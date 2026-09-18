Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК BioShock Infinite [2K_1533] (электронный ключ)
Описание
1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно… В этой полной загадок истории главная роль отводится бывшему сыщику агентства Пинкертона Букера ДеВитта. Он был послан в Колумбию с целью разыскать и освободить некую Элизабет, для которой город будущего стал летающей тюрьмой еще в детстве. Детективу предстоит наладить взаимоотношения с девушкой, чтобы на полную катушку использовать ее и свои необычные способности, — ведь выбраться из Колумбии, которая ежесекундно теряет высоту (а потому ее крушение — лишь вопрос времени), у них получится только вдвоем.
Особенности игры:
- Окунитесь в завораживающую атмосферу яркого самобытного мира в стиле американского индустриализма, воплощенного на движке Unreal Engine 3.
- Решение головоломок, раскрытие зловещих тайн и борьба за жизнь в головокружительных сражениях под облаками –пребывание в Колумбии не назвать ни скучным, ни однообразным.
- Используйте по своему усмотрению множество видов оружия и весьма нетривиальные способности героев.
- Во враждебном поднебесном мире Элизабет станет вашим верным напарником. И пусть ее действиями управляет игра, для вас она обязательно станет настоящим, живым человеком.
- Любите суровые испытания и чтобы «все как по-настоящему»? Значит, именно вам адресован режим повышенной реалистичности — «1999». Примите вызов разработчиков — и вам придется тщательно взвешивать все «за» и «против» прежде, чем принять любое решение. Как следует продумывайте линию развития героя — помните, что возможность его воскрешения ограничена и любой неверный шаг может привести к скоропостижному завершению игры.
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©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
1912 год. Соединенные Штаты добились мирового господства, а летающий город Колумбия, открытый с большой помпой под ликование восторженной публики, стал величественным символом американских идеалов. Однако многообещающее начинание вскоре обернулось катастрофой: по неизвестной причине город внезапно исчез в заоблачной дали. Величайшее достижение Америки улетучилось бесследно… В этой полной загадок истории главная роль отводится бывшему сыщику агентства Пинкертона Букера ДеВитта. Он был послан в Колумбию с целью разыскать и освободить некую Элизабет, для которой город будущего стал летающей тюрьмой еще в детстве. Детективу предстоит наладить взаимоотношения с девушкой, чтобы на полную катушку использовать ее и свои необычные способности, — ведь выбраться из Колумбии, которая ежесекундно теряет высоту (а потому ее крушение — лишь вопрос времени), у них получится только вдвоем.
Особенности игры:
- Окунитесь в завораживающую атмосферу яркого самобытного мира в стиле американского индустриализма, воплощенного на движке Unreal Engine 3.
- Решение головоломок, раскрытие зловещих тайн и борьба за жизнь в головокружительных сражениях под облаками –пребывание в Колумбии не назвать ни скучным, ни однообразным.
- Используйте по своему усмотрению множество видов оружия и весьма нетривиальные способности героев.
- Во враждебном поднебесном мире Элизабет станет вашим верным напарником. И пусть ее действиями управляет игра, для вас она обязательно станет настоящим, живым человеком.
- Любите суровые испытания и чтобы «все как по-настоящему»? Значит, именно вам адресован режим повышенной реалистичности — «1999». Примите вызов разработчиков — и вам придется тщательно взвешивать все «за» и «против» прежде, чем принять любое решение. Как следует продумывайте линию развития героя — помните, что возможность его воскрешения ограничена и любой неверный шаг может привести к скоропостижному завершению игры.
-
©2002 – 2013 Take-Two interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infinite, BioShock Infinite: Industrial Revolution, Irrational Games, 2K Games and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other trademarks are property of their respective owners.
Для пользования продуктом вы обязаны принять следующее лицензионное соглашение третьей стороны с конечным пользователем:http://www.take2games.com/eula/
Требования к системеОперационная система Vista SP2 (32 bit) Процессор Intel Core 2 DUO с тактовой частотой 2,4 ГГц или AMD Athlon X2 с тактовой частотой 2,7 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта поддерживающая DirectX 10, ATI Radeon HD 3870 или NVIDIA 8800 GT или Intel HD 3000 DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск 20 Гб
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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