Набор «Баронесса леди Хаммерлок» Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык ""Ледяной мороз"" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков ""Договорная аристократия"". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.
Дополнение «Величайший искатель Хранилища 2»: Фантастическое путешествие, или В гостях у Железяки В этом дополнении Джек оцифровывает искателей Хранилища и отправляет их в разум Железяки. Их задача - отыскать таинственный код, выбраться из головы робота и при этом умудриться не свихнуться! Нашим антигероям предстоит сразиться с вирусами Железяки и цифровым воплощением терзающего его одиночества! Максимальный уровень в этом наборе повышен еще на 10.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
Внимание! Для доступа к контенту дополнения требуется игра Borderlands: The Pre-Sequel.
Продлите безумие с помощью Borderlands: The Pre-Sequel Season Pass, включающего новых персонажей, новые испытания, задания и многое другое:
Набор ""Двойник Красавчика Джека"" Играйте за всеобщего любимца - начинающего тирана-маньяка... ну или, по крайней мере, за его двойника. Набор """"Двойник Красавчика Джека"""" позволит вам использовать привлекательную внешность в качестве оружия, смущая и подчиняя врагов. Вы также можете сбить с них спесь своими колкими шутками. Или пристрелить - это тоже сработает.
Дополнение «Величайший искатель Хранилища»: Бойня в Холо-куполе В этом дополнении искатели Хранилища Экстон и Гейдж оказываются в той же точке повествования, что и другие герои, и попадают на ""Бойню в Холо-куполе"" - новую арену, где игрокам предстоит отбивать внушительные волны врагов и боссов. В то время как опытные искатели Хранилища присоединяются к остальной команде в штабе Алых налетчиков и узнают о недавних событиях, игроки меряются силами с одними из наиболее запоминающихся злодеев, чтобы заработать новое классное оружие, снаряжение, головы и костюмы.
В качестве бонуса идет набор обновлений ""Величайший искатель Хранилища"", в котором с повышением максимального уровня персонажи игрока получают 10 новых уровней и возможность заработать еще 10 очков навыков.
Набор «Баронесса леди Хаммерлок» Познакомьтесь с сестрой сэра Хаммерлока, баронессой Аурелией. Она холодна как лед... в буквальном смысле слова: ее навык ""Ледяной мороз"" наносит огромное количество урона холодом обитателям Элписа. Любого партнера по совместной игре она может превратить в своего слугу, используя дерево навыков ""Договорная аристократия"". Никто не устоит перед этой дворянкой с холодным сердцем.
Дополнение «Величайший искатель Хранилища 2»: Фантастическое путешествие, или В гостях у Железяки В этом дополнении Джек оцифровывает искателей Хранилища и отправляет их в разум Железяки. Их задача - отыскать таинственный код, выбраться из головы робота и при этом умудриться не свихнуться! Нашим антигероям предстоит сразиться с вирусами Железяки и цифровым воплощением терзающего его одиночества! Максимальный уровень в этом наборе повышен еще на 10.
Требования к системеОперационная система XP SP3 Процессор Dual Core 2.4GHz Оперативная память 2Гб Видеокарта ATI Radeon HD 2600 / NVIDIA GeForce 8500 DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 13 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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