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Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)

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Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300377
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Характеристики

Бренд
2K Games
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)

Описание

1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно… В этой полной загадок истории главная роль отводится бывшему сыщику агентства Пинкертона Букера ДеВитта. Он был послан в Колумбию с целью разыскать и освободить некую Элизабет, для которой город будущего стал летающей тюрьмой еще в детстве. Детективу предстоит наладить взаимоотношения с девушкой, чтобы на полную катушку использовать ее и свои необычные способности, — ведь выбраться из Колумбии, которая ежесекундно теряет высоту (а потому ее крушение — лишь вопрос времени), у них получится только вдвоем.

 

Особенности игры:

 

  • Окунитесь в завораживающую атмосферу яркого самобытного мира в стиле американского индустриализма, воплощенного на движке Unreal Engine 3.
  • Решение головоломок, раскрытие зловещих тайн и борьба за жизнь в головокружительных сражениях под облаками –пребывание в Колумбии не назвать ни скучным, ни однообразным.
  • Используйте по своему усмотрению множество видов оружия и весьма нетривиальные способности героев.
  • Во враждебном поднебесном мире Элизабет станет вашим верным напарником. И пусть ее действиями управляет игра, для вас она обязательно станет настоящим, живым человеком.
  • Любите суровые испытания и чтобы «все как по-настоящему»? Значит, именно вам адресован режим повышенной реалистичности — «1999». Примите вызов разработчиков — и вам придется тщательно взвешивать все «за» и «против» прежде, чем принять любое решение. Как следует продумывайте линию развития героя — помните, что возможность его воскрешения ограничена и любой неверный шаг может привести к скоропостижному завершению игры.
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©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

 

Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

Требования к системе

Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

Информация по установке

Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    2K Games
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно… В этой полной загадок истории главная роль отводится бывшему сыщику агентства Пинкертона Букера ДеВитта. Он был послан в Колумбию с целью разыскать и освободить некую Элизабет, для которой город будущего стал летающей тюрьмой еще в детстве. Детективу предстоит наладить взаимоотношения с девушкой, чтобы на полную катушку использовать ее и свои необычные способности, — ведь выбраться из Колумбии, которая ежесекундно теряет высоту (а потому ее крушение — лишь вопрос времени), у них получится только вдвоем.

     

    Особенности игры:

     

    • Окунитесь в завораживающую атмосферу яркого самобытного мира в стиле американского индустриализма, воплощенного на движке Unreal Engine 3.
    • Решение головоломок, раскрытие зловещих тайн и борьба за жизнь в головокружительных сражениях под облаками –пребывание в Колумбии не назвать ни скучным, ни однообразным.
    • Используйте по своему усмотрению множество видов оружия и весьма нетривиальные способности героев.
    • Во враждебном поднебесном мире Элизабет станет вашим верным напарником. И пусть ее действиями управляет игра, для вас она обязательно станет настоящим, живым человеком.
    • Любите суровые испытания и чтобы «все как по-настоящему»? Значит, именно вам адресован режим повышенной реалистичности — «1999». Примите вызов разработчиков — и вам придется тщательно взвешивать все «за» и «против» прежде, чем принять любое решение. Как следует продумывайте линию развития героя — помните, что возможность его воскрешения ограничена и любой неверный шаг может привести к скоропостижному завершению игры.
      •  
    •  

     

    ©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.

     

    Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/

    Требования к системе

    Операционная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб

    Информация по установке

    Лицензионный ключ игры активируется в Steam.

    Как активировать ключ и начать играть:

  • Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его .
  • Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и выберите там «Активировать через Steam...».
  • Введите ключ активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете скачать ее.
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    Отзывы


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